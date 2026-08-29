מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, השתלח אמש (שבת) ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בשיעורו השבועי. "משוגעת. מי היא בכלל? הקב"ה יכלה אותה. ייתן לה את המכה. זה לא יעבור בשתיקה", אמר.

מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, השתלח אמש (שבת) ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בשיעורו השבועי. "משוגעת. מי היא בכלל? הקב"ה יכלה אותה. ייתן לה את המכה. זה לא יעבור בשתיקה", אמר.

אחרי קמפיין ממלכתי יחסית, מגיע שלב ההשתלחויות: מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, השתלח אמש (שבת) ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בשיעורו השבועי. "משוגעת. מי היא בכלל? הקב"ה יכלה אותה. ייתן לה את המכה. זה לא יעבור בשתיקה", אמר.

בש"ס זעמו על כך, והרב יצחק יוסף אמר: "בלוויה של מרן היו כמעט מיליון איש. כל עם ישראל. מגיע יום השנה של הרב, לעשות לו אזכרה כפי שצריך, כפי שיאה לכבודו, ופתאום מוציאים חוות דעת משפטית - הרשעה הזו, היועצת המשפטית. איך קוראים לה? מיארה, המשוגעת הזו - מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן".

בש"ס זעמו על כך, והרב יצחק יוסף אמר: "בלוויה של מרן היו כמעט מיליון איש. כל עם ישראל. מגיע יום השנה של הרב, לעשות לו אזכרה כפי שצריך, כפי שיאה לכבודו, ופתאום מוציאים חוות דעת משפטית - הרשעה הזו, היועצת המשפטית. איך קוראים לה? מיארה, המשוגעת הזו - מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן".

בש"ס זעמו על כך, והרב יצחק יוסף אמר: "בלוויה של מרן היו כמעט מיליון איש. כל עם ישראל. מגיע יום השנה של הרב, לעשות לו אזכרה כפי שצריך, כפי שיאה לכבודו, ופתאום מוציאים חוות דעת משפטית - הרשעה הזו, היועצת המשפטית. איך קוראים לה? מיארה, המשוגעת הזו - מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן".