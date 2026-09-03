בצל סערת הקונספירציה של שרה נתניהו נגד פועלו של יאיר גולן ב-7 באוקטובר, בית משפט השלום בכפר סבא קבע הבוקר (חמישי) כי פעיל הימין עידו שיפוני ישלם פיצויים בסך כ-140 אלף שקלים לאלוף במיל' ישראל זיו בשל הפצת קונספירציה דומה נגדו.
הרקע לתביעת לשון הרע שהגיש זיו הוא תגובה שפרסם שיפוני ברשת X בדצמבר 2024, שבה רמז לטענת זיו כי הוא וחבריו ידעו מראש על שעת פרוץ המתקפה בבוקר הטבח. שיפוני הגיב לציוץ שפרסם זיו עצמו, שבו תיאר האלוף במיל' כיצד מיהר להסתער דרומה ולסייע בהצלת אזרחים יחד עם גולן והאלוף במיל' נועם תיבון - בניגוד למי שלדבריו ברח להסתתר.
שיפוני הגיב כאמור עם אותה "שאלה רטורית", לדבריו, ואף קישר בין זיו לבין מי שלטענתו היה מרגל. בסיוע עו"ד תומר ברזיק, זיו הגיש את תביעתו חודש לאחר מכן, בינואר 2025, ועתר לפיצויים על סך 328 אלף שקלים. הוא טען באמצעות עו"ד ברזיק כי מדובר בפרסום שקרי ומסית המזמין את הקוראים להאמין שידע מבעוד מועד על המתקפה, וכי הקישור למרגל מהווה השמצה נוספת. שיפוני מצידו טען כי זו שאלה לגיטימית וכי התביעה היא "ניסיון להשתיק ביקורת".
בפסק דינו קבע השופט רונן פלג כי זיו זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק לפי סעיף 7א' לחוק איסור לשון הרע, בהתחשב בנסיבות הפרסום ובפרמטרים הרלוונטיים להערכת הנזק. מעבר לפיצוי העיקרי, השופט חייב את שיפוני להחזיר לזיו את הוצאות האגרות ששילם (בסך כולל של כ-8,300 שקלים בצירוף ריבית) וכן את שכר טרחת עורך הדין ששילם (בסך כ-20 אלף שקלים בתוספת מע"מ). בנוסף, ובאופן חריג, הוא חייב אותו בתשלום הוצאות נפרד על סך עשרת אלפים שקלים לאוצר המדינה, כאשר לפי פסק הדין כלל התשלומים צריכים להיפרע בתוך 30 יום.
עו"ד תומר ברזיק מסר: "אני שמח שבית המשפט פסק פיצוי משמעותי ללקוח משרדנו אלוף במיל' ישראל זיו, על פרסום עלילה שפגעה בשמו הטוב כלוחם אמיץ וכאחד שהסתער ב-7 באוקטובר מתוך מטרה להציל חייהם של אזרחים וחיילים. הגיע הזמן שלאנשים תרעד היד על מקלדת כשהם ממציאים עלילות וקונספירציות על אנשים אחרים".