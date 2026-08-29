אחרי קמפיין ממלכתי יחסית, מגיע שלב ההשתלחויות: מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, השתלח אמש (שבת) ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בשיעורו השבועי. "משוגעת. מי היא בכלל? הקב"ה יכלה אותה. ייתן לה את המכה. זה לא יעבור בשתיקה", אמר.
קמפיין ש"ס התמקד לאחרונה במשפחות שבהן חיילים לצד בחורי ישיבה, ואותו הוביל יו"ר ש"ס אריה דרעי. הרב יצחק יוסף - שרק בשבוע שעבר הגיע להבנות עם דרעי - פתח במתקפה נגד בהרב-מיארה לאחר שהיועמ"שית דרשה לדחות את אירועי ההנצחה הממשלתיים לאביו - הרב עובדיה יוסף, שיום פטירתו יחול השנה ב-14 באוקטובר - מחשש לשימוש במשאבי המדינה עבור תעמולת בחירות.
בש"ס זעמו על כך, והרב יצחק יוסף אמר: "בלוויה של מרן היו כמעט מיליון איש. כל עם ישראל. מגיע יום השנה של הרב, לעשות לו אזכרה כפי שצריך, כפי שיאה לכבודו, ופתאום מוציאים חוות דעת משפטית - הרשעה הזו, היועצת המשפטית. איך קוראים לה? מיארה, המשוגעת הזו - מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן".
"רבין היה איש פוליטי, נרצח סמוך לבחירות, ועל העצרת הזו לא אוסרים. זה שייך לשמאל", השווה הרב יצחק יוסף. "בסדר גמור, שיעשו עצרת, למה לא? אבל לגבי מרן, גדול הדורות, שהיה איש תורני ולא פוליטי - היא מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרות לפני בחירות. שלא ישמעו בקולה, מי היא בכלל? הקדוש ברוך הוא יכלה אותה, ייתן לה את המכה שלה. מתעסקת עם מרן? זה לא יעבור בשתיקה".