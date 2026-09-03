כלי תקשורת ברוסיה מדווחים אחר הצהריים (יום ה') על ניסיון התנקשות בקצין של חיל האוויר הרוסי, סמוך לעיר אנגלס שבמחוז סראטוב, שלידה שוכן בסיס "אנגלס-2" שממנו מפציצים אסטרטגיים ממריאים לתקיפות ארוכות-טווח נגד אוקראינה.
כלי תקשורת ובהם "מאש" ו"באזה", הנחשבים למקושרים לשירותי הביטחון הרוסיים, דיווחו כי ניסיון ההתנקשות אירע הבוקר בכפר פרובוז'דניה, השוכן סמוך לאנגלס, וכי היורה רכב על אופנוע לבית פרטי ופתח באש לעבר הקצין, לפני שנמלט. הם דיווחו כי כדור אחד פגע בפלג גופו העליון של הקצין והשני בראשו – והוא אושפז במצב קשה. גם נהגו של הקצין נפצע בירי, אך הצליח להימלט ולהזעיק אמבולנס. הרשויות הרוסיות הודיעו כי פתחו בחקירה בעקבות ניסיון התנקשות, אבל לא אישרו את הדיווחים על פרטי האירוע – ועד כה גם אין אישור רשמי לגבי זהות הקורבן.
לפי כמה דיווחים לא-מאומתים, הקצין שנורה הוא מייג'ור-גנרל ניקולאי ורפחוביץ', מפקד דיוויזיית המפציצים הכבדים ה-22 – שבסיסה הוא אנגלס-2. אם הוא אכן הקצין שנורה, לאוקראינה יש כנראה סיבה טובה לרצות לחסלו: רק ביום שני האחרון האשימה התביעה בקייב כי ורפחוביץ' היה זה שהורה ביולי 2024 להוציא לפועל מתקפת טילים נגד בית חולים לילדים בקייב, שבה נהרגו שני בני אדם.
קייב, נזכיר, ביצעה לאורך המלחמה שלל פעולות חיסול בעומק רוסיה, רבות מהן במוסקבה והסביבה. רק ביום חמישי האחרון נהרג קצין בכיר בצבא רוסיה בפיצוץ מכונית בסנט פטרסבורג. אשתו של הקצין הייתה גם היא ברכב ונפצעה באורח קשה. שבועיים לפני כן חוסל בחצי האי קרים רוברט שאגייב, שפיקד בעבר על הצוללת "זפוריז'יה" בצבא אוקראינה אבל ערק לרוסיה. הוא נהרג בפיצוץ מטען שהוטמן בפח אשפה. בחודש שעבר נהרגו גם חמישה בני אדם, לפי הדיווחים בהם לפחות בכיר ביטחוני אחד, בפיצוץ מטען חבלה במסעדה איטלקית במוסקבה. בין שני האירועים הללו דווחו ניסיונות התנקשות בשני מנהלים של מפעלי כטב"מים רוסיים, אחד מהם בפיצוץ רכב והשני בירי.
חיסולים בולטים שביצעה לכאורה אוקראינה לפני כן כללו את ההתנקשות בחודש יוני האחרון בגנרל דמיר דבידוב, ראש מחלקת הטילים והארטילריה של משרד ההגנה הרוסי, בפיצוץ רכב; וחיסולו בדצמבר בלב מוסקבה של לוטננט-גנרל פניל סרבארוב, שעמד בראש מחלקת האימונים המבצעיים במטכ"ל הרוסי ונהרג גם הוא בפיצוץ רכב. קדמו להם חיסולם של ארמן סרקיסיאן, מייסד "גדוד ארבט" שסייע לפוטין במלחמתו באוקראינה – וחוסל בפברואר אשתקד בפיצוץ כשיצא ממעלית; איגור קירילוב, שעמד בראש "כוחות ההגנה הכימית, הביולוגית והגרעינית" – ונהרג בדצמבר 2024 בפיצוץ מטען שהוטמן בקורקינט חשמלי; הבלוגר תומך המשטר הרוסי ולדלן טטרסקי – שעודד את הפלישה לאוקראינה וחוסל בפיצוץ בבית קפה ב-2023; ודריה דוגינה – שנהרגה ב-2022 בפיצוץ מכונית שכוון נגד אביה, הלאומן הרוסי אלכסנדר דוגין, שנחשב לאידאולוג של פוטין.
בינתיים גם נמשכת כל העת הלחימה בין קייב למוסקבה, ובצהריים הופץ תיעוד יוצא דופן ממתקפה אוקראינית על נמל סוצ'י שבים השחור – מתקפה שבה לפי הדיווחים עשתה קייב שימוש בכלי שיט בלתי מאוישים (כשב"ם). בתיעוד נראית סירה שלפי החשד היא כשב"ם מתקדמת במי הנמל – ולפתע מתלקחת בכדור אש ענקי, כנראה בעקבות יירוט שלה על ידי הכוחות הרוסיים. הצי האוקראיני אישר אחר הצהריים כי תקף בסוצ'י, וטען כי הצליח לפגוע בכלי השיט הרוסי Nefrit – ספינה שלדבריו לוקחת חלק במבצעים הקשורים לנפט ולגז וכן להעברת סחורות ואנשי צוות ולפעילות הנדסית תת-ימית. פעילות הספינה הזו, כך מסר הצי האוקראיני, "סייעה באופן ישיר לכלכלת המלחמה של האויב", ולפיכך היא הייתה לדבריו יעד לגיטימי.
המתקפה הזו מגיעה כשברקע אוקראינה הגבירה בחודשים האחרונים באופן דרמטי את מתקפות הכטב"מים שהיא מבצעת בעורף הרוסי, במסגרת מה שבקייב מכנים "הקמפיין להבאת המלחמה אל האזרח הרוסי", קמפיין שמטרתו לגרום ללחץ של תושבי רוסיה, ובכללם האליטה הרוסית, על משטר פוטין לחדול מהמלחמה. במסגרת מתקפות הכטב"מים פגעה אוקראינה בעשרות רבות של מתקני נפט ודלק ומחסנים של חברות סחר מקוון, ובראשם ענקית הסחר האלקטרוני Wildberries, וכך גרמה להפסדים של מיליארדי דולרים לכלכלה הרוסית ולמחסור בדלק בתחנות ברחבי המדינה. רוסיה מצדה מנהלת מבצע אווירי משלה, עם שלל מתקפות קטלניות על ערי אוקראינה.
למרות ההסלמה הזו, הנשיא פוטין טען היום כי הוא מאמין שיש "סיכוי לשלום" – ובמקביל הזהיר שהמתקפות האוקראיניות פוגעות בו. פוטין, שדיבר בפורום כלכלי בוולדיווסטוק שבמזרח הרחוק של רוסיה, אמר כי כמה מדינות ובהן ארה"ב וסין מנסות לקדם הסדר לסיום המלחמה, והוסיף: "בסופו של דבר הבעיה צריכה להיפתר בין המדינות המעורבות בסכסוך – רוסיה ואוקראינה. אנחנו מודים לכל מי שמנסה לתרום להסדר. האם יש סיכוי? בעיניי, כן, יש סיכוי".
הוא טען כאמור כי את הסיכוי לשלום משבשות המתקפות שאוקראינה משגרת כעת לדבריו גם נגד ספינות מסחר אזרחיות, וכן הודעתו שלשום של הנשיא וולודימיר זלנסקי על "סגירת השמיים" ברוסיה (זלנסקי הבהיר שהוא לא מאיים על חברות תעופה אזרחיות, אלא רק מזהיר אותן מנוכחות מוגברת של כטב"מים אוקראיניים בשמי רוסיה). פוטין תיאר את המהלכים הללו כ"פעולות של טרור מדינתי", ואמר כי הן "מסבכות את הסיכויים לשיחות בילטרליות". הנשיא הרוסי ציין גם שמתנהלים כעת קשרים בין שירותי הביון של רוסיה ושל ארה"ב – רמז לביקור החריג בשבוע שעבר של ראש ה-CIA ג'ון רטקליף במוסקבה. "אנחנו תומכים בשיקום מלא של היחסים עם ארה"ב. עם זאת, הדבר אינו תלוי בנו בלבד. הוא תלוי בצד האמריקני. אבל ממה שאני מבין, מרגיש ומבחין, הנשיא טראמפ מחויב למעורבות חיובית ובונה שכזו", הוסיף פוטין.
בתוך כך, וכשברקע מתיחות הולכת וגוברת בין רוסיה לנאט"ו, היום הודיעה נורבגיה כי היא השתלטה על הספינה הרוסית "פרופסור מולצ'אנוב" מול חופי ארכיפלג סבלברד שבאוקיינוס הארקטי. התפיסה נעשתה בהתאם לצו של בית משפט נורבגי וכחלק ממאבק משפטי שמנהלת חברת האנרגיה האוקראינית "נאפטוגז", הדורשת לאכוף פיצוי בסך 4.22 מיליארד דולר שנפסק לטובתה בעקבות החרמת נכסיה בחצי האי קרים, לאחר סיפוחו לרוסיה ב-2014. ברוסיה גינו את תפיסת הספינה ותיארו אותה כ"פיראטיות". השגרירות הרוסית בנורבגיה הודיעה כי מוסקבה תערער על פסיקת בית המשפט המקומי.
המיקום שבו נתפסה הספינה מעורר עניין, ולאחרונה הביעו פרשנים חשש שהוא עלול להיות אחד היעדים שבהם יחולל פוטין הסלמה מול נאט"ו, אם אכן יבחר לאתגר את נחישותה של הברית הצפון-אטלנטית להגן על המדינות החברות בה. סבלברד הוא קבוצת איים מבודדת וקפואה הממוקמת עמוק בתוך האוקיינוס הארקטי, כ-750 ק"מ מצפון לחופיה הצפוניים של נורבגיה היבשתית. הארכיפלג דליל באוכלוסייה ומאכלס פחות מ-3,000 תושבים, אבל הוא שוכן במיקום אסטרטגי בין האוקיינוס האטלנטי הצפוני לבין האוקיינוס הארקטי, ולרוסיה יש בו כבר נוכחות משמעותית בזכות מצבו הבינלאומי הייחודי של הארכיפלג.
על פי אמנת סבלברד שנחתמה בפריז בשנת 1920, הריבונות על האיים הוענקה לנורבגיה, אך תחת הגבלות נוקשות על נוכחותה הצבאית בהם. בנוסף, האמנה מעניקה לאזרחי כל המדינות החתומות עליה זכות שווה לחלוטין להתיישב באיים ולנהל בהם פעילות מסחרית וכלכלית, בכפוף לחוק הנורבגי האזרחי – ורוסיה מחזיקה באיים נוכחות רציפה וקבועה של אזרחים מזה עשרות שנים, בעיקר סביב יישוב כריית הפחם הרוסי בבארנצבורג. שם גם עגנה הספינה הרוסית "פרופסור מולצ'אנוב" ביום שלישי, לפני שנתפסה כעת על ידי הרשויות.