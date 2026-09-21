מאות בני אדם מלווים הלילה (בין שני לשלישי) בבית העלמין בעלי זהב, בדרכו האחרונה את נתנאל שקרון שנרצח במעיין עין ריא בבנימין שעות לפני כניסת יום כיפור.

נתנאל, איש הייטק שעבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח", הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים - הגדול שבהם תלמיד כיתה י"א שבא איתו למעיין, והקטן בן ארבע. בני המשפחה התאספו לצד קברו של נתנאל ובמהלך מנהג הקריעה עמדו מחובקים זה עם זו.

הלווייתו של נתנאל שקרון (צילום: חיים סנאו עבור מועצה אזורית שומרון)





יואב, בנו של נתנאל שניצל בעזרתו בפיגוע, הודה לאביו: "אבא, אני רוצה להגיד תודה על 16 שנה ביחד. תודה על זה שבפיגוע, כשהמחבל נכנס, צעקת לי. אני לא זוכר מה אמרת לי - ואני ברחתי. תודה שנתת לי את החיים, תודה להשם שניצלתי, ואני רוצה להגיד למשפחה שאנחנו נמשיך ביחד ויהיה בסדר. אני רוצה לבקש סליחה מאבא על מה שעשיתי, ואולי זה פגע בך".

הבת טליה דיברה אל אביה: "אתמול אמרת לי להגיע איתך למעיין, ואני העדפתי להישאר בבית. בשעה 11:36 שמעתי מאחד הערוצים שהיה פיגוע במעיין ליד נווה צוף. בהתחלה לא עשיתי את ההקשר, אבל אחרי זה הבנתי שזה המעיין שהייתם בו. הלכתי לאמא וביקשתי שתבדוק איפה אתם ולא עניתם. מהרגע הזה החיים שלנו השתנו. היית חסר לי כל כך ביום כיפור, במיוחד בתפילת נעילה. אני אתגעגע אליך כל כך ואתה תהיה חסר לי".

מירב, רעייתו של נתנאל, ספדה: "אני אמורה להיות רגילה לדבר בפני קהל, לא כזה. אבל הנסיבות שונות. לפני שאני מגיעה להרצאה אני מוכנה, ונתי עבר על המצגת והוא היה בודק שאני בסדר עם החומר. אין לי את האפשרות הזאת עכשיו. אני הכרתי את נתי אחרי משברים שעברתי בחיים, ואם לומר את האמת נתי לא עשה לי חיים קלים. הגענו ממשפחות שונות אבל זה לא הפריע לנשמות תאומות.

הרעייה מירב סופדת לבעלה נתנאל שקרון בבית העלמין בעלי זהב ( צילום: חיים סנאו עבור מועצה אזורית שומרון )





"התחתנו לפני 18 שנה. ביום הנישואין הראשון נסענו למלון ומיד הבנו שאנחנו דוחים את כל החגיגות לאחרי החגים או לפני החגים, והשנה לא הספקנו לחגוג. נתי, המשפחה שלנו מושלמת, הכול היה מושלם. לפעמים זה הלחיץ אותי שהכול כל כך טוב. הייתי מוצאת צרות קטנות ומנחמת אותי בהן.

"נתי היה איש משפחה, של כיבוד הורים. אחרי ששני הוריו נפטרו הוא הקפיד לשמור על קשר עם האחים שלו והוא אמר לי 'כשאת מכבדת את ההורים שלך זה כאילו שאני מכבד, כי לי אין הורים לכבד. בערב יום כיפור יצאתי להורים שלי עם הילדים לאחל להם גמר חתימה טובה, ונתי שיכנע את הילדים לבוא. כשהייתי ברכב נתי רץ אליי ואמר לי 'זה צפוף, אני אסע עכשיו לטבול ואחרי האוכל ותפילת מנחה נצא כולנו' - כדי שהוא יספיק לסיים לבשל. נתי היה אבא הכי מעורב בעולם.

"בשבוע הבא היינו צריכים לטוס לחו"ל והמטרה שלו בטיול הייתה שנתגבש ונהיה ביחד. הוא תכנן את הטיול לפרטי פרטים וארז סוכה ואוכל וכדי שהכול יצא לפועל בצורה הטובה ביותר. ובשנייה האחרונה הוא הזהיר את יואב. תודה נתי על הגבורה שלך ושראית את יואב".

רותי כהן, אחות של נתנאל, סיפרה: "נתי אחינו היקר והאהוב, היית בן הזקונים של משפחתנו. היית הנחת של אבא והאוצר של אמא, שהביאה אותך לעולם בגיל 45 כשהייתה חולה. קראו לך נתנאל כתודה על בואך לעולם. היית הילד של כולנו, אח, מתנה ובעל מתנה. נתי שלנו - אנחנו אוהבים אותך, היית אדם נעים הליכות, חכם וצנוע. היית אדם אהוב שהלך בדרכי השם".

גלריה "נמשיך את דרכך". נתנאל (נתי) שקרון ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

מירי שקרון, אחות נוספת של נתנאל, אמרה: "כשהזמנת אותי לבוא ליום כיפור להיות איתכם בעלי זהב, זה לא מה שתכננתי. במהלך ההריון שלך אמא גילתה שהיא חולה במחלה קשה ואמרו לה שתבחר או את חיי העובר או חייה שלה. אמא עשתה הסכם עם הקדוש ברוך הוא: 'אני אשמור על העובר ואתה תשמור עליי' - וזכינו לאמא לעוד 36 שנה, ולנתי ל-48 שנה".

נתי מלכיאלי, מפקד הגדוד של נתנאל, סיכם: "נתי, היית אח, אבא, חבר, שכן, שותף. היית הכול בשבילי ועשית הכול בשבילי. היית הכי טוב כדי שאני אצליח בתפקיד, שאפת למצוינות. תמיד חשבת איפה אפשר להתקדם, תמיד הייתה לי גאווה שאתה לצידי. תמיד דייקת אותי. כל פרויקט שחלמתי עליו פניתי אליך ועזרת לי לעשות אותו. גם בפרויקט האחרון - להקים בית למילואימניקים בשומרון - חשבת איך לקדם את זה. כמג"ד ומפקד בגדוד נמשיך את דרכך, ואני מבטיח לעזור למירב לקדם את שיפוץ הבית שרצית לעשות. אנחנו תמיד נהיה לצידכם".

יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, הוסיף: "אחינו הקדוש נתי שקרון - אין יהודי שלא חשב עליך בפיוט של עשרת הרוגי מלכות. סביך נהרג באלג'יר בפרעות ואתה נהרגת על היותך יהודי גאה. עלית בסערה השמיימה אחרי טבילה במעיין בערב היום הקדוש. תמיד עשית הכול בחיוך ובניגון מלא ברוח של מסורת וקדושה. גם בשניות האחרונות בחייך הצלת את חיי בנך יואב, אמרת לו 'יואב, מחבל - רוץ'. יואב, אתה גיבור אמיתי, אבא גאה בך".

להלוויה הגיעו מפקד פיקוד מרכז האלוף אבי בלוט ומפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר וכן נצפו בה ילדים ובני נוער רבים שהגיעו לחלוק לו כבוד אחרון, חרף העובדה שההלוויה נקבעה לשעת לילה מאוחרת.

מאות הגיעו להלוויה בשעת לילה מאוחרת בצאת כיפור ( צילום: חיים סנאו עבור מועצה אזורית שומרון )

בעלי זהב אמרו כי "נתנאל היה איש חסד, עניו, צנוע ואהוב, בעל מסור למירב ואב מסור לששת ילדיו. משפחת שקרון היא משפחה שורשית וותיקה ביישוב, חלק בלתי נפרד מקהילת עלי זהב. כולנו עוטפים את מירב והילדים ונעמוד לצדם בשעה הקשה הזאת ובכל שיידרש. יהי זכרו ברוך".

נתנאל הגיע למעיין עין ריא יחד עם בנו הבכור בן ה-16 כדי לטבול לקראת יום הכיפורים. לאחר שטבל ושב לרכבו עם בנו, פתח לעברם המחבל באש. נתנאל נרצח ובנו לא נפגע.

מ פרטים חדשים שעלו בחקירת הפיגוע עולה כי המחבל, קדרי סמארה, פעיל חמאס בן 37, עבר באזור המעיין כבר יממה לפני הפיגוע. על פי החשד, הוא ניצל את העובדה שבערב יום הכיפורים מגיעים רבים לטבול במעיין הסמוך לנווה צוף, הגיע למקום ברכב ופתח באש לעבר רכבו של נתנאל.