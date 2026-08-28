10 חודשים וחצי אחרי שחזר מהשבי, לאלקנה בוחבוט ואשתו רבקה נולדה בת, אחות קטנה לבנם הבכור ראם. כך עדכן שורד השבי בחשבון האינסטגרם שלו הבוקר (שישי).
אלקנה, שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר והוחזק בשבי חמאס במשך 738 ימים, שב לישראל באוקטובר האחרון והתאחד עם רבקה וראם. חודשים ספורים לאחר מכן גילו בני הזוג כי הם מצפים לילד נוסף, ובאפריל חשפו את ההיריון לציבור.
מאחורי הלידה עומדת גם סגירת מעגל משפחתית. במהלך תקופת השבי שאל ראם את אמו מדוע אין לו אחים וביקש אחות. רבקה הסבירה לו שהם צריכים לחכות לאבא שיחזור הביתה.
אלקנה סיפר כי גם במנהרות בעזה חשב על כך. "שנתיים אכלתי שם את הלב שלי, בעיקר ברגעים שחשבתי שאני לא אחזור, שחבל שאין לראם אח או אחות. והנה, ברוך השם", שיתף בריאיון זוגי למגזין לאשה בחודש יוני האחרון.
רבקה סיפרה כי גילתה על ההיריון זמן קצר לאחר שובו של אלקנה, וכי כשבישרה לו הוא "צרח מאושר". עבור השניים, ההיריון קיבל משמעות סמלית במיוחד אחרי השבי והמאבק להשבתו. "תמיד אמרתי שהתקומה והניצחון שלנו זה להביא חיים", אמרה רבקה. אלקנה הוסיף: "זה היה חלום, נס, אין יותר ניצחון מזה".