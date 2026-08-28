אלקנה, שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר והוחזק בשבי חמאס במשך 738 ימים, שב לישראל באוקטובר האחרון והתאחד עם רבקה וראם. חודשים ספורים לאחר מכן גילו בני הזוג כי הם מצפים לילד נוסף, ובאפריל חשפו את ההיריון לציבור.

אלקנה, שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר והוחזק בשבי חמאס במשך 738 ימים, שב לישראל באוקטובר האחרון והתאחד עם רבקה וראם. חודשים ספורים לאחר מכן גילו בני הזוג כי הם מצפים לילד נוסף, ובאפריל חשפו את ההיריון לציבור.

אלקנה, שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר והוחזק בשבי חמאס במשך 738 ימים, שב לישראל באוקטובר האחרון והתאחד עם רבקה וראם. חודשים ספורים לאחר מכן גילו בני הזוג כי הם מצפים לילד נוסף, ובאפריל חשפו את ההיריון לציבור.

מאחורי הלידה עומדת גם סגירת מעגל משפחתית. במהלך תקופת השבי שאל ראם את אמו מדוע אין לו אחים וביקש אחות. רבקה הסבירה לו שהם צריכים לחכות לאבא שיחזור הביתה.

מאחורי הלידה עומדת גם סגירת מעגל משפחתית. במהלך תקופת השבי שאל ראם את אמו מדוע אין לו אחים וביקש אחות. רבקה הסבירה לו שהם צריכים לחכות לאבא שיחזור הביתה.

מאחורי הלידה עומדת גם סגירת מעגל משפחתית. במהלך תקופת השבי שאל ראם את אמו מדוע אין לו אחים וביקש אחות. רבקה הסבירה לו שהם צריכים לחכות לאבא שיחזור הביתה.

אלקנה סיפר כי גם במנהרות בעזה חשב על כך. "שנתיים אכלתי שם את הלב שלי, בעיקר ברגעים שחשבתי שאני לא אחזור, שחבל שאין לראם אח או אחות. והנה, ברוך השם", שיתף ב

אלקנה סיפר כי גם במנהרות בעזה חשב על כך. "שנתיים אכלתי שם את הלב שלי, בעיקר ברגעים שחשבתי שאני לא אחזור, שחבל שאין לראם אח או אחות. והנה, ברוך השם", שיתף ב