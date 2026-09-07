(19), הצעיר שנפצע הבוקר (שני) באורח בינוני עד קשה בפיגוע דקירה בשומרון, שחזר בבית החולים בילינסון בפתח תקווה את רגעי האימה מול המחבל הפלסטיני. "נלחמתי איתו, רדפתי אחריו עם אבן, ואז ראיתי שאני מלא דם ויש לי דקירות בראש, בצוואר וביד", סיפר יעקובס אחרי שמצבו התייצב.

(19), הצעיר שנפצע הבוקר (שני) באורח בינוני עד קשה בפיגוע דקירה בשומרון, שחזר בבית החולים בילינסון בפתח תקווה את רגעי האימה מול המחבל הפלסטיני. "נלחמתי איתו, רדפתי אחריו עם אבן, ואז ראיתי שאני מלא דם ויש לי דקירות בראש, בצוואר וביד", סיפר יעקובס אחרי שמצבו התייצב.