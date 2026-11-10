ארצות הברית פינתה את כלי הטיס שלה מבסיס חיל האוויר הבריטי RAF מילדנהול, עקב איום בפגיעה בהם על-ידי איראן. כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" מפי מקורות המעורים בפרטים.
בדיווח צוין כי בעוד שהאיום הספציפי נגד בסיס חיל האוויר "עודנו בדיונים בין גורמים אמריקנים בכירים", שני מטוסי תדלוק שנהגו לנחות במילדנהול הוסטו לגרמניה בבוקר, בעוד שכמה מתדלקים אחרים כבר הופנו לגרמניה ולמיקומים אחרים מוקדם יותר.
בחיל האוויר האמריקני סירבו להגיב לדיווח של ה"ג'ורנל", אך ציינו בהצהרה כי "כלי טיס אמריקנים עושים רוטציה בין בסיסים ואזורי פעולה מסיבות מגוונות".
בתחילת החודש שעבר ארה"ב הודיעה כי הוציאה את כל מפציצי ה-B-1 שלה מבסיס פיירפורד שבבריטניה לאחר שסוכלה מזימת טרור נגד הבסיס - שלפי החשד לאיראן היה קשר אליה. ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח אז כי הסיבה להוצאת המטוסים, ששימשו בין היתר להפצצות במלחמה עם איראן, היא "חשש ביטחוני" בנוגע לבסיס. ב"ניו יורק טיימס" דיווחו מפי שני גורמים אמריקנים רשמיים כי המטוסים הוצאו "בבהילות" בעקבות איומים חדשים שהתקבלו על "מזימה בתמיכה איראנית" נגד המתקן.
במהלך התקרית, 5 צעירים תושבי לונדון נעצרו בכפר סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי בחשד שתכננו מתקפת טרור. ברשותם נמצאו שלושה כלי רכב מסחריים, שבהם טיפלו חבלנים בשל חומריהנפץ שנטען תחילה כי אותרו בהם, ובתמונות שצילם תושב מקומי נראו העצורים מוטלים על מדרכה ללא חולצה כשידיהם אזוקות מאחורי גבם וכשהם עוברים בידוק על-ידי כוחות הביטחון הבריטיים. איראן הכחישה כי היא מעורבת בניסיון הפיגוע.
יממה לאחר התקרית משטרת בריטניה הפתיעה רבים כשהודיעה כי החמישה שוחררו בערבות, אך בסוף אוקטובר רשויות התביעה במדינה הודיעו כי הגישו כתבי אישום נגד שניים מהחשודים, על בסיס "חוק הביטחון הלאומי", בגין התקרית בבסיס פיירפורד. הפרקליטות הבריטית מסרה אז כי הגישה כתב אישום נגד מוחמד עבדול-כרים, בן 24, בגין מעורבות בפעילות העלולה לסייע באופן מהותי לשירות ביון זר, ונגד נועמאן א-סע'יר, גם הוא בן 24, בגין כניסה למקום אסור במטרה לפגוע באינטרסים של בריטניה.