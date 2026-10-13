בתערוכת AUSA 2026 היוקרתית שנפתחה השבוע בוושינגטון, חברת רפאל מציגה בחזית הביתן שלה דגם בגודל מלא של מערכת Sky Sonic - המענה המתקדם של ישראל לאחד האיומים המורכבים והמטרידים ביותר של העשור האחרון - הטילים ההיפר-סוניים . בסך הכול השתתפו בתערוכה בבירה האמריקנית 25 חברות ביטחוניות מישראל.

גלריה מערכת Sky Sonic בגודל מלא בתערוכה בוושינגטו ( צילום: דוברות רפאל )

אף שרוב פרטי המענה הטכנולוגי והיכולות המבצעיות של רפאל מול טילים אלו עדיין נותרו שמורים תחת מעטה של סודיות, בתעשייה הביטחונית כבר מבהירים כי מדובר בהתקדמות משמעותית. שלוש שנים לאחר שרפאל השיקה את תפיסת המיגון והיירוט הייעודית מול טילים היפר-סוניים, מוצג כעת הדגם המלא בתערוכה בבירה האמריקנית.

טילים היפר-סוניים, שטסים במהירויות הגבוהות מפי חמישה ממהירות הקול, תוך ביצוע תמרונים חדים, מהווים אתגר משמעותי למערכות הגנה אווירית קלאסיות.

איום מרכזי. המיירט בהדמיה ( צילום: דוברות רפאל )

גם בסבבי הלחימה הקודמים מול אירן טענו גורמים שונים כי יש בידי טהרן טילים היפר-סוניים. לדברי אותם גורמים מדובר בטילים מסוג "פאתח 1" ו"פאתח 2" - אך עם זאת, לא התקבלה עדות חד משמעית לעובדה שאכן מדובר בטילים היפר-סוניים. גם הפרוקסי של איראן, המורדים החות'ים בתימן, הכריזו בעבר שיש בידיהם טילים מסוג זה - אך יכולות כאלו של החות'ים לא מוכרות בישראל.

השילוב של Sky Sonic במערך ההגנה הרב-שכבתי של רפאל המורכב בין היתר מטיל הטמ"יר של "כיפת ברזל" ומיירט ה-Stunner של "קלע דוד", כשהדבר משלים תמונה היקפית שמטרתה לספק מענה לכל סוגי האיומים החל מציוד רקטי וטקטי, דרך כלי טיס בלתי מאוישים ועד לטילים הבליסטיים וההיפר-סוניים המתקדמים ביותר.

( צילום: דוברות רפאל )

לצד החזון ההיפר-סוני של רפאל היא חושפת בוושינגטון פיתוחים חדשים הקשורים למשפחת טילי הנ"ט שלה, ספייק, הכוללים אפשרות לשגר אותם ממשגרים של טילי TOW הנמצאים ממילא בשימוש הצבא האמריקאי ונישאים על גבי נגמ"שי בראדלי. נגמ"שים מסוג זה, בגרסתם המשודרגת, החלו להימסר אך באחרונה לצבא ארה"ב והם כוללים את מערכת ההגנה האקטיבית למשוריינים מפני טילי נ"ט "חץ דורבן" (Iron Fist) של אלביט מערכות.

​מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, התייחס להשתתפות החברה בתערוכה ואמר: "רפאל מגיעה ל-AUSA 2026 עם מגוון רחב של מערכות מבצעיות מוכחות בקרב בתחומי ההגנה האווירית וההגנה מפני טילים, התקיפה המדויקת, התמרון היבשתי והמודיעין, לצד יכולות מהדור הבא, דוגמת Sky Sonic. לצד יכולות מבצעיות מוכחות, רפאל מציעה לצבא ארה"ב גם יכולת לייצר אותן בהיקף הנדרש. המערכות שלנו נועדו להתמודד עם איומים מתקדמים, ואנו ערוכים לייצר אותן בכמויות שיתמכו בלחימה ממושכת".