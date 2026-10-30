עובדי נמלים בשורת מדינות באירופה ויבשות נוספות קיימו היום (שישי) שביתה - כשאחת הדרישות המרכזיות שלהם היא הפסקת משלוחי הנשק לישראל דרך הנמלים. איגודי עובדי הנמלים בצרפת, איטליה, ספרד, יוון, טורקיה ומרוקו פרסמו קריאה משותפת נגד משלוחי נשק וקראו לסיים את מה שכינו "המיליטריזציה של הנמלים". במקביל קראו לסיום המלחמה בעזה.
בהצהרה נאמר עוד כי "אסור להשתמש בנמלים לצורך שינוע של כלי נשק, תחמושת, ציוד צבאי וכוחות צבא. עובדי הנמלים אינם עובדים למען המלחמה!". לטענת איגודי העובדים יותר מ-100 נמלים בכמה מדינות הצטרפו למחאה ולדבריהם הצעדים עלולים לשבש את התנועה הימית באירופה, אזור אגן הים התיכון ובצפון אמריקה. במהלך המחאה העלו העובדים דרישות נוספות שעוסקות בזכויות סוציאליות - אך החלק המרכזי במחאה עסק בהפסקת העברת הנשק דרך הנמלים, כשבחלק מהתמונות שהופצו מההפגנות נראו דגלי פלסטין.
ביוון, איגודי עובדי הנמלים הכריזו על שביתה בנמל פיראוס, שהוא הגדול במדינה. יו"ר איגוד עובדי הנמל המקומי יורגוס גוגוס, אמר: "איננו רוצים לקחת חלק בשום מלחמה, בשום מקום בעולם. איננו רוצים שהנמלים שלנו ישמשו מוקדים למעבר ציוד צבאי, שנועד להרוג בני אדם".
בטורקיה, מפגינים התאספו מחוץ לנמל היידרפאשה באיסטנבול, כשהם נושאים כרזה שעליה נכתב: "לא למלחמה, לא לחימוש!" באיטליה תוכננו הפגנות בנמלי מפתח – בהם גנואה, טריאסטה וג'ויה טאורו.
במקביל, איגוד עובדי הנמלים והרציפים בצרפת קרא לשביתה בת יום אחד בנמלים מרכזיים, בהם לה האבר, מארסיי, דנקרק ורואן. האיגוד מסר כי הוא מתנגד למה שהוא מכנה "מיליטריזציה של מתקני הנמלים". נזכיר כי בתחילת החודש ניסו עובדים פרו פלסטיניים בשדה תעופה בצרפת למנוע הטסה של מטען שהיה מיועד עבור חברת "אלביט".
למרות שהמחאה היום הקיפה מספר גדול של נמלים מומחים העריכו כי ההשפעה שלה על הפעילות הימית הייתה מוגבלת. מרקוס בייקר, ראש תחום ימי, מטענים ולוגיסטיקה בחברת הביטוח וייעוץ הסיכונים Marsh, אמר לסוכנות AP כי השביתה בת היממה אינה צפויה לשבש באופן משמעותי את הסחר העולמי, אם כי היא עלולה להשפיע על סחורות מתכלות ומשלוחים הרגישים ללוחות זמנים. לדבריו, השביתה היום וצעדים דומים יסבכו עוד יותר את שרשראות האספקה, שכבר נתונות ללחץ בשל המתיחות במזרח התיכון, אירועי אקלים דוגמת סופות "אל ניניו", מגבלות בנהר הריין ובתעלת פנמה, ושינויים במכסים של מדינות שונות.
מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל הטילו כמה מדינות מגבלות על העברת נשק ישראלי דרך שטחן. כך למשל, ספרד הצהירה על קביעת קו רשמי לפיו לא תאפשר לספינות הנושאות נשק עבור ישראל לעגון בנמליה. הצעד הראשון מסוג זה יושם בשנת 2024 כאשר מדריד סירבה לאפשר לספינה "מריאן דניקה", שהגיעה מהודו ועליה עשרות טונות של חומר נפץ, לעגון בנמל קרטחנה. בהמשך, נמנעה עגינתן של ספינות נוספות, בהן ספינות מארה"ב החשודות בהובלת אמל"ח לישראל.
בחודש מרץ חשף נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי צרפת אסרה על מטוסים אמריקניים המובילים אספקה לישראל לעבור בשטחה, כשברקע ההתנגדות של צרפת לפעילות ישראל בעזה ובלבנון.