גוטליב מסרה בהצהרה כי "ראינו את עוצמה יהודית בכנסת הם שיאני חקיקה, אמרתי לא פעם שצריך ללמוד מהשר בן גביר שלא חושש להוביל משילות ימנית. בן גביר הוא שר ללא חת, והיה סנגור ללא חת". היא טענה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "שאני מעריכה מאוד, מנהיג מצוין, זקוק לנו - לעוצמה יהודית. שתשמר אותו חזק". גוטליב הוסיפה: "הכנעתי את מיארה ואת חבר מרעיה. על הברכיים. כתב האישום נגדי הוא רדיפה איומה מתוך רצון להשתיק דעה לגיטימית".

גוטליב מסרה בהצהרה כי "ראינו את עוצמה יהודית בכנסת הם שיאני חקיקה, אמרתי לא פעם שצריך ללמוד מהשר בן גביר שלא חושש להוביל משילות ימנית. בן גביר הוא שר ללא חת, והיה סנגור ללא חת". היא טענה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "שאני מעריכה מאוד, מנהיג מצוין, זקוק לנו - לעוצמה יהודית. שתשמר אותו חזק". גוטליב הוסיפה: "הכנעתי את מיארה ואת חבר מרעיה. על הברכיים. כתב האישום נגדי הוא רדיפה איומה מתוך רצון להשתיק דעה לגיטימית".

גוטליב מסרה בהצהרה כי "ראינו את עוצמה יהודית בכנסת הם שיאני חקיקה, אמרתי לא פעם שצריך ללמוד מהשר בן גביר שלא חושש להוביל משילות ימנית. בן גביר הוא שר ללא חת, והיה סנגור ללא חת". היא טענה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "שאני מעריכה מאוד, מנהיג מצוין, זקוק לנו - לעוצמה יהודית. שתשמר אותו חזק". גוטליב הוסיפה: "הכנעתי את מיארה ואת חבר מרעיה. על הברכיים. כתב האישום נגדי הוא רדיפה איומה מתוך רצון להשתיק דעה לגיטימית".