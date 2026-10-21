המטרה: מיגון נגד רחפנים. ביומיים האחרונים התקיימו עבודות מאסיביות בביתו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברחוב עזה בירושלים, שהוכר כמעון רשמי-חלופי - אך בני הזוג כלל לא גרים בו. שני מנופים חסמו את הרחוב - ציר תנועה מרכזי בשכונת רחביה - ולפחות 10 עובדים עסקו בהתקנת רשתות המיגון נגד רחפנים.

גלריה תיעוד העבודות

"אולי תדאגו גם לשכנים?". פריסת רשתות הענק

במשך כשנה וחצי, התנהלו עבודות שיפוץ נרחבות בבית ברחוב עזה שכללו בניית מעלית, החלפת אמבטיה, התקנת פיגומי ברזל, הצבת מיגונית במקום, ואם זה לא מספיק אז הוצבו ברחוב גם גדרות לחסימת תנועה ובטונדות.

יש לציין כי במשך כל התקופה הזאת בני הזוג נתניהו אינם מתגוררים במקום אלא בבית אחר באותו אזור. במקביל, מתנהלות עבודות שיפוץ מאסיביות גם בבית ברחוב בלפור, ואלו לא צפויות להסתיים לפני תחילת 2027.

אחד השכנים ברחוב עזה אמר ל-ynet כי "אגב רשתות הגנה מרחפנים - זו שכונה בורגנית במרכז עיר הבירה. בנייה צפופה מאוד. אם אתם חוששים מרחפנים אולי תעשו 'מערוף' ותדאגו גם לשכנים ולא תעוררו סתם חרדה? זה ממש מפחיד המיגון הזה. מה איתנו?".

לפני כשבוע, נחשף כי משרד ראש הממשלה שילם בין 2023 עד 2026, שנות כהונתו הנוכחית של נתניהו, 127,432,277 שקלים על פרויקטים ביטחוניים במעונות ראש הממשלה - הרשמי ברחוב בלפור בירושלים, הפרטי שהוכר כחלופי ורשמי ברחוב עזה בירושלים, והבית הפרטי בקיסריה.

לפי הנתונים, ב-2023 שולמו 10.9 מיליון שקלים וב-2024 שולמו 27.8 מיליון שקלים. ב-2025 זינק הסכום ל-72.5 מיליון שקלים, ומתחילת 2026 ועד אוקטובר שולמו 16.2 מיליון שקלים נוספים.

במשרד ראש הממשלה ציינו עם פרסום הנתונים כי הסכומים כוללים את כל המעונות שבטיפול המשרד, רשמיים ופרטיים, של ראשי ממשלה מכהנים ושל ראשי ממשלה לשעבר. לדברי המשרד, עיקר הגידול מ-2024 נובע מהשינוי ברמת האיום שחייב השקעה משמעותית במיגון המעון הרשמי. הכוונה כנראה לאיום רחפני נפץ אחרי פגיעת הכטב"ם בווילה של נתניהו בקיסריה ב-2024.