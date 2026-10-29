לכל התפתחות כזאת עשויה כמובן להיות השפעה גם על המערכת הפוליטית בישראל. בתקופה שבה שאלת היכולת להקים ממשלה נותרת פתוחה, חידוש מלחמה מול איראן עשוי לשנות את סדר היום הציבורי, להשפיע על יחסי הכוחות בין המפלגות ולהציב מחדש את סוגיות הביטחון והיחסים עם וושינגטון במרכז הדיון. בינתיים, ישראל מעדכנת את תוכניותיה, ובוושינגטון נמשכים במקביל האיומים והמגעים. השאלה אם ההיערכות תהפוך למערכה צבאית נותרת פתוחה וכך גם השאלה מה יהיה יעדה, אם תפרוץ.