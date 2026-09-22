בזמן שהיריות שרקו ופגעו ברכב שבו היה ביום שישי האחרון, יואב שקרון בן ה-16 קיבל הוראה מ אביו נתנאל, שנרצח בפיגוע : לברוח. "לא שמתי לב שהוא הגיע, ולא בטוח שהוא ראה אותי. צעקתי וראיתי את החלונות מנופצים", הוא תיאר היום (שלישי), בזמן שהמשפחה ישבה שבעה על האב. הוא סימן לגשש שפגע במחבל איפה הוא נמצא, ואז קרא לאב - שכבר לא ענה. משם פונה נתנאל עם דופק, אבל בהמשך נקבע מותו בבית החולים.

גלריה יואב שקרון והאב נתנאל ( צילום: באדיבות המשפחה )

"החזקתי את אבא ביד, ומישהו הגיע ולקח אותי משם ופינה את אבא עם דופק", הוא תיאר. היום, שוחח יואב עם ראש הממשלה נתניהו וביקש לשמוע על התגובה לפיגוע. "הוא אמר לי את הדברים רגילים - אנחנו נמצה איתם את הדין. אבל אני רוצה להגיד שלדעתי לא מספיק למצות את הדין, אלא צריך לעשות משהו שבאמת ישנה את המציאות. היה צריך לעשות את זה כבר אתמול", הוא אמר.

אחיו של נתנאל, ג'קי, סיפר היום כי כשנולד נתנאל, האם חלתה במחלה קשה - והרופאים ייעצו לה להפיל את התינוק. "אחרי זה היא חיה עוד 30 שנה. נתי היה אדם שמשלב הכול, רב תחומי. תורה, ספורט, גלישה, טיול בהודו ובדרום אמריקה - וגם הייטק. הוא ידע לדבר לכל קבוצה בשפה שלה, והכי חשוב - בלי מחלוקות", הוא אמר. "הוא תמיד ידע להחליק מחלוקות. הכול היה בטונים נמוכים, הייתה לו עוצמה בשקט".

"החזקתי את אבא ביד, ומישהו הגיע ולקח אותי משם ופינה את אבא עם דופק". יואב בבר המצווה עם אביו ( צילום: באדיבות המשפחה )

נתנאל שקרון ומשפחתו ( צילום: באדיבות המשפחה )

מירי, אחותו של נתנאל, אמרה שהוא היה איש של תודה. הוא היה מחובר למסורת האלג'יראית, שעליה גדל, וביישוב עלי זה"ב הקים בית כנסת. מירב, אשתו, סיפרה כי "נתי היה מאוד מחובר למסורת ולתפילות ולבית הכנסת. הוא מאוד רצה להעביר את זה הלאה. זה בא לידי ביטוי גם בכיבוד ההורים שלו. זה בעצם לחבר את הדור הקודם, להתחבר מהבסיס להמשך, לילדים ולנכדים".

מירב הוסיפה שאם מישהו רוצה לעשות דבר למען עילוי נשמתו, זה כיבוד הורים. "נתי דיבר על זה המון, על כיבוד הורים. באמת, אם אנשים רוצים לעשות משהו לעילוי נשמתו, אז כיבוד הורים זה יכול להיות בהחלט קבלה טובה".

הלווייתו של נתנאל שקרון ( צילום: חיים סנאו עבור מועצה אזורית שומרון )





מאות בני אדם הגיעו בלילה החולף לבית העלמין בעלי זהב כדי ללוות בדרכו האחרונה את שקרון שנרצח במעיין עין ריא בבנימין שעות לפני כניסת יום כיפור. הרעיה מירב אמרה בדברי ההספד: "אני אמורה להיות רגילה לדבר בפני קהל, לא כזה. אבל הנסיבות שונות. לפני שאני מגיעה להרצאה אני מוכנה, ונתי עבר על המצגת והוא היה בודק שאני בסדר עם החומר. אין לי את האפשרות הזאת עכשיו. אני הכרתי את נתי אחרי משברים שעברתי בחיים, ואם לומר את האמת נתי לא עשה לי חיים קלים. הגענו ממשפחות שונות אבל זה לא הפריע לנשמות תאומות".

היא הוסיפה: "התחתנו לפני 18 שנה. ביום הנישואין הראשון נסענו למלון ומיד הבנו שאנחנו דוחים את כל החגיגות לאחרי החגים או לפני החגים, והשנה לא הספקנו לחגוג. נתי, המשפחה שלנו מושלמת, הכול היה מושלם. לפעמים זה הלחיץ אותי שהכול כל כך טוב. הייתי מוצאת צרות קטנות ומנחמת אותי בהן. בשבוע הבא היינו צריכים לטוס לחו"ל והמטרה שלו בטיול הייתה שנתגבש ונהיה ביחד. הוא תכנן את הטיול לפרטי פרטים וארז סוכה ואוכל וכדי שהכול יצא לפועל בצורה הטובה ביותר. ובשנייה האחרונה הוא הזהיר את יואב. תודה נתי על הגבורה שלך ושראית את יואב".

מעצר המחבל

מחקירת הפיגוע עלה כי המחבל, קדרי סמארה, פעיל חמאס בן 37, עבר באזור המעיין כבר יממה לפני הפיגוע. על פי החשד, הוא ניצל את העובדה שבערב יום הכיפורים מגיעים רבים לטבול במעיין הסמוך לנווה צוף, הגיע למקום ברכב ופתח באש לעבר רכבו של נתנאל.