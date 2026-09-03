הוא טען כאמור כי את הסיכוי לשלום משבשות המתקפות שאוקראינה משגרת כעת לדבריו גם נגד ספינות מסחר אזרחיות, וכן הודעתו שלשום של הנשיא וולודימיר זלנסקי על

"סגירת השמיים" ברוסיה

(זלנסקי הבהיר שהוא לא מאיים על חברות תעופה אזרחיות, אלא רק מזהיר אותן מנוכחות מוגברת של כטב"מים אוקראיניים בשמי רוסיה). פוטין תיאר את המהלכים הללו כ"פעולות של טרור מדינתי", ואמר כי הן "מסבכות את הסיכויים לשיחות בילטרליות". הנשיא הרוסי ציין גם שמתנהלים כעת קשרים בין שירותי הביון של רוסיה ושל ארה"ב – רמז ל

ביקור החריג בשבוע שעבר של ראש ה-CIA ג'ון רטקליף במוסקבה