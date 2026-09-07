נתנאל יעקובס (19), הצעיר שנפצע הבוקר (שני) באורח בינוני עד קשה בפיגוע דקירה בשומרון, שחזר בבית החולים בילינסון בפתח תקווה את רגעי האימה מול המחבל הפלסטיני. "נלחמתי איתו, רדפתי אחריו עם אבן, ואז ראיתי שאני מלא דם ויש לי דקירות בראש, בצוואר וביד", סיפר יעקובס אחרי שמצבו התייצב.
המחבל הפלסטיני נכנס לחוות מעוז יהודה סמוך לכפר עוסארין, ואז דקר את יעקובס כמה פעמים. צוות מד"א העניק לצעיר הישראלי טיפול ראשוני בזירה, והוא פונה בהמשך לבית החולים. המחבל נמלט מהזירה, וכעבור כשעה אותר על-ידי כוח של גדוד התותחנים 411 בכפר קבאלן שבשומרון. החיילים נכנסו לסריקות בבית, ולאחר שהמחבל ניסה לדקור אותם מטווח אפס - הוא חוסל על-ידי המ"פ.
"נתתי לו אגרופים, דחפתי אותו, הוא נפל על הרצפה ואני ביחד איתו", סיפר יעקובס. "שכבנו שנינו על הרצפה, ניסיתי להרים איזה אבן לזרוק לו בראש ולא הגעתי. הוא היה עם הסכין שלו, היא נשברה ונשאר רק הלהב. הוא ניסה להמשיך לדקור אותי עם זה. הגעתי אליו, חנקתי אותו, ואז הוא הצליח לברוח לכיוון האוטו שלו".
עבדיאל ופננה, הוריו של פצוע הפיגוע, אמרו: "אנחנו מודים לבורא עולם, שזכינו וביום בריאת העולם כ"ה אלול, נתנאל בננו נברא מחדש. כעת מצבו טוב ויציב, אבל בלי הגבורה והניסים, בקלות זה היה יכול להסתיים אחרת. אסור לנו להשלים עם סיטואציה שבה במדינת ישראל יקום ערבי במטרה לשחוט ולטבוח יהודים".
ההורים אמרו עוד: "צה"ל ומנהיגי המדינה צריכים להתעורר ולנקוט יד קשה באמת נגד כל כפר מרצחים שיוצא ממנו מחבל. להרוס בתים, לאסוף את כל הנשק ולא להסתפק בפעולות שגרתיות. הפיגוע גם מוכיח שוב את החשיבות המרובה של החוות ששולטות בשטחים הפתוחים ומרחיקה את המחבלים מהישובים עצמם".
הדיווח על הפיגוע התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון בשעה 10:38. חובש רפואת חירום אביאל ממליה סיפר: "כשהגענו למקום ראינו צעיר בהכרה מלאה, עם מספר פצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני יחד עם כוח רפואה של צה"ל והוא פונה לבית החולים כשמצבו בינוני עד קשה". בהמשך התייצב מצבו של הצעיר.
ראש מועצת שומרון יוסי דגן מסר: "פיגוע קשה מאוד. אני מחזק את ידי חיילי צה"ל ומתפלל לרפואתו של הפצוע. אני מצפה לכתר מלא באזור, לצאת למבצע צבאי רחב, לעבור בית-בית ולאסוף את הנשק, ולרסק את התשתיות של תומכי הטרור".