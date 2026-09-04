יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר הכריז היום (שישי) כי ח"כ טלי גוטליב תהיה מספר 2 ברשימת עוצמה יהודית בבחירות הקרובות. הדברים נאמרו בהצהרה משותפת של השניים לתקשורת, בבית ציוני אמריקה בתל אביב. לדברי בן גביר, השר יצחק וסרלאוף הסכים לעבור למקום השלישי ולפנות את המקום עבורה.
גוטליב מסרה בהצהרה כי "ראינו את עוצמה יהודית בכנסת הם שיאני חקיקה, אמרתי לא פעם שצריך ללמוד מהשר בן גביר שלא חושש להוביל משילות ימנית. בן גביר הוא שר ללא חת, והיה סנגור ללא חת". היא טענה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "שאני מעריכה מאוד, מנהיג מצוין, זקוק לנו - לעוצמה יהודית. שתשמר אותו חזק". גוטליב הוסיפה: "הכנעתי את מיארה ואת חבר מרעיה. על הברכיים. כתב האישום נגדי הוא רדיפה איומה מתוך רצון להשתיק דעה לגיטימית".
בתגובה לשאלה על צירופה של השרה מאי גולן, השיב בן גביר: "היא חברה טובה שלי, היא שרה מצויינת. אנחנו בהמשך נפרסם את הרשימה, זה לא מספיק להיות חברים. אבל אתם תראו ברשימה שנפרסם מה עוצמה יהודית תביא". השר אף הצהיר כי במפלגתו מכוונים ל-15 מנדטים.
נציגי הליכוד ואנשי עוצמה יהודית הגיעו אתמול להסכמה על מעברה של גוטליב בין המפלגות. לפי הפרטים שסוכמו, גוטליב לא תוכרז כפורשת, לא תתפטר מהכנסת ותמשיך לכהן כח"כית תחת המשמעת הסיעתית של הליכוד, ויחידת המימון שלה תישאר במפלגה - עד להרכבת הכנסת ה-26. במועד הגשת הרשימות היא תשובץ ברשימת עוצמה יהודית לכנסת ובכך גם תפנה מקום לאישה נוספת בליכוד - ובמקרה הזה זו עשויה להיות גילה גמליאל.
גורמים פוליטיים ששוחחו עם גוטליב לפני המעבר לעוצמה יהודית, סיפרו כי עיקר החשש שלה נובע מכך שאם לא תיבחר לכנסת הבאה, תיאלץ להתמודד עם כתב אישום נגדה מבלי שתעמוד לה החסינות. בנוסף, בן גביר חזה לפי הסקרים כי גוטליב יכולה להוסיף כשני מנדטים למפלגתו - והבטיח לה תפקיד שרה אם יהיו חלק מהממשלה.
גוטליב טענה בראיונות לתקשורת - אבל גם בחדרים הסגורים - כי מאחר שהגיעה למקום ה-20 ברשימת הליכוד, שלא בטוח יבטיח לה מקום בכנסת הבאה, היא צפויה לסיים בחקירה במרתפי השב"כ בשל כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי, לאחר שחשפה ברשתות החברתיות את זהותו של איש שב"כ, בן זוגה של שקמה ברסלר.