צה"ל סיים לתחקר את התיעוד שבו צולמו חיילים מתפללים לצד פורעים שהקימו מאחז ו הטילו מצור על בית משפחה בקוסרה - והדיח מפקד מילואים מתפקיד פיקודי, אך אפשר לו להישאר בצבא.

החיילים מתפללים עם פורעי המאחז בקוסרה





לפי התחקיר, מפקד ועוד שלושה לוחמים שמשימתם הייתה לאבטח את המרחב ולמנוע חיכוכים התבקשו על-ידי פורעי המאחז להשלים מניין. מפקד הכוח הסכים, והוא ועוד שני לוחמים התפללו במאחז וצולמו מרחוק - בתיעוד שהופץ בהמשך בעולם בטענה שצה"ל משתף פעולה עם הפורעים, במקום לפנות אותם.

המפקד, בתגובה לתיעוד, הושעה מתפקידו - וכעת הוחלט להדיח אותו מתפקידים פיקודיים. עם זאת, הוחלט שהוא יוכל להמשיך ולמלא תפקידים שאינם פיקודיים בגדוד. בתחקיר גם הבחין צה"ל בין המפקד ללוחמים, שלא קיבלו עונש.

מצה"ל נמסר כי "בבירור נמצא כי מדובר בכוח מילואים שפעל בהתאם להנחיית מפקד הכוח, שהוביל את הפעולה בניגוד למצופה ממנו ובניגוד להנחיות שניתנו לו". ההנחיות, לפי צה"ל, היו "לנכוח באזור לשם הפרדה מוחלטת בין שתי האוכלוסיות, והימנעות מביצוע פעולות העלולות להתפרש כהזדהות או תמיכה בפעילות בלתי חוקית במאחז שהסב נזק".