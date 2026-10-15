"התקשרנו בעצמנו לבתי חולים, ועד היום לא קיבלנו הודעה רשמית מהשגרירות", כך אמרו בני משפחתו של יועד עידן ז"ל, תושב פסגת זאב שנהרג בתאונת קיאקים בנורבגיה , שמתחו ביקורת חריפה על התנהלות משרד החוץ והנציגות הקונסולרית באוסלו. אחותו עדיה סיפרה ל-ynet כי "לציבור הוצג שאנחנו זוכים לליווי מצד משרד החוץ, אבל את המידע השגנו לבד".

גלריה יועד עידן באחד הצילומים האחרונים שלו - בנורבגיה ( צילום: באדיבות המשפחה )

יועד בן ה-26 נהרג בסוף החודש שעבר, בזמן חופשה עם חבריו. הם התהפכו יחד עם הקיאק במהלך שיט בשל תנאי מזג אוויר לא יציבים ואחד החברים נפצע והועבר במסוק לאשפוז בבית החולים בעיר ברגן. כבר אז נמסר ממשרד החוץ כי השגרירות והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל מטפלים במקרה, אך לפי משפחתו הם נאלצו ליצור קשר בעצמם עם כמה בתי חולים עד שאיתרו אותו - וגילו על מותו רק בשיחה עם הרופא. את גופתו הצליחו להעביר לישראל שבוע לאחר מכן.

"נאלצנו להשיג מידע בכוחות עצמנו, ליצור קשר עם הרשויות (בנורבגיה) ולמצוא פתרונות באמצעות גורמים פרטיים. נדרשנו לדאוג להשבתו של יועד הביתה והפער בין הסיוע שקיבלנו מגורמים פרטיים לבין הליווי ממשרד החוץ היה עצום", אמרה עדיה. "לא ציפינו מהמשרד לעשות את הבלתי אפשרי או להחליף את הרשויות הנורבגיות, אבל ציפינו לסיוע מקצועי ואפקטיבי. בסך הכול ביקשנו שלא נצטרך להתמודד לבד".

לדבריה, כבר בערב התאונה, ב-30 בספטמבר, פנתה המשפחה למוקד החירום של השגרירות ולחדר המצב של משרד החוץ בבקשה לסיוע באיתורו, אך את דבר מותו גילתה המשפחה רק מאוחר יותר, כאשר הצליחה לדבר עם הרופא שטיפל בו. היא סיפרה כי המשפחה היא זו שהודיעה לקונסולית קטי נחשון על מותו, ואז נמסר לה שהמידע לא מאומת ועליה להשיג אישור רשמי. גם המשטרה הנורבגית כבר ידעה על מותו של יועד, והודיעה על כך לחברו שנפצע, אך למרות זאת טוענת המשפחה כי בשגרירות "לא הצליחו לאמת את המידע". "עד היום לא קיבלנו מהשגרירות עצמה הודעה רשמית המאשרת את מותו", אמרה האחות.

המשפחה טוענת בין היתר כי כשביקשו סיוע ביצירת קשר עם המשטרה המקומית הם הופנו להתקשר למוקד בעצמם, כאשר המענה שניתן היה בנורבגית. אז הוסבר להם כי הרשויות בנורבגיה מקפידות על הגנת הפרטיות, אך בני המשפחה טענו כי לא נעשו מאמצים לספק להם פתרון אחר. גם כשביקשו סיוע בפנייה לעורכי דין מקומיים כדי לשחרר את גופתו, הם הופנו על-ידי השגרירות לרב המקומי.

יועד עידן עם אחד החתולים שאימץ ( צילום: באדיבות המשפחה )

בנוסף, בני המשפחה סיפרו כי בימים הראשונים נמנע מהם הסבר מסודר על תהליכי השבתו ארצה. בין היתר לא התקבל הסבר על הליכי הנתיחה או המסמכים הנדרשים והם נאלצו לפנות בעצמם לגורמים פרטיים - גם בישראל. לאחר מכן, בעוד אביו של חברו הפצוע של יועד הגיע לנורבגיה, ביקשו בני המשפחה להעביר לו את חפציו של יקירם. הם שלחו מכתב הרשאה, אך עד שקיבלו מענה ראשוני מהקונסולית הצליחו לטפל בעניין בלעדיה.

גם כעת, לאחר השבתו של יועד עידן לקבורה בישראל, הדרכון שלו נותר בנורבגיה. בני המשפחה מספרים כי קיבלו הנחיה ברורה לעשות זאת בשל דרישות הזיהוי של הרשויות המקומיות - דרישות שהתבררו מאוחר יותר כלא נכונות. הדרכון נותר כאמור בנורבגיה, אך לא אצל הקונסוליה. ישראלית שמטיילת במדינה האירופית שומרת להם עליו, אחרי שסייעה להם ללא תמורה גם בשמירה על יועד לפני השבתו.

האחות עדיה אמרה כי "איננו טוענים בהכרח שהיה על הקונסולית להגיע בעצמה לברגן, אך לא ברור לנו אילו חלופות נבחנו ומה נעשה כדי להעמיד סיוע מעשי בשטח. איננו יודעים אלו מהעיכובים היו בלתי נמנעים בשל ההליכים בנורבגיה ואלו ניתן היה לקצר". היא גם ביקשה להודות לישראלית ששומרת על הדרכון של יועד, ולישראלית נוספת, שהגיעו בהתנדבות למתחם שבו נשמרה גופתו, התפללו עבורו וליוו אותו. לאחר שיועד שוחרר מבית החולים ולפני שהועבר לטיסה לישראל, שתי הישראליות קיימו עם המשפחה שיחת וידאו שאפשרה לה לראות אותו ולהיערך למפגש הקשה בישראל. "ההתגייסות האנושית שלהן הייתה יוצאת דופן", אמרה האחות.

על יועד היא סיפרה: "הוא היה האח הקטן והאהוב שלנו. ילד טהור לב, צנוע, אצילי ומלא חמלה. הוא היה אדם שקט אבל עם נוכחות עוצמתית, כזו שלא הייתה זקוקה למילים. הוא היה חרוץ ומסור לעבודה שלו, אהב מאוד כדורגל והיה מעין אנציקלופדיה מהלכת בכדורגל. המוני אנשים ממעגלים שונים בחייו הגיעו להיפרד ממנו, רק אז התחלנו להבין עד כמה הוא נגע בחייהם של אחרים. מי שהיה שקט בחייו הותיר אחריו חלל עצום. הייתה בו חמלה יוצאת דופן כלפי חלשים ומי שקל לאחרים לפספס. אפילו את שני חתולי הרחוב שאימץ הקפיד להאכיל מדי יום, גם כשחזר מותש מהעבודה".

ממשרד החוץ נמסר בתגובה: "משרד החוץ משתתף בצערה העמוק של משפחת עידן על מותו הטרגי של יועד ז"ל בתאונת הקיאקים בנורבגיה. אובדן בן משפחה בנסיבות כה קשות, הרחק מהבית, הוא אירוע מטלטל וכואב, ואנו מבינים את מצוקתה ואת כאבה של המשפחה. מרגע קבלת הדיווח על התאונה פעלו שגרירות ישראל באוסלו והמחלקה לישראלים במצוקה במשרד באופן אינטנסיבי ומתמשך, כדי להעניק סיוע קונסולרי למשפחה.

"הנציגות פעלה בתיאום עם גורמי המשרד בארץ מול כלל הגורמים הרלוונטיים בנורבגיה, ובהם בית החולים, המשטרה המקומית, הגורמים שעסקו בהשבת המנוח לישראל, חברו של יועד ובני משפחתו, וכן ישראלים מקומיים שנרתמו לסייע. אירוע מוות במדינה זרה כרוך בהליכים רפואיים, משטרתיים ומשפטיים המתנהלים על פי חוקי אותה מדינה ובאמצעות הרשויות המוסמכות. המשרד אינו מתערב בסמכויות אלה, אלא פועל להעניק סיוע קונסולרי מולן".