ארבע משאיות של חברת המחזור נגב אקולוגיה עלו אמש (חמישי) בלהבות באתר הפסולת דודאים שליד באר שבע. במשטרת רהט חושדים כי מדובר בהצתה מכוונת, ולפי ההערכות הנזק נאמד בארבעה עד חמישה מיליון שקלים. באתר דודאים אמרו כי שריפת המשאיות עלולה להשפיע בתקופה הקרובה על פינוי האשפה ברשויות המקומיות באזור הדרום.

שריפת משאיות באתר פסולת הדודאים





סער חרזי, מנכ"ל החברה הכלכלית דודאים, הסביר כי "נגב אקולוגיה בפני עצמה היא חברה שעוסקת באיכות סביבה ונותנת שירותי הובלה, פינוי, איסוף ותפעול הפסולת. היא גוף משמעותי שעובד מול הרשויות המקומיות. בעקבות ההשבתה של ארבע משאיות דחס אני נאלץ לפתוח בשבת את האתר כדי שהרשויות לא יהיו מוצפות בזבל".

חרזי ציין עוד כי מדובר באירוע חמור ושלדעתו הרקע למקרה הוא ניסיון לגביית פרוטקשן. "אני סובל הרבה מאוד מפריצות לאתר", אמר חרזי. "הפגיעה במשאיות היא פגיעה מאוד קשה. קודם כל היא מערערת את הביטחון של העובדים באתר. זה אתר חיוני. דודאים מקבל ומביא את הפסולת מכל אזור הנגב, הן מהרשויות היהודיות והן מהערביות".

גלריה שריפת המשאיות באתר פסולת הדודאים

לדברי המנכ"ל, חברת המחזור לא יכולה להגיע כעת לחלק מהרשויות בדרום. "אזרחים לא יכולים לסבול כשיש אשפה ברחובות", אמר חרזי. הוא הוסיף: "האירוע הזה הוא שכיח. לפני שלושה חודשים נזרק רימון רסס לאתר דודאים. היו אצלנו גם יריות, האתר סובל מאירועי פרוטקשן. הלוואי שהייתי יכול להתעסק רק בפסולת, אנחנו נאלצים לשנות סדרי עבודה תפעוליים כדי לגשר על הפערים".

חרזי אמר עוד: "חלק מהתושבים בדרום ירגישו בשבועות הקרובים בעיות בפינוי אשפה. תהיה מעט האטה במענה התפעולי. חלק מהעובדים לא רוצים להגיע לעבודה. אני רוצה שזה יהיה מקום שטוב לעבוד בו, לא מקום מפחיד. צריך להבין שזו ממש פעילות טרור. אנחנו אתר מאובטח, אבל אין לי צבא. אני לא יודע להתמודד עם זיקוקים מצד אחד וירי מצד שני. אלה אנשים שרוצים לומר לנו 'אנחנו בעלי הבית'. לצערי אנחנו חיים בצל האירועים האלה".