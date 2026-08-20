. שגיא, שכונה בפי חבריו "שנקין", הלך לעולמו אתמול בגיל 92. הוא היה מוותיקי החיל, ונודע בעיקר בשל פעילותו החשאית כיועץ הצבאי של המורדים הכורדים בעיראק. במהלך קריירה צבאית ענפה של יותר משלושה עשורים מילא שורת תפקידים: מפעולות התגמול של שנות ה-50, דרך מלחמות סיני, ששת הימים ויום הכיפורים, ועד לשליחויות חשאיות באתיופיה, איראן וכורדיסטן. הוא הותיר אחריו את אשתו ציפה, ובנו יאיר.

. שגיא, שכונה בפי חבריו "שנקין", הלך לעולמו אתמול בגיל 92. הוא היה מוותיקי החיל, ונודע בעיקר בשל פעילותו החשאית כיועץ הצבאי של המורדים הכורדים בעיראק. במהלך קריירה צבאית ענפה של יותר משלושה עשורים מילא שורת תפקידים: מפעולות התגמול של שנות ה-50, דרך מלחמות סיני, ששת הימים ויום הכיפורים, ועד לשליחויות חשאיות באתיופיה, איראן וכורדיסטן. הוא הותיר אחריו את אשתו ציפה, ובנו יאיר.

ציפה, אלמנתו של שגיא, פנתה למאות הנוכחים בהלוויה ואמרה: "צורי אהב אתכם בדרכו ואהב את המדינה מאוד. תודה רבה לך צורי, על הכל". בנו הצלם יאיר שגיא ספד לו בבכי: "לאבי היו הרבה חברים טובים, הוא אמר לי תמיד תהיה עם חברים, עזור תמיד לכולם. זה היה חשוב מאוד לאבא שלי. הוא אהב אנשים, אהב את האדמה, והיה איש חרוץ". נכדיו זוהר ודרור שיתפו: "סבא הכי טוב והכי אמיץ, ספר היסטוריה מהלך, הגאווה הכי גדולה שלי. לא פחד מכלום חוץ מסבתא ששניהם לימדו אותי מה זו אהבה".

ציפה, אלמנתו של שגיא, פנתה למאות הנוכחים בהלוויה ואמרה: "צורי אהב אתכם בדרכו ואהב את המדינה מאוד. תודה רבה לך צורי, על הכל". בנו הצלם יאיר שגיא ספד לו בבכי: "לאבי היו הרבה חברים טובים, הוא אמר לי תמיד תהיה עם חברים, עזור תמיד לכולם. זה היה חשוב מאוד לאבא שלי. הוא אהב אנשים, אהב את האדמה, והיה איש חרוץ". נכדיו זוהר ודרור שיתפו: "סבא הכי טוב והכי אמיץ, ספר היסטוריה מהלך, הגאווה הכי גדולה שלי. לא פחד מכלום חוץ מסבתא ששניהם לימדו אותי מה זו אהבה".

ציפה, אלמנתו של שגיא, פנתה למאות הנוכחים בהלוויה ואמרה: "צורי אהב אתכם בדרכו ואהב את המדינה מאוד. תודה רבה לך צורי, על הכל". בנו הצלם יאיר שגיא ספד לו בבכי: "לאבי היו הרבה חברים טובים, הוא אמר לי תמיד תהיה עם חברים, עזור תמיד לכולם. זה היה חשוב מאוד לאבא שלי. הוא אהב אנשים, אהב את האדמה, והיה איש חרוץ". נכדיו זוהר ודרור שיתפו: "סבא הכי טוב והכי אמיץ, ספר היסטוריה מהלך, הגאווה הכי גדולה שלי. לא פחד מכלום חוץ מסבתא ששניהם לימדו אותי מה זו אהבה".