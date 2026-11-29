אני כותב את מאמר זה כאחד מוותיקי הקיבוץ ששכל את בנו, עומר, בביתו בכפר עזה ב-7/10 . איני כותב דברים אלה בקלות. בשבועות האחרונים מתנהל ויכוח ציבורי סוער על גורל בתי שכונת"הדור הצעיר" בקיבוץ. נשמעו טענות קשות נגדנו שהקיבוץ מוחק את "הזיכרון הלאומי", שאנו בוחרים מה להציג ומה להסתיר (מה יש להסתיר?) שההריסה היא המלאכה של שונאינו.

כפר עזה ( צילום: ד"ר ברוך צימרמן )

אני מנסה להבין את הכאב שממנו נאמרים הדברים, אבל אלה אינם משקפים את מה שאכן מתרחש בחצר הקיבוץ, יתרה מכך, הם מתעלמים מקולם של רוב רובן של משפחות השכול שלנו. הזכות לשימור והנצחה איננה נחלתן הבלעדית של המשפחות השכולות בשכונת ה"דור הצעיר".

לאסוננו חצר הקיבוץ רוויה בזירות קרב ורצח. כל אחת מאיתנו, משפחות השכול, הייתה בוחרת להנציח את יקריה במקום בו נקטפו חייהם. בשכונת "הדור הצעיר"איבדו 11 יקירים את חייהם ברצח מחריד ומזעזע, אבל צערנו הוא פרק אחד נורא בטבח שקטף 64 מבני הקהילה.

האם זירת "דור צעיר" קדושה יותר מהבית שבו נורו חמשת בני משפחת קוץ במיטה בממ"ד? מהבית שבו נשרפו חיים רם ולילי איתמרי? מהמרפסת של משפחת ניימן שבה נפלו בקרב ארבעת לוחמי סיירת מטכ"ל? אם נקדש כל זירת רצח וקרב או אז הקהילה השבה לביתה תחיה במוזיאון של מוות.

כמה ממבני "דור צעיר" יועתקו למתחם הנצחה מרכזי, בדרך לבית העלמין הסמוך לגדר הקיבוץ. מתחם פתוח לציבור לקבוצות מבקרים מהארץ ומחו"ל. הזיכרון לא נמחק, הוא מקבל בית

ילדים יילכו לגן בין בתים חרוכים, הדרך לחדר האוכל תעבור בין קירות נקובי כדורים, בכל פינה יעמוד שלט שיזכיר מי נרצח כאן ואיך. זו לא הנצחה,זה מאסר עולם בתוך תמונת טבח.

דרך אחרת

ולכן בחרנו בדרך שונה. משפחות השכול, כולן למעט העותרת, ויתרנו על ההנצחה הפרטית לטובת הנצחה משותפת במתחם מכובד שייתן כבודו זיכרון שווה לכל היקרים שאיבדנו.

כמה ממבני "דור צעיר" יועתקו למתחם הנצחה מרכזי, בדרך לבית העלמין הסמוך לגדר הקיבוץ. מתחם פתוח לציבור לקבוצות מבקרים מהארץ ומחו"ל. הזיכרון לא נמחק, הוא מקבל בית.

מי שטוען שהבתים שיועתקו יראו "זיכרון שנבחר" טועה. הבתים הללו הם הבתים המקוריים עם הקירות נקובי הכדורים החלונות המנופצים ותמונת האימה שבתוכם . הסיפור יסופר בהם במלואו, הגבורה לצד ההפקרה - וזאת בידי מי שחוו אותו. איש בכפר עזה אינו מבקש להסתיר דבר. אנחנו רק מבקשים להפריד בין המקום שבו מספרים סיפור האסון הנורא למקום שבו מגדלים ילדים במציאות חיים נורמלית וזו הזכות שלנו להחליט.

לאחר חודשים ארוכים של דיונים נקראו חברי הקיבוץ להכריע. רוב של 70% תמך במתווה שהוצע ע"י צוות שיקום וההנצחה. ההכרעה משחררת את הקהילה כולה מלחיות יום יום בתוך התמונה המצמררת וזאת מבלי לוותר על הסיפור שלה. זו הכרעה דמוקרטית של קהילה פצועה ודואבת שהתקבלה תוך כאב ורגישות עצומה אבל בעיניים פקוחות. אוסיף כי עמדת המדינה כפי שהוצגה בדיוני הבג"ץ תומכת בזכות זו גם אם נציגה במשפט,שר המורשת הסתייג ממנה במעמד אחר.

זיכרון לאומי אינו נבנה על חורבות חייה של קהילה

לצערי,קולן של המשפחות השכולות שבחרו לנהל את התהליך הכואב הזה באחריות ובאיפוק נבלע במחאה קולנית פוגענית ולא אחת חוצה קווים אדומים של העותרים, אשר למעט משפחה אחת,כלל אינם תושבי הקיבוץ ואינם אלה האמורים לחוות את החיים בקיבוץ בצל האימה הנוראה הזאת. אני מכבד את כאבם ואינני מתכוון למדוד אותו אולם שכולם אינו גובר על השכול של עשרות המשפחות תושבי המקום שבחרו לשוב ולשקם את חייהם בקיבוץ.

זיכרון לאומי אינו נבנה על חורבות חייה של קהילה, הוא נבנה שעה שהקהילה עומדת על רגליה ומספרת את הסיפור בקולה.

צעירי כפר עזה, בני הדור שאיבד את חבריו ושכניו הם אמורים לבנות את חייהם כאן בשכונתם החדשה מבלי לראות מעבר לחלון את דלת הממ"ד השרופה.

בג"ץ יאמר את דברו . כולנו ממתינים לפסיקתו.עד אז אבקש בקשה אחת בשם כל חברי הקהילה:הסבל הוא רב,הכאב עצום,השיקום ארוך וממושך. תנו לנו את השקט לקום על רגלינו מחדש.