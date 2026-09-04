השרה מאי גולן צפויה לקבל שריון במפלגת עוצמה יהודית לכנסת. גולן הגיעה למקום ה-23 בפריימריז של הליכוד ושובצה במקום לא ריאלי בגלל השריונים של ראש הממשלה.
יו"ר עוצמה יהודית בן גביר נשאל על אפשרות כזו בהצהרה הרשמית שמסר על צירופה של טלי גוטליב, ולא פסל: "מאי גולן חברה טובה שלי, היא שרה מצוינת. אנחנו בהמשך נפרסם את הרשימה. זה לא מספיק להיות חברים אבל אתם תראו ברשימה שנפרסם מה עוצמה יהודית תביא".
גם גולן רמזה שלא תעזוב את הכנסת למרות התוצאה בפריימריז. אחרי הפריימריז תקפה "מתדרכים מטעם ראש הממשלה", כלשונה. " הספינים השקריים שהופצו יום לפני הפריימריז, למרות רשימות החיסול של מי שלא רצו אישה ימנית ודעתנית במפלגה, ואותם 'מתדרכים מטעם רה"מ' שעוד אפרט ואספר על מעשיהם בהמשך - שהחליטו שאני 'ימנית מדי' ויכולה להפריע לתוכניות העתידיות שהם מייעדים לממשלה ולעומד בראשה, למרות כל זה - הייתם איתי. קהל עצום של אנשי ימין אמיתיים". בסיום הציוץ הוסיפה: "To be continued...".
גולן נכנסה לכנסת לראשונה ב-2019, כשהייתה בת 32, לאחר שגייסה כ-7,000 קולות מקרב צעירי הליכוד וגברה על שמונה מועמדים. היא שובצה במקום ה-32 ברשימת המפלגה לכנסת ה-21, במשבצת הצעירים. באותה תקופה הייתה מזוהה בעיקר עם המאבק נגד המסתננים בדרום תל אביב ועם פעילות לשיקום השכונה. בממשלה הנוכחית מונתה גולן לשרה לקידום מעמד האישה ולשוויון חברתי.