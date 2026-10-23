דובר צה"ל התיר לפרסם כי סמ״ר רון יונתן רויטמן בן 23 מאשקלון, מפקד כיתה בגדוד ארי (775) בחטיבת החילוץ, וסמל יובל שי סוילם, בן 20 מהוד השרון, לוחם בגדוד ארי, נפלו ב פיגוע ליד חברון . דובר צה"ל עדכן כי שלושת הפצועים הנוספים בפיגוע גם הם חיילים, מצבם מוגדר קל. הודעות נמסרו למשפחות הנפגעים.

גלריה סמ״ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם ז"ל

דוד רויטמן, אחיו של רון, סיפר: "הוא היה כוכב. הוא היה אהוב על כולם איפה שהוא לא דרך. תמיד מדברים ככה על מי שנפל. אבל הוא תמיד היה מקום ראשון. הוא נלחם כדי להיות קרבי. הוא לא היה אמור להתגייס בכלל כלוחם. הוא עשה שנת שירות אצל נוער בסיכון, ונפצע במהלך כדורגל. אמרו לו שאין מצב שיהיה לוחם. והוא אמר 'לא יקרה'".

האח הוסיף: "הוא עבר את כולם, מהקצינים הזוטרים ועד קצין הרפואה הראשי, והוא הגיע להיות לוחם. הוא היה מפקד טירונים ועלה איתם לגדוד. הוא כל הזמן חלם ורצה. הוא ניצל כל הזדמנות כדי להיות בכל הגזרות המסוכנות ביו"ש. הוא חתר לזה.

דוד עצמו היה לוחם בהנדסה קרבית, והאחות הגדולה לחמה בקרקל. "אנחנו כולנו משפחה של לוחמים", אמר דוד. רון למד בכפר הנוער פנימיית כדורי בצפון. האח סיכם: "הוא היה אדם עם טעם לחיים, כזה שאהב את החיים. הוא היה החבר הכי טוב שלי". סמ"ר רויטמן יובא למנוחות ביום ראשון בשעה 11:00 בבית העלמין הצבאי באשקלון.

אמיר כוכבי, ראש העיר הוד השרון, כתב על סמל סוילם: "בצער רב ובלב כואב קיבלנו את בשורת האיוב על נפילתו בקרב עם מחבלים בצומת יהודה, של בן העיר הוד השרון סמ"ר יובל שי סוילם. יובל ז"ל הוא בנם של סיוון ואמנון, אח אוהב לשירה ואיתמר, נכד בן דוד וחבר אהוב, נולד וגדל בהוד השרון. עיריית הוד השרון וקהילת הוד השרון מרכינות ראש בכאב ומשתתפות בצערם הכבד של אמנון וסיוון חברינו לעבודה, האחים, שירה ואיתמר והמשפחה כולה".

המחבלים פרקו מרכב ופתחו באש

שני מחבלים פלסטינים הגיעו לזירת הפיגוע, פרקו מרכב ופתחו באש. הלחימה נמשכה יותר מ-20 דקות, ובמהלכה הגיעו למקום כוחות נוספים ובהם גם סמג"ד גדוד ארי ומפקד פלוגה בגדוד. הלוחמים איגפו יחד את המחבלים וחיסלו אותם.

במהלך סריקת רכבם של המחבלים נמצאה כמות גדולה של תחמושת. ההערכה היא שהמחבלים תכננו לבצע פיגוע משמעותי נגד אזרחים, וכי מטרתם הייתה להגיע לצירים הראשיים ולהמשיך משם לעורף. עם זאת, בשלב זה עדיין נבדק אם מדובר בחוליה שהופעלה בידי גורם חיצוני או ביוזמה מקומית של המחבלים. מכיוון ששניהם נהרגו, נמשכת החקירה בניסיון לברר מה היה היעד שאליו התכוונו להגיע.

חובשים ופרמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, העניקו טיפול רפואי לפצועים בפיגוע ופינו אותם לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים.

רגעי הפיגוע בכביש 35 צומת העוקפים





עופר אוחנה, חובש שהגיע הבוקר לזירת הפיגוע בצומת יהודה שבכביש 35, הצליח לתעד תחת אש חיה את רגעי הירי ואף נשמע צועק: "המחבל יורה כל הזמן. נמשכים חילופי האש בין המחבל לכוחותינו, לא מצליחים להוציא את הפצועים החוצה. למעלה מ-20 דקות שיש ירי פעיל".

במקביל, צלם סוכנות הידיעות הצרפתית AFP תיעד את שני המחבלים בזמן חילופי האש טוענים את נשקם, ובהמשך את גופותיהם מוטלות על הקרקע לאחר שחוסלו. בצה"ל יבדקו את גרסת צלם AFP אם נקלע לשם במקרה או קיבל מידע מוקדם על הפיגוע.

תיעוד ממצלמת הקסדה של הקב"ט משה בוטביה





משה בוטביה, קב"ט קריית ארבע, השתתף בחילופי האש מול המחבלים. "קיבלנו דיווח על פיגוע בכביש 35 לעבר כוח צבאי, עם נפגעים. כוחות הביטחון מהאזור קפצו לנקודה בהם גם אני", שיתף בוטביה בשיחה עם ynet. "המחבלים הגיעו ברכב, עצרו בנקודה שממנה לא ניתן לראות אותם, פרקו במהירות ופתחו באש".

הוא הוסיף: "בשעות הבוקר יש תנועה של תושבים שנוסעים על הכביש, ביניהם הסעות תלמידים למוסדות החינוך בקריית ארבע. הגעתי לזירה כרבע שעה לאחר תחילת האירוע. כשהגעתי, הצטרפתי ללחימה - שני מחבלים ירו מתוך שטח שולט, ובמשך כ-20 דקות ניהלנו את האש עד שכוח בפיקוד הסמג"ד של הגזרה חיסל את המחבלים".

הקב"ט תיאר את הזירה, ואמר ש"המחבלים הגיעו ברכב משטובה עם לוחית זיהוי צהובה. החיילים שהיו במקום מנעו מהאירוע להתפתח לעבר הציר ולסכן את העוברים והשבים. זה מנע אסון יותר גדול".

בוטביה שיבח את כוחות הביטחון, ואמר כי "הצבא עובד קשה כל לילה, מבצע פעילויות מבצעיות רבות כדי לשמור על ביטחון התושבים ולהגן על הצירים והיישובים. אנחנו חייבים לשמור על ערנות".

תיעוד המחבלים בזירה ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שיבח את לוחמי גדוד ארי של פיקוד העורף שחיסלו את שני המחבלים הפלסטינים בפיגוע הירי ליד חברון. "פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים וכוחות הביטחון", אמר הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב בחטיבת יהודה.

בעקבות הפיגוע הוטל כתר על חברון וחלחול, ונאסרה כניסה ויציאה מהערים. במקביל, הופעלה ברחבי פיקוד המרכז מדיניות המכונה "בריח אפור", שבמסגרתה נבדקים כלי רכב פלסטיניים המגיעים לצירים ראשיים. ההיערכות חלה גם בגזרות ג'נין, שכם ויריחו, כחלק מהפעילות למניעת פיגועים נוספים.

כוחות הביטחון החלו לבצע סריקות נרחבות, פעולות הנדסיות ומיפוי של בתי המחבלים חמודה אל-ג'עבה (27) ופיראס אל-ג'עבה (27) מחברון. השניים השתייכו לאותה חמולה והתגוררו בסמיכות זה לזה. במסגרת החקירה צפויים להתבצע מעצרים של אנשים המקושרים אליהם, לצד בדיקת קשרים אפשריים בין המחבלים לגורמים נוספים.

ראש הממשלה נתניהו בזירת הפיגוע ( צילום: עומר מירון )





ראש הממשלה בנימין נתניהו שהגיע לזירה עם שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "אנחנו התרענו לפני כמה שבועות על ניסיונות של אויבינו לפגוע בנו, באזרחינו ובחיילינו לקראת הבחירות. זה מה שניסו לעשות כאן. חיילי צה"ל בלמו את זה בגופם, וגם נפגעו. החיילים לא רק שעצרו את המחבלים, אלא גם הסתערו בגבורה וחיסלו אותם".

נתניהו הוסיף: "אנחנו נפעל קודם כל להרוס את המקום הזה, לשנות את זה לחלוטין. אבל לעשות משהו שלא נעשה עד עכשיו - אנחנו הולכים ליישם את המודל המוצלח והתוקפני שעשינו במחנות הפליטים שהם בעצם מבצרי טרור. זה בדיוק מה שנעשה כאן בתוך שכונה בחברון שממנה יצאו המחבלים. אנחנו נפנה את התושבים, אנחנו נעבור בית בית, נוציא שם גם את כלי הנשק, וכל תשתיות הטרור יטופלו וייהרסו".

כוחות צה"ל בזירת הפיגוע ( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

סמ"ר רויטמן וסמל סוילם הם הנופלים הראשונים של גדוד ארי בפיקוד העורף. הגדוד הוקם בשנה האחרונה מתוך צורך בהגדלת הסד"כ הלוחם בגזרות הלחימה השונות, לצד הצורך בכוח זמין נוסף למשימות בעורף. גדוד ארי הוא הגדוד החמישי של חטיבת החילוץ.

זמן קצר לאחר שהפלוגה הראשונה של הגדוד סיימה את הכשרתה המבצעית, הוקפץ הגדוד לכוננות חילוץ במסגרת מבצע "שאגת הארי", לטובת מתן מענה בגזרת הצפון. עם השלמת הקמתו, הצטרף הגדוד לגדודי החטיבה הנוספים הפועלים באופן שוטף באוגדת יהודה ושומרון.

במהלך השבוע האחרון החלו לוחמי הגדוד בתעסוקה המבצעית הראשונה, לאחר אימון הקמה שנמשך כמה חודשים וכלל הכשרה ייעודית ללוחמי הגדוד. מפקד הגדוד, סגן-אלוף ל', מסר הבוקר: "לוחמי הגדוד פעלו במקצועיות והיו פרוסים באופן מיטבי במרחב כחלק ממאמץ ההגנה על תושבי מדינת ישראל".