ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע בשבוע הבא לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית של האו"ם. ל-ynet נודע כי גורמי הביטחון החליטו שמטוס כנף ציון לא ינחת השנה בנמל התעופה JFK. הסיבה: חשש שראש העיר זוהראן ממדאני לא יאפשר למטוס להישאר על הקרקע במשך כל ימי הביקור - פריבילגיה שהייתה שמורה בעבר רק למנהיגי ישראל ואיראן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע בשבוע הבא לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית של האו"ם. ל-ynet נודע כי גורמי הביטחון החליטו שמטוס כנף ציון לא ינחת השנה בנמל התעופה JFK. הסיבה: חשש שראש העיר זוהראן ממדאני לא יאפשר למטוס להישאר על הקרקע במשך כל ימי הביקור - פריבילגיה שהייתה שמורה בעבר רק למנהיגי ישראל ואיראן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע בשבוע הבא לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית של האו"ם. ל-ynet נודע כי גורמי הביטחון החליטו שמטוס כנף ציון לא ינחת השנה בנמל התעופה JFK. הסיבה: חשש שראש העיר זוהראן ממדאני לא יאפשר למטוס להישאר על הקרקע במשך כל ימי הביקור - פריבילגיה שהייתה שמורה בעבר רק למנהיגי ישראל ואיראן.