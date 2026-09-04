10 ימים של מתקפות רוסיות בלתי פוסקות בקייב: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי מתקפת כטב"ם רוסית היום (שישי) פגעה במטה המרכזי של שירות הביטחון של אוקראינה (SBU) בקייב. "הכטב"ם כוון ישירות למשרדו של ראש שירות הביטחון באותו בניין", הדגיש זלנסקי, וציין ששוחח עם מפקד הביטחון בפועל, אולכסנדר פוקלד.
מטה הסוכנות שנפגע ממוקם בסמוך לכנסייה היסטורית ולמלונות בינלאומיים. ראש העיר קייב אמר כי שבעה אנשים נפצעו במתקפה הזו, ולפי הדיווחים במדינה עשן שחור כבד היתמר מהזירה. זלנסקי אמר כי הורה על "תגובה הולמת ומוחשת - ובמידת האפשר כזו שתשקף את התקיפה הזו לרוסים - ברגע שהכול יהיה מוכן".
ה-SBU היא סוכנות עצומה, סודית וחיונית ביותר למאמץ המלחמה האוקראיני, שבין השאר מבצעת פעולות תקיפה בעומק השטח הרוסי - גם נגד תשתיות אנרגיה. היא לבדה אחראית לכמה מהמבצעים השאפתניים ביותר נגד רוסיה - כמו הפיצוץ בגשר לחצי האי קרים ב-2022 או מתקפת הכטב"מים שפגעה במפציצים אסטרטגיים רוסיים בשנה שעברה. היא נתפסת גם כשחקן מוביל במסע החיסולים האוקראיני נגד בכירים בצבא הרוסי ודמויות אחרות שהואשמו על-ידי קייב בביצוע פשעי מלחמה.
דיפלומטיה תחת אש
בינתיים, ובעוד שליחי טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר ייסעו בסוף השבוע למוסקבה - וזלנסקי מצפה לבואם לקייב - תקיפות רוסיות במהלך הלילה הרגו לפחות שלושה בני אדם באוקראינה. "הם אישרו שיקיימו פגישה במוסקבה ואחת נוספת בקייב", אמר זלנסקי. "אנו מצפים שהאחרונה תתקיים בימים הקרובים. זה חשוב מאוד. חשוב שאמריקה תישאר מעורבת באופן פעיל". הוא הוסיף כי אוקראינה מוכנה למשא ומתן מהותי בדרג גבוה.
קושנר וויטקוף ביקרו לאחרונה במוסקבה בינואר 2026, שם נפגשו עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. הביקור המתוכנן יהיה הראשון שלהם בקייב. לאחר אותה פגישה עם פוטין, עוזרו יורי אושקוב תיאר את השיחות כקונסטרוקטיביות, אך אמר כי "לא ניתן לצפות להשגת הסדר ארוך טווח מבלי לפתור את הסוגיה הטריטוריאלית" - השטחים שרוסיה כבשה מאוקראינה במלחמה וטוענת ששייכים לה.
השיחות שהחלו אז איבדו תנופה אחרי שתשומת הלב של הבית הלבן התמקדה במלחמה עם איראן, שהחלה בסוף פברואר. כעת, ההתפתחויות הדיפלומטיות האחרונות מתרחשות במקביל למתקפות הרוסיות המסיביות, כולל אחת בלילה על מחוז אודסה - שהרגה אדם אחד ופצעה לפחות חמישה אחרים. התקיפות גרמו נזק למספר מבני מגורים, כולל שני בניינים רבי קומות. תקיפות לילה במקומות אחרים באוקראינה הרגו שני שוטרים בדניפרו, מסרו גורמים רשמיים, בעוד מתקפת כטב"מים בקייב פצעה שלושה אנשים לאחר שפגעה בבניין מגורים.
מנגד, ברוסיה, תקיפה אוקראינית רחבת היקף פגעה בעיר הנופש שלחופי הים השחור, סוצ'י, ובמחוז הסמוך סיריוס. לדברי גורמים מקומיים ברוסיה, התקיפה הציתה שריפה במאגר נפט. כלי תקשורת ברוסיה דיווחו כי שני מאגרים נפגעו, עם שריפה אחת בסוצ'י ואחרת בסיריוס.
אוקראינה, נציין, תוקפת שוב ושוב מתקני נפט המהווים את עמוד השדרה של כלכלת רוסיה, אחת מיצרניות האנרגיה הגדולות בעולם. האסטרטגיה האוקראינית הובילה ללחץ כלכלי הולך ותסכול ציבורי הולך וגובר ברוסיה, לאחר חודשים של הסלמה בתקיפות על בתי זיקוק ומרכזי מסחר אלקטרוני, שגרמו לשיבושים ברחבי המדינה.
המטחים הללו הניעו את פוטין להוציא בחודש שעבר צו הקובע כי המדינה רשאית להשתלט זמנית על מתקני תשתית קריטיים, אם בעלים פרטיים לא יצליחו להגן עליהם מפני מתקפות כטב"מים אוקראיניות או לא יבנו אותם מחדש לאחר תקיפות. פרשנים אמרו כי הצעד נועד לאלץ חברות לשלם על אבטחתן שלהן ולהחזיר נכסים פגועים לשירות, למרות העלות הגבוהה.
שינוי הטקטיקה של רוסיה
כתוצאה מהפעולות האוקראיניות, רוסיה שינתה לאחרונה גישה: במשך רוב המלחמה, התקפות הכטב"מים והטילים הרוסיות בקייב התנהלו בקצב מסוים - כמעט תמיד התרחשו בלילה. כך, האזהרות היו מתחילות בערוצי המעקב בטלגרם בשעות הערב המאוחרות; הן הודיעו על כטב"מים שנעים דרומה, על טילים שמשוגרים ועל מערכות הגנה אווירית שפועלות. אזרחים אוקראינים שקלו האם כדאי להישאר בבית או לצאת לישון במקלט ברכבת התחתית, בהתבסס על חומרת האיום.
כעת, רוסיה שינתה טקטיקה תוך שימוש בכטב"מים מהירים המונעים בסילון, וכך הציפייה בקייב שאור היום יביא עמו חזרה לחיים נורמליים התנפצה. מאז השבוע שעבר, ההתקפות מתרחשות ביום ובלילה, ומעצימות את האימה של תקיפות הלילה - בשילוב עם התשישות הנגרמת מהשיבושים הבלתי פוסקים בשעות היום.
בקייב חווים כיום במידה רבה את המציאות שחוו אזרחי ישראל בצפון בזמן המלחמה עם איראן: רעש צופרי האזעקה הפך לחלק מחיי היומיום. התקיפות גובות חיי אדם, אך לא רק: האזעקות קוטעות נסיעות לעבודה, מסעות קניות ולימודים בבתי הספר של הילדים, מתישות את התושבים וגורמות לחלקם לתהות עוד כמה זמן הם יוכלו להישאר בעיר. פעמים רבות ניתן לראות בקייב תמרות עשן מיתמרות מרחוק; התמונות מתפשטות במהירות ברחבי ערוצי הטלגרם, ומראות היכן התרחש ההרס.
וולודימיר בובסונובסקי סיפר לסוכנות הידיעות AP כי לאחרונה נסע לקניון לקנות בגדים לבתו, בת כמעט 4. אחרי 20 דקות נשמעה אזעקה, הם מיהרו החוצה וראו עשן מיתמר בקרב מקום. הם מעולם לא הספיקו לרכוש את הבגדים. "הרבה השתנה בימים האחרונים", הוא אמר. כמו תושבים רבים, הוא קיווה שההתקפות יירגעו - אך הן טרם פסקו, בעוד אוקראינה נאבקת למצוא דרך יעילה להתמודד מולן.
נסיעות ברכבת שבדרך כלל היו אורכות מספר שעות התארכו הרבה יותר. בכמה מקרים, נוסעים מצאו את עצמם הולכים במשך שעות דרך שדות עשב לאחר שהרכבות עצרו על הפסים, בעודם נושאים את חפציהם כשאזעקה אחת רודפת אחרת.
אותה חוסר ודאות חלה גם על ההתניידות ברחבי העיר, כפי שהיה גם בישראל בזמן המלחמה עם איראן וחיזבאללה. אותות ה-GPS משובשים כדי לחסום כטב"מים, והשימוש באפליקציית מוניות הפך לתהליך אבסורדי. מכונית שנראית קרובה, נכתב ב-AP, יכולה לפתע להיראות כאילו היא בצד השני של העולם; רכב איסוף שנראה קרוב לפתע מציג זמן הגעה של אלפי דקות.
איבן דאציב, איש הייטק, היה בדירתו שברובע פודיל בקייב כשכטב"ם רוסי פילח את הרצפה ביום שלישי, חרך את התקרות והקירות של דירתו והרס לחלוטין את הדירה הסמוכה. לדבריו, האזעקות הפכו לכל כך תכופות שהוא כבר לא רואה את הטעם לרדת שוב ושוב למקלט. בקצב הזה, הוא אמר, החלופה היחידה תהיה לגור במרתף.
"האזעקות נשמעות כל הזמן", אמר דאציב. "אין לך אפילו זמן לרדת ולעלות חזרה. זה פשוט בזבוז זמן להתרוצץ הלוך ושוב". כעת, הוא חושב לעזוב את קייב. "לגור בעיר אחרת, במקום שקט וללא הסכנה הזו", הסביר.