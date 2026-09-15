ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע בשבוע הבא לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית של האו"ם. ל-ynet נודע כי גורמי הביטחון החליטו שמטוס כנף ציון לא ינחת השנה בנמל התעופה JFK. הסיבה: חשש שראש העיר זוהראן ממדאני לא יאפשר למטוס להישאר על הקרקע במשך כל ימי הביקור - פריבילגיה שהייתה שמורה בעבר רק למנהיגי ישראל ואיראן.
הביקור של ראש הממשלה יתקיים תחת סידורי אבטחה חסרי תקדים. השירות החשאי האמריקני הגביר מאוד את המעורבות שלו באבטחתו של נתניהו, וילווה אותו מרגע הנחיתה ועד להמראה חזרה לארץ. את הביקור של נתניהו ילוו הפגנות גם מול המלון שלו וגם מול העצרת בזמן הנאום. מנגד, הקהילה היהודית מארגנת הפגנות תמיכה בנתניהו.
ראש העיר ממדאני, שהצהיר בעבר שיעצור את נתניהו וחזר בו, מעודד אנשים לצאת ולהפגין נגד ראש הממשלה. הצעד הזה נעשה אף על פי שממדאני הוא מפקד משטרת ניו יורק (NYPD) בפועל - משטרה שתאבטח גם היא את הביקור של נתניהו.
לנוכח ההחלטה שכנף ציון לא ינחת בנמל התעופה הגדול והחשוב של ניו יורק, נבחן שמטוסו של ראש הממשלה יגיע לנמל התעופה ניוארק ליברטי שבמדינת ניו ג'רזי או בשדה צבאי סמוך. בכך יתאפשר לכנף ציון להישאר על הקרקע במהלך כל ימי ביקורו של נתניהו בניו יורק.
נתניהו צפוי להגיע לארצות הברית ביום רביעי הבא בצהריים. נאומו בעצרת האו"ם מתוכנן ליום חמישי בשעה 14:00 (21:00 שעון ישראל). בישראל נערכים לפרובוקציות מצד נציגי מדינות שיצאו בהפגנתיות מהאולם, ואולי אף ינסו להפריע ולהביך את נתניהו. ראש הממשלה לא צפוי לפגוש הפעם את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיעזוב את ניו יורק לפני הגעת נתניהו לעיר. יחד עם זאת ייתכנו לנתניהו כמה פגישות עם מנהיגים.
לפי התכנון, ראש הממשלה צפוי להמריא מארה"ב ביום חמישי בלילה כדי להספיק להגיע לארץ לפני כניסת חג הסוכות.
לשכת ראש הממשלה סירבה להתייחס לפרטים.