מחבל פלסטיני נכנס הבוקר (יום שני) לחוות מעוז יהודה שבאזור הכפר עוסארין שבשומרון, ואז דקר ישראלי כבן 20 שניגש ככל הנראה לדבר איתו ולהבין את פשר מעשיו.

בארגון הצלה יו"ש ללא גבולות אמרו כי הוא נדקר כמה פעמים על-ידי המחבל "עד שנשברה הסכין". לאחר מכן, אמרו, המחבל נמלט ברכב. כוחות רבים קפצו למרחב, בהם יחידת דובדבן, 636 וסיירת נח"ל, ופתחו במצוד אחר המחבל. כוח של תותחנים איתר את הרכב שלו זמן קצר לאחר מכן בכפר אידנא בחטיבת שומרון, ולאחר שהמחבל ניסה לדקור את החיילים - המ״פ חיסל אותו.

תיעוד הבריחה





גלריה זירת הפיגוע

במועצה האזורית שומרון אמרו כי המחבל הגיע ברכב מסחרי לחווה, יצא ממנו עם סכין שלופה, שאל את בעל החווה היכן הנשק שלו - ואז והחל לדקור אותו.

הפצוע, שהיה בנסיעה על ריינג'ר, הצליח לפנות את עצמו בחזרה לחווה כשהוא סובל מפגיעות ביד, בצוואר ובראש. שם שמו לו חוסם עורקים עד להגעת כוחות ההצלה.

הדיווח על הפיגוע התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון בשעה 10:38. ממד"א נמסר כי מצבו בינוני-קשה. צוותי הארגון, יחד עם כוח רפואה של צה"ל, העניקו לפצוע טיפול במקום והוא פונה לבית החולים בילינסון.

חובש רפואת חירום אביאל ממליה סיפר: "כשהגענו למקום ראינו צעיר כבן 20 בהכרה מלאה, עם מספר פצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני יחד עם כוח רפואה של צה"ל והוא פונה לבית החולים כשמצבו בינוני עד קשה".

מדובר צה"ל נמסר כי "בהמשך לדיווח על פיגוע דקירה במרחב כפר עוצרין שבחטיבת שומרון, מחבל חמוש בסכין דקר אזרח ישראלי ונמלט מהמקום. כוחות צה"ל רבים קפצו למרחב ופתחו במרדף אחריו. צה"ל הטיל כתר על הכפרים שבמרחב".

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "המדיניות שלנו ביו"ש היא ברורה: לרדוף בעוצמה את הטרור הפלסטיני, לפתח ולחזק את ההתיישבות היהודית, ולשמור על יציבות ביטחונית. הטרור כרגע ביו"ש הוא ברמתו הנמוכה ביותר מזה עשרות שנים וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע מהטרור לשוב ולהרים ראש".

לדבריו, "במידה ויהיה היפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים הקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח, במתקפת טרור בנוסח 7 באוקטובר נגד כוחות צה"ל וההתיישבות היהודית - ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות והגופים הקשורים אליהם ונגד כל תשתיות הטרור ביו"ש".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן מסר: "פיגוע קשה מאוד. אני מחזק את ידי חיילי צה"ל ומתפלל לרפואתו של הפצוע. אני מצפה לכתר מלא באזור, לצאת למבצע צבאי רחב, לעבור בית-בית ולאסוף את הנשק, ולרסק את התשתיות של תומכי הטרור".

המתיחות ביו"ש נמצאת במגמת עלייה , ובמערכת הביטחון חוששים מפני רצף פיגועים ערב הכניסה לתקופת החגים. אתמול דווח כי בהכוונת שב"כ פעלו כוחות צה"ל ולוחמי ימ"מ לסיכול תשתית טרור של חמאס בכפר עקאבה - ועצרו 10 מחבלים. באחד האיתורים נמצאה רקטה ללא משגר, ונחשף בור שבו הוסלקו אמצעי לחימה, בהם חומרי נפץ שיועדו לייצור מטענים.