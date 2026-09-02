רשות שדות התעופה עדכנה הבוקר (רביעי) כי שישה עריקים נתפסו היום בנמל התעופה בן גוריון לאחר שניסו להסתנן לחו"ל - שניים דרך טרמינל 1 וארבעה נוספים מטרמינל 3. השישה הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, ובבדיקה התברר כי עומדים נגדם צווי גיוס, המונעים את יציאתם מהארץ.

רבנים בכירים מהחסידות הפיצו בשבוע שעבר הקלטה שבה הם קוראים לעריקים לא להתפתות להגיע לנתב"ג ולא להתחיל תהליך חיול רק כדי להצליח לטוס לאומן. הפצת ההקלטה, שנחשפה ב-ynet, באה על רקע תופעה שמטרידה את ראשי החסידות: בקרב מי שלא התייצבו לזימונים ללשכות הגיוס, יש מי שהביעו בפני צה"ל הסכמה לגיוס או לחיול, במטרה לבטל את צו איסור היציאה מהארץ שקיים נגדם - מה שיאפשר להם להתפלל סביב ראש השנה באומן שבאוקראינה.