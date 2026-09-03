הרקע לתביעת לשון הרע שהגיש זיו הוא תגובה שפרסם שיפוני ברשת X בדצמבר 2024, שבה רמז לטענת זיו כי הוא וחבריו ידעו מראש על שעת פרוץ המתקפה בבוקר הטבח. שיפוני הגיב לציוץ שפרסם זיו עצמו, שבו תיאר האלוף במיל' כיצד מיהר להסתער דרומה ולסייע בהצלת אזרחים יחד עם גולן והאלוף במיל' נועם תיבון - בניגוד למי שלדבריו ברח להסתתר.

הרקע לתביעת לשון הרע שהגיש זיו הוא תגובה שפרסם שיפוני ברשת X בדצמבר 2024, שבה רמז לטענת זיו כי הוא וחבריו ידעו מראש על שעת פרוץ המתקפה בבוקר הטבח. שיפוני הגיב לציוץ שפרסם זיו עצמו, שבו תיאר האלוף במיל' כיצד מיהר להסתער דרומה ולסייע בהצלת אזרחים יחד עם גולן והאלוף במיל' נועם תיבון - בניגוד למי שלדבריו ברח להסתתר.

הרקע לתביעת לשון הרע שהגיש זיו הוא תגובה שפרסם שיפוני ברשת X בדצמבר 2024, שבה רמז לטענת זיו כי הוא וחבריו ידעו מראש על שעת פרוץ המתקפה בבוקר הטבח. שיפוני הגיב לציוץ שפרסם זיו עצמו, שבו תיאר האלוף במיל' כיצד מיהר להסתער דרומה ולסייע בהצלת אזרחים יחד עם גולן והאלוף במיל' נועם תיבון - בניגוד למי שלדבריו ברח להסתתר.