"מאי גולן חברה טובה שלי, היא שרה מצוינת. אנחנו בהמשך נפרסם את הרשימה. זה לא מספיק להיות חברים אבל אתם תראו ברשימה שנפרסם מה עוצמה יהודית תביא".

"מאי גולן חברה טובה שלי, היא שרה מצוינת. אנחנו בהמשך נפרסם את הרשימה. זה לא מספיק להיות חברים אבל אתם תראו ברשימה שנפרסם מה עוצמה יהודית תביא".