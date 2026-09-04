ה-SBU היא סוכנות עצומה, סודית וחיונית ביותר למאמץ המלחמה האוקראיני, שבין השאר מבצעת פעולות תקיפה בעומק השטח הרוסי - גם נגד תשתיות אנרגיה. היא לבדה אחראית לכמה מהמבצעים השאפתניים ביותר נגד רוסיה - כמו ה

פיצוץ בגשר לחצי האי קרים ב-2022

או

מתקפת הכטב"מים שפגעה במפציצים אסטרטגיים רוסיים בשנה שעברה.