משרד החוץ הפלסטיני פרסם היום (שני) הודעה חריפה שבה הוא הזהיר ממה שהגדיר ״הסכנה בהצהרות שהשמיע שר האוצר הישראלי המכונה סמוטריץ', שבהן קרא לפתוח במלחמה בגדה המערבית ולחזור על מה שקרה ברצועת עזה, ולפעול לפירוק הרשות הלאומית הפלסטינית״. השר סמוטריץ' עצמו הגיב להודעה במתקפה חריפה נוספת על הרשות הפלסטינית.

"120 ואחת" עם השר סמוטריץ'





את הדברים שהובילו להודעה התקיפה נגדו, אמר השר ב פודקאסט ״120 ואחת״ מבית ynet. לדבריו: "צריך לצאת למלחמה ביהודה ושומרון. לעשות שם מה שעשינו בעזה. לפרק את הרשות הפלסטינית שהיא רשות טרור"

משרד החוץ הפלסטיני טען כי דבריו של סמוטריץ' ״מייצגים קריאה מפורשת להסלמת המתקפה ולביצוע פשעים נוספים נגד העם הפלסטיני, ומגלים את האמת מאחורי התוכניות הישראליות שמכוונות ליישם ניסיונות סיפוח וגירוש, ולהחליש את האפשרות להקמת מדינה פלסטינית עצמאית, דבר שסותר באופן בוטה את החלטות הלגיטימיות הבינלאומיות, המשפט הבינלאומי וההסכמים שנחתמו״.

בהודעת משרד החוץ הפלסטיני נאמר כי הצהרות אלה, "הן תרגום למדיניות שמנהלת ממשלת ישראל של רצח, גירוש, התנחלות והחרמת קרקעות, וניסיון לכפות מציאות חדשה בכוח על האדמה הפלסטינית הכבושה". המשרד הדגיש כי הדרך לביטחון, ליציבות ולשלום אינה עוברת דרך מלחמות, הרג, גירוש והתנחלויות, אלא באמצעות "סיום הכיבוש הישראלי".

‏בסיום דבריו, המשרד קרא לקהילה הבינלאומית, ובראש ובראשונה למועצת הביטחון הבינלאומית והממשל האמריקאי, לשאת באחריות הפוליטית והמשפטית שלהם, ו״לנקוט צעדים מיידיים ומוחשיים כדי לחייב את ישראל להפסיק את התוקפנות שלה נגד העם הפלסטיני, להפסיק את ההתנחלות, הסיפוח והגירוש, ולהגן על עמנו ומוסדותיו הלאומיים״.

השר סמוטריץ׳ מסר בתגובה להודעת הרש״פ: ״רשות הטרור, שתומכת בטרור ומעודדת אותו, מבינה את משמעות מהפכת ההתיישבות. אנחנו נחושים להמשיך אותה, לבצר את ביטחון מדינת ישראל ולמנוע הקמת מדינת טרור פלסטינית, והצעד הבא כבר בפתח: העתקת מהפכת ההתיישבות לנגב ולגליל״.