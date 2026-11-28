ראש הארגון אמר כי "נקראנו למקום כדי לחלץ אנשים אחרי שמטוס צבאי תקף אותנו שוב. זה היה קשה מאוד עבורנו להעביר את כל הפצועים לבית החולים, כי יש הרבה מאוד קורבנות אך יש לנו מעט מכוניות".