לפחות 20 בני אדם נהרגו היום (שבת) בתקיפה אווירית של צבא מיאנמר - שכוונה לעבר בית שבו התקיימה חתונה, במזרח המדינה. כך סיפרו עדים לסוכנות הידיעות AFP.
בסוכנות הידיעות דווח כי בתמונות מהזירה, שטרם אומתו, נראו לפחות שישה הרוגים בתקיפה, שהתרחשה בכפר ליד מואה בייה, עיר שממוקמת בין מדינות המחוז שאן וקאיה. נציג של עמותת "Nway Oo Yaung Chi", המסייעת לעקורים במדינה, הצהיר כי 21 בני אדם נהרגו, בהם חמישה ילדים, ויותר מ-40 נפצעו.
ראש הארגון אמר כי "נקראנו למקום כדי לחלץ אנשים אחרי שמטוס צבאי תקף אותנו שוב. זה היה קשה מאוד עבורנו להעביר את כל הפצועים לבית החולים, כי יש הרבה מאוד קורבנות אך יש לנו מעט מכוניות".
מיאנמר הידרדרה למצב של מלחמת אזרחים מאז ההפיכה הצבאית ב-2021, שבה הודחה ממשלתה של כלת פרס נובל לשלום אונג סן סו צ'י. מאז, לפי ארגוני זכויות אדם, יותר מ-100,000 בני אדם נהרגו בשני צדדי הלחימה. הצבא שולט על העיר מואה בייה הסמוכה לאזור התקיפה, בעוד שכוחות האופוזיציה פועלים בכפרים הקרובים.
עד לתקיפה על החתונה, שהתקיימה באזור שבו מתקיימת לחימה עצימה, אמר כי הבחין לבדו ב-17 גופות. "שמעתי קול של מטוס שטס קרוב מאוד, אבל לא חשבתי שהם יפציצו את האזור שלנו", הוא סיפר. העד הסביר כי לאחר שחזר לביתו, "שמעתי פיצוץ וראיתי הרבה עשן במקום שבו המטוס תקף".
העד הוסיף: "הייתי בהלם, לא ידעתי למי לעזור קודם. אישה פצועה אמרה לי להוציא את הילדים קודם. כמה אנשים עדיין נעדרים, כולל האחיינית שלי. לא מצאתי אותה". הוא ציין בנוסף כי "רוב הנפגעים הם נשים וילדים", ומסר ל-AFP תיעוד שבו נראה גבר נמלט מהמקום כשבידיו תינוק, וכן ילדה קטנה שמחפשת את הוריה.