ויבשות נוספות קיימו היום (שישי) שביתה - כשאחת הדרישות המרכזיות שלהם היא הפסקת משלוחי הנשק לישראל דרך הנמלים. איגודי עובדי הנמלים בצרפת, איטליה, ספרד, יוון, טורקיה ומרוקו פרסמו קריאה משותפת נגד משלוחי נשק וקראו לסיים את מה שכינו "המיליטריזציה של הנמלים". במקביל קראו לסיום המלחמה בעזה.

ויבשות נוספות קיימו היום (שישי) שביתה - כשאחת הדרישות המרכזיות שלהם היא הפסקת משלוחי הנשק לישראל דרך הנמלים. איגודי עובדי הנמלים בצרפת, איטליה, ספרד, יוון, טורקיה ומרוקו פרסמו קריאה משותפת נגד משלוחי נשק וקראו לסיים את מה שכינו "המיליטריזציה של הנמלים". במקביל קראו לסיום המלחמה בעזה.

בהצהרה נאמר עוד כי "אסור להשתמש בנמלים לצורך שינוע של כלי נשק, תחמושת, ציוד צבאי וכוחות צבא. עובדי הנמלים אינם עובדים למען המלחמה!". לטענת איגודי העובדים יותר מ-100 נמלים בכמה מדינות הצטרפו למחאה ולדבריהם הצעדים עלולים לשבש את התנועה הימית באירופה, אזור אגן הים התיכון ובצפון אמריקה. במהלך המחאה העלו העובדים דרישות נוספות שעוסקות בזכויות סוציאליות - אך החלק המרכזי במחאה עסק בהפסקת העברת הנשק דרך הנמלים, כשבחלק מהתמונות שהופצו מההפגנות נראו דגלי פלסטין.

בהצהרה נאמר עוד כי "אסור להשתמש בנמלים לצורך שינוע של כלי נשק, תחמושת, ציוד צבאי וכוחות צבא. עובדי הנמלים אינם עובדים למען המלחמה!". לטענת איגודי העובדים יותר מ-100 נמלים בכמה מדינות הצטרפו למחאה ולדבריהם הצעדים עלולים לשבש את התנועה הימית באירופה, אזור אגן הים התיכון ובצפון אמריקה. במהלך המחאה העלו העובדים דרישות נוספות שעוסקות בזכויות סוציאליות - אך החלק המרכזי במחאה עסק בהפסקת העברת הנשק דרך הנמלים, כשבחלק מהתמונות שהופצו מההפגנות נראו דגלי פלסטין.

בהצהרה נאמר עוד כי "אסור להשתמש בנמלים לצורך שינוע של כלי נשק, תחמושת, ציוד צבאי וכוחות צבא. עובדי הנמלים אינם עובדים למען המלחמה!". לטענת איגודי העובדים יותר מ-100 נמלים בכמה מדינות הצטרפו למחאה ולדבריהם הצעדים עלולים לשבש את התנועה הימית באירופה, אזור אגן הים התיכון ובצפון אמריקה. במהלך המחאה העלו העובדים דרישות נוספות שעוסקות בזכויות סוציאליות - אך החלק המרכזי במחאה עסק בהפסקת העברת הנשק דרך הנמלים, כשבחלק מהתמונות שהופצו מההפגנות נראו דגלי פלסטין.

במקביל, איגוד עובדי הנמלים והרציפים בצרפת קרא לשביתה בת יום אחד בנמלים מרכזיים, בהם לה האבר, מארסיי, דנקרק ורואן. האיגוד מסר כי הוא מתנגד למה שהוא מכנה "מיליטריזציה של מתקני הנמלים". נזכיר כי בתחילת החודש ניסו עובדים פרו פלסטיניים בשדה תעופה בצרפת

במקביל, איגוד עובדי הנמלים והרציפים בצרפת קרא לשביתה בת יום אחד בנמלים מרכזיים, בהם לה האבר, מארסיי, דנקרק ורואן. האיגוד מסר כי הוא מתנגד למה שהוא מכנה "מיליטריזציה של מתקני הנמלים". נזכיר כי בתחילת החודש ניסו עובדים פרו פלסטיניים בשדה תעופה בצרפת