המשטרה בבריטניה רמזה כי כנופיית פשע מאורגן שניסתה לשדוד צופים עומדת מאחורי מתקפת "גז מדמיע" בהופעת הענק של הראפר דון טוליבר במנצ'סטר. פיזור החומר המסתורי הוביל לבהלה המונית בהופעה וגרם לפגיעה בעשרות מבלים שדיווחו על תסמיני גירוי בעיניים ובמערכת הנשימה.

"אני לא יכול לנשום!": הבהלה בהופעה במנצ'סטר ( צילום: מהרשתות )





ב"דיילי מייל" דווח כי סגן מפקד משטרת מנצ'סטר רבתי, טום הרדינג, חשף היום (שישי) כי אירועים דומים התרחשו בשתי הופעות אחרות של טוליבר באירופה, והוסיף כי המשטרה נמצאת בקשר עם רשויות אכיפת חוק בינלאומיות. במשטרה בבריטניה מעריכים כי המתקפה באולם, שהובילה לפינוי 12 אלף הצופים שנכחו בו, בוצעה על ידי "קבוצה קטנה של פושעים מאורגנים, במטרה לבצע סדרת מעשי שוד".

דבריו של הרדינג נאמרו לאחר הודעת המשטרה ביום שלישי בערב, ולפיה התקבלו תשעה דיווחים על גניבת תכשיטים במהלך הופעת הענק בתחילת השבוע. עד כה לא נעצרו חשודים. לאחר ההופעה מסרה המשטרה כי לפי החשד פוזר גז מדמיע באולם, אבל אחר כך הבהירה שנמשכות הבדיקות מהו בדיוק החומר שפוזר. כ-80 ממשתתפי ההופעה טופלו בשטח על ידי צוותי חירום שהוזעקו למקום.

גלריה כוחות המשטרה, לאחר ההופעה ( צילום: Ryan Jenkinson/Getty Images )

יוצאים מאולם ההופעות הענק, לאחר פיזור החומר הבלתי מזוהה

בימים האחרונים הועלו טענות שלפיהן צוותי האבטחה ב-Co-op Live, אולם ההופעות הגדול ביותר בבריטניה שנחנך לפני שנתיים, לא הקפידו על בדיקת התיקים. בובי פריזל-אנדרוז, בת 20 שהייתה בהופעה, סיפרה ל"דיילי מייל" כי נשאה "תיק גדול מאוד, מלא עד אפס מקום בדברים", אך אנשי האבטחה לא ביקשו ממנה לפתוח אותו ולהראות מה יש בתוכו.

ב-BBC ציינו, על רקע אותן טענות על אבטחה לקויה לכאורה, כי באתר האינטרנט של אולם ההופעות נכתב שבמקום קיימים אמצעי אבטחה מסוגים שונים, וכי בעוד "חלקם גלויים לעין, אחרים לא תוכלו לראות". עוד נכתב שם כי האולם משתמש ב"מערכת בידוק ביטחוני שאינה מצריכה מכם לרוקן את הכיסים, ומזהה פריטים אסורים".

מבלים במנצ'סטר, אחרי צאתם מההופעה ( צילום: Ryan Jenkinson/Getty Images )

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראו מבלים רוקדים לצלילי שיריו של טוליבר כשלפתע חלקם מתחילים להשתעל בקולות צורמים למדי, ולפחות אישה אחת נשמעת צורחת. בן סטיבנסון, שהיה בהופעה, סיפר כי עמד באזור הרחבה של האצטדיון, כאשר "התחלתי להשתעל והעיניים שלי התחילו לגרד".