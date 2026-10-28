סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס מנהל מגעים עם אחד מהאנשים החשובים ביותר במשטר הניצי של איראן כיום - מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי במדינה, שנחשב לאחד ממקורביו של מוג'תבא חמינאי. כך דווח הערב (רביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל". לפי גורמים אמריקניים, בשעה שהנשיא דונלד טראמפ מרבה לאיים בחידוש המלחמה, אולי אחרי בחירות האמצע בשבוע הבא, סגנו שלח מכתב לרזאי, במטרה לחדש את המו"מ בין וושינגטון לטהרן.

אחד הגורמים ציין כי המכתב נשלח בהנחייתו של טראמפ, וכי הנשיא מודע למהלך. ואנס בוחן אם איראן וארה"ב יכולות למצוא מכנה משותף שישכנע את טראמפ לא לתת את ההוראה על חידוש המערכה שהחלה בשלהי חודש פברואר האחרון.

גלריה ואנס שלח מכתב בהנחיית טראמפ ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

גורמים בממשל סבורים כי הידברות ישירה עם הזרם הניצי באיראן, שרזאי נחשב לאחד מבכיריו, עשויה להוביל לתוצאה דיפלומטית טובה יותר. רק לפני כיממה דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי ארה"ב קראה לכמה מדינות ערביות במפרץ להיערך למערכה צבאית קצרה ואינטנסיבית לאחר בחירות האמצע, שיתקיימו בשבוע הבא.

ימים קודם לכן הצהיר טראמפ כי הממשל אינו מנהל שיחות עם האיראנים - ורמז על תקיפות צפויות. "אנחנו לא מנהלים איתם משא ומתן. כך או כך, משהו עומד לקרות – וזה יקרה בקרוב", אמר אז. לפי הדיווח בעיתון האמריקני, שפורסם כמעט במקביל לנאום ראש הממשלה בנימין נתניהו במטה הליכוד שאותו פתח בנושא האיראני, המסרים שהועברו בערוצים דיפלומטיים וצבאיים למדינות באזור מצטרפים לשורה הולכת וגדלה של סימנים שארה"ב וישראל נערכות לפתוח בסבב חדש של פעולות לחימה נרחבות נגד איראן.

לדברי גורם המעורה בפרטים בדיווח שפורסם הערב, המכתב של ואנס והדיונים שנערכו בעקבותיו בין גורמים אמריקניים לאיראניים לא כללו פרטים ספציפיים של הצעה חדשה להפסקת אש, אלא התמקדו במתווה אפשרי לחידוש המשא ומתן. מנגד, רזאי הצהיר בשבוע שעבר כי איראן לא תנהל משא ומתן עם וושינגטון כל עוד לא ייענו דרישות ליבה ספציפיות.

רזאי. בממשל סבורים: שיחות ישירות עם הזרם הניצי עשויות להביא לתוצאה טובה יותר ( צילום: AP )

ואנס אומנם הביע תמיכה גלויה במלחמה מול איראן, אך בשיחות סגורות הביע הסתייגויות מהארכתה. הוא דגל בנקיטת מהלכים דיפלומטיים נמרצים יותר עוד לפני שטראמפ פתח במלחמה יחד עם ישראל לפני שמונה חודשים. בהמשך, מינה טראמפ את ואנס לעמוד בראש צוות המשא ומתן - וסגן הנשיא אף טס פעמיים כדי להיפגש עם גורמים איראניים, במטרה להגיע להסכם סופי שיביא להרגעת הרוחות.

לפי הדיווח, הפיכתו של רזאי על ידי האמריקנים לגורם מרכזי במגעים מולם עלול לדחוק הצידה דמויות איראניות בכירות אחרות, כגון שר החוץ עבאס עראקצ'י או מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני. רק מוקדם יותר השבוע בכירים מסעודיה, טורקיה ופקיסטן נפגשו באופן חריג עם גורמים איראניים בטהרן, בהם רזאי, בניסיון להפחית את המתיחות במזרח התיכון - בזמן שהחות'ים פתחו במתקפות חדשות נגד ריאד, ומצרים אישרה להעניק לה סיוע הגנתי.