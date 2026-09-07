פושע המלחמה הסרבי רטקו מלאדיץ' , שפיקד על צבא הסרבים ב בוסניה בימי מלחמות יוגוסלביה בשנות ה-90 ונידון למאסר עולם בגין חלקו ב טבח סרברניצה ופשעים נוספים, הובא היום (ב') לקבורה תוך שהוא זוכה לכבוד צבאי ולהלוויה בהשתתפות אלפי בני אדם, למרות האזהרות שהעביר האיחוד האירופי לסרביה לבל תחלוק כבוד פומבי למלאדיץ', אדם שנמצא אשם במקרה הראשון של רצח עם באירופה מאז מלחמת העולם השנייה.

גלריה נשיקה לארון של מלאדיץ', כשלצדו תמונתו, עיטוריו ומשמר כבוד, היום בבלגרד ( צילום: AP Photo/Marko Drobnjakovic )

נושאים את תמונותיו של פושע המלחמה המורשע ליד הכנסייה. "אימהות סרברניצה": "האדרת רצח עם איננה כבוד" ( צילום: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe )

מלאדיץ' במשפטו בהאג בעשור שעבר. התחינות לשחרור מוקדם לא עזרו ( צילום: רויטרס )

אלפים הגיעו בשעות הבוקר המוקדמות לחלוק כבוד למלאדיץ' בכנסיית לוקאס הקדוש בבלגרד, שם הוצב ארונו. מלאדיץ' עדיין נתפס בעיני סרבים רבים כגיבור, ועל ארונו הונחו תמונתו, עיטוריו הצבאיים, כובע הקצינים הצבאי שלו וחרב הסיף שלו. משני צדי הארון הוצבו חיילים במשמר כבוד. ראש הכנסייה ניהל את טקס האשכבה, ובבית העלמין נשאו חיילי צבא סרביה את ארונו של מלאדיץ', שנעטף בדגל הלאום, לקול מחיאות הכפיים של הנוכחים ונגינת תזמורת צבאית.

רבים ממשתתפי הלוויה לבשו חולצות עם דיוקנו של מלאדיץ' או כאלה המהללות אותו, ועל כרזת ענק שנפרסה ברחוב ליד הכנסייה שדרכו עבר הארון נכתב: "ברוך הבא, גנרל, תודה לאמך שילדה גיבור כדי שתהילת 'סרביה הגדולה' תשוב". ההלוויה, שדמתה במידה רבה להלוויה ממלכתית, הועברה בשידור חי בכלי תקשורת המקורבים לשלטון בסרביה. השתתפו בה גם מנהיג הלאומנים הסרבים בבוסניה מילורד דודיק ושגריר רוסיה בסרביה אלכסנדר בוצאן-חרצ'נקו.

הטקס בכנסייה בבלגרד. היה גם מי שהצדיע מול הארון ( צילום: AP Photo/Marko Drobnjakovic )

תומכי מלאדיץ' בקהל, הבוקר. "לא הצליחו להביס אותנו בשדה הקרב, אז במקום זה הם שלחו אותו לכלא ועינו אותו" ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

( צילום: AP Photo )

( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

מלאדיץ' מת בגיל 84 ב-27 באוגוסט בהאג שבהולנד, שם ריצה את מאסר העולם שלו. העונש נגזר עליו ב-2017 בתום משפט שנמשך שנים ושבו הורשע בתכנון טבח סרברניצה, הטבח שבו רצחו ב-1995 כוחות הסרבים בבוסניה יותר מ-8,000 גברים ונערים מוסלמים בעיירה סרברניצה; במצור שאכף במשך שנים על בירת בוסניה סראייבו, ושבו נהרגו כ-11 אלף אזרחים מירי פגזים וצלפים; ובפשעי מלחמה נוספים, בהם הקמת מחנות ריכוז שבהם נכלאו אזרחים שאינם סרבים וחיילי אויב.

טקס צבאי, דיוקנאות על קירות ואבוקות ביציע

מאז מותו של מלאדיץ' קיימו מעריציו הלאומנים משמרות אבל, ציירו את דיוקנו על קירות בבלגרד והדליקו אבוקות לזכרו. רק אמש הניפו אוהדי קבוצת הכדורגל הכוכב האדום בלגרד כרזת ענק הנושאת את תמונתו במשחק של קבוצתם וקראו בשמו. אף שבאופן רשמי נקבעו סידורי ההלוויה היום על-ידי משפחתו של מלאדיץ', גם הממשלה הסרבית הייתה מעורבת בהליכים, ובשבוע שעבר היא שלחה מטוס מיוחד כדי להביא את גופתו לבלגרד. כשהגיע למולדתו נשאו חיילים את ארונו כשהוא עטוף בדגל הלאום, וביום שבת נערך למלאדיץ' טקס אזכרה צבאי במתקן רשמי של צבא סרביה.

אוהדי הכוכב האדום מניפים את דיוקנו של מלאדיץ', אתמול במשחק של קבוצתם ( צילום: STRINGER / AFP )

ארונו של מלאדיץ' מועבר לבית העלמין. זכה למחיאות כפיים ( צילום: AP Photo )

( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

הכבוד שחלקה סרביה למלאדיץ' בימים האחרונים הוביל את ארגון "אימהות סרברניצה", ארגון המאגד את קרובי משפחותיהם של קורבנות הטבח, להפציר באיחוד האירופי לפעול. הארגון הזהיר כי הלווייתו של מלאדיץ' – דמות שהבוסנים המוסלמים רואים בה את היטלר שלהם – "מאיימת להפוך לכינוס הפשיסטי הגדול ביותר באירופה ב-70 השנים האחרונות". בהודעה שפרסם הארגון ברשת X נכתב: "האדרת רצח עם איננה כבוד, זו חרפה".

שירות החוץ של האיחוד האירופי מסר מצדו כי "כל האדרה של פושעי מלחמה, הכחשת רצח עם ורוויזיוניזם שלו סותרים את הערכים האירופיים הבסיסיים ביותר, ואין להם מקום באיחוד האירופי או במדינות המועמדות להצטרפות אליו. אנו מביעים את הזדהותנו עם כל הקורבנות, הניצולים ובני משפחותיהם שסבלו מפשעי מלחמה במדינות יוגוסלביה לשעבר".

( צילום: AP Photo )

( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

שגריר רוסיה בבלגרד אלכסנדר בוצאן-חרצ'נקו, שהגיע גם הוא להלוויה ( צילום: OLIVER BUNIC / AFP )

מרטה קוס, נציבת האיחוד האירופי לענייני הרחבת האיחוד, ביטלה ביקור שתוכנן לה למחרתיים בסרביה, והסבירה כי נקטה את הצעד כפעולת מחאה על אירועי הימים האחרונים: "ההאדרה סביב מותו של מלאדיץ' אינה עולה בקנה אחד עם הערכים שעליהם נבנה נתיב ההצטרפות לאיחוד האירופי". שורה של בכירים אירופים נוספים הצטרפו לביקורת על בלגרד.

נשיא סרביה: "זה פרץ רגשות, נמאס שתמיד אנחנו אשמים"

סרביה נמצאת בשנים האחרונות במעמד של מועמדת להצטרפות לאיחוד האירופי, אך קרבתו של השלטון הנוכחי בה לרוסיה וחילוקי דעות נוספים בין הממשלה בבלגרד לבין מוסדות האיחוד בבריסל מעכבים את צירופה הסופי. סרביה, שתמכה בכוחות הסרבים בבוסניה במהלך המלחמה של שנות ה-90, נוקטת עמדה לעומתית בנוגע לחלקה בימי המלחמה, ומאשימה את המערב בהטיה נגד הסרבים.

נשיא סרביה ווצ'יץ'. לא הגיע לטקס, אבל הביע הבנה: "הסרבים נרדפים כבר 30 שנה" ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

הנשיא הסרבי המכהן אלכסנדר ווצ'יץ', לאומן קיצוני לשעבר שתמך במדיניות ההתפשטות של סרביה במהלך מלחמת בוסניה, תיאר את אירועי ההאדרה סביב השבת הגופה וההלוויה כ"פרץ רגשות" ש"אין לו שום קשר" לשאלה אם ממשלת סרביה אישרה זאת אם לאו. ווצ'יץ' עצמו אמנם לא הגיע באופן אישי להלוויה, אך הביע הבנה למתרחש: "אנחנו (הסרבים) נרדפים ומוטרדים כבר 30, 40 שנה... ותמיד אשמים, לא משנה מה קורה", אמר. "אנשים פשוט לא מוכנים לספוג את זה יותר".

כך או כך, בצל הלחץ עליה נאלצה בימים האחרונים סרביה להפחית את מחוות הכבוד שתכננה למלאדיץ': שר המשפטים הסרבי ננאד וויץ' הודיע תחילה על הענקת "כבוד צבאי וממלכתי" לפושע המלחמה, מה שעורר זעם בינלאומי, אבל בהמשך ביטל הנשיא ווצ'יץ' את ההחלטה.

מלאדיץ' בנמל התעופה של סראייבו ב-1993. מדמות הגבר החזק לא נשאר הרבה כשנלכד והוסגר ב-2011 ( צילום: AP Photo/Jerome Delay, File )

עבור מילאן דובריץ', אחד ממשתתפי ההלוויה היום, שהגיע מקוסובו, מלאדיץ' היה "אדם שנתן את כל חייו למען העם הסרבי". דובריץ' אמר הבוקר כי הוא שמח שאנשים מגיעים לחלוק לו כבוד מיוחד. רדיקה וישיץ', גמלאית שהגיעה מרפובליקה סרפסקה, הישות האוטונומית הסרבית בתוך בוסניה, אמרה: "אני כאן כדי להיפרד מהגנרל, גיבור לאומי. הם לא הצליחו להביס אותנו בשדה הקרב, אז במקום זאת הם שלחו אותו לכלא ועינו אותו שם". ראדה באייץ', משתתף נוסף בהלוויה, הדהד את דבריה וכינה את מלאדיץ' "איש דגול ולוחם דגול".

ליטף ילד מוסלמי, כשחייליו כבר הכינו הוצאה להורג

מלאדיץ', בנו של לוחם פרטיזני ממלחמת העולם השנייה שנהרג ב-1945, היה קצין בצבא העממי היוגוסלבי הקומוניסטי הישן (JNA) כשתהליך התפרקותה של יוגוסלביה החל ב-1991. כאשר הסרבים בבוסניה – מדינה שבה חיות זו לצד זו קהילות של סרבים, קרואטים ומוסלמים (בוסניאקים) – התקוממו ב-1992 בניסיון למנוע את היפרדות בוסניה בהובלת המוסלמים, נבחר מלאדיץ' לפקד על צבא הסרבים-הבוסנים החדש, שכבש במהירות 70% משטח בוסניה. עשרות עיירות הושמו אז תחת מצור באמצעות נשק כבד שהיה שייך בעבר לצבא יוגוסלביה, וכפרים הועלו באש כש-22 אלף חיילי כוח ההגנה של האו"ם עומדים מנגד חסרי אונים פחות או יותר, תחת פקודות שלא לתפוס צד.

מלאדיץ' מדבר עם חייליו ב-1994, בשיאה של מלחמת בוסניה. ההתעללויות כללו הברחה בגז כימי ואז ירי במאות הנמלטים ( צילום: AP Photo/Radivoje Pavicic, File )

בית קברות לנרצחי טבח סרברניצה. הגופות נגרפו לקברי אחים ( צילום: AP Photo/Darko Bandic, File )

הצבא שמלאדיץ' הקים כדי להילחם בבוסניה היה מופת של אכזריות, תעוזה וברוטליות במסורת הלחימה הסרבית, שעד אז זכתה להערכה רבה בשל המאבק הפרטיזני לחיים ולמוות נגד הכיבוש הנאצי של יוגוסלביה במלחמת העולם השנייה. כמה דוגמאות מחרידות לזוועות שחוללו חייליו של מלאדיץ' היו אסירים שנחנקו בחום לאחר שאולצו לאכול מלח ונמנעו מהם מים; הורעבו ונאנסו במחנות מעצר; אולצו לקפוץ מגשר ונורו; ונורו למוות בלילה במאותיהם לאחר שהוברחו ממתקן כליאה באמצעות גז כימי. כאשר נאט"ו ניסתה בשנת 1995 לרסן את כוחותיו של מלאדיץ' באמצעות איום בתקיפות אוויריות מוגבלות, חייליו חטפו בהתרסה פקחי או"ם והשתמשו בהם כמגינים אנושיים, תוך שהם כובלים אותם למטרות פוטנציאליות.

מלחמת בוסניה שנמשכה שלוש שנים, מ-1992 עד 1995, נצרבה בתודעה האירופית והבינלאומית בגלל שני אירועים שסימלו את הזוועות יותר מכול: המצור על הבירה סראייבו, שבמסגרתו הפגיז הגנרל את העיר מדי יום באש ארטילריה, טנקים, מרגמות ומקלעים כבדים, וטבח סרברניצה, שהביא את המלחמה לסיומה המזוויע. היה זה ביולי 1995 כשכוחותיו של מלאדיץ' השתלטו על העיירה סרברניצה, שהוכרזה קודם לכן כ"אזור בטוח" כדי למנוע "טיהור אתני" בו. בזמן ההשתלטות הורה מלאדיץ' מדושן העונג לצלם שלו לתעד את מתקפת הבזק על העיירה, ובתיעוד ההוא הוא נראה משבח את "בחוריו" ונוזף בחיילים הולנדים מכוח שמירת השלום של האו"ם, שטעו להאמין להבטחתו שהתושבים המוסלמים במקום יהיו בטוחים תחת חסותו.

המצור על סראייבו ב-1992. אלפים נהרגו מפגזים ומאש צלפים

יורדים לנהר כדי לדלות מים לשתייה, בימי המצור על הבירה הבוסנית

"אנו מעניקים את העיירה הזו במתנה לעם הסרבי", אמר מלאדיץ' למצלמה, וטען כי הניצחון הוא נקמה נגד הטורקים המוסלמים, ששלטו בעבר באזור כחלק מהאימפריה העות'מאנית. למחרת תועדו כוחותיו של מלאדיץ' כשהם מחלקים ממתקים לילדים ומבטיחים להם מעבר בטוח, והוא עצמו תועד מלטף את ראשו של ילד מוסלמי . אלא שבינתיים, אלפי גברים ונערים מוסלמים הוכנו לקראת הוצאה להורג, ובהמשך הם נורו בזה אחר זה. הגופות של נרצחי סרברניצה נגרפו באמצעות דחפורים לקברי אחים לאורך ארבעה ימים, וחלקן הוצאו מאוחר יותר ונקברו מחדש בהרים נידחים כדי להסתיר את הראיות למעשי הרצח.

בית הדין הפלילי הבינלאומי של האו"ם לפשעי יוגוסלביה לשעבר שהוקם בהמשך קבע לימים כי מטרת טבח סרברניצה הייתה לבצע "טיהור אתני" – גירוש בכוח של מוסלמים בוסנים, קרואטים ואחרים שאינם סרבים, במטרה לפנות אדמות בוסניות לטובת "סרביה הגדולה". בית הדין קבע כי מלאדיץ', נשיא סרביה דאז סלובודן מילושביץ' והמנהיג הפוליטי של הסרבים בבוסניה רדובאן קראדז'יץ' היו חלק מקנוניה פלילית ליישום התוכנית.

מלאדיץ' בנמל התעופה של סראייבו ב-1993. כוחותיו צרו על העיר והפגיזו אותה יום אחרי יום ( צילום: AP Photo/Michael Stravato, File )

מלאדיץ' לצד קראדזיץ' ומילושביץ' בכרזת המבוקשים שהוציאה נגדם ארה"ב בשנת 2000 ( צילום: GEORGE BRIDGES / AFP )

בנובמבר 1996 נכנעו מלאדיץ' ובכירי הגנרלים ללחץ מערבי כבד ופרשו מתפקידם, כפי שהורתה נשיאת רפובליקה סרפסקה, ביליאנה פלאבשיץ', שירשה את קראדז'יץ' ומאוחר יותר נכלאה בעצמה בשל חלקה בפשעי מלחמה. שילוב של לחץ מערבי, אספקת נשק אמריקנית סמויה ואימונים לקרואטים ולמוסלמים היטה בהדרגה את הכף נגד צבאו של מלאדיץ', ותקיפות נחושות של נאט"ו עשו את השאר והביאו להכנעתו.

מלאדיץ' וקראדז'יץ', שהורשע אף הוא ברצח עם ב-2016, עמדו בראש רשימת המבוקשים של בית הדין של האו"ם במשך שנים לאחר שמעצמות המערב סיימו את המלחמה ביוגוסלביה, אבל עד שמילושביץ' הופל בהתקוממות עממית בשנת 2000 מלאדיץ' חי בבטחה, אם כי בדיסקרטיות, בבירה בלגרד. למרות פניות המערב, הרפורמיסטים ששלטו בסרביה לאחר נפילת מילושביץ' לא העזו לפעול נגד מלאדיץ' משום שנחשב לגיבור בעיני גרעין של לאומנים סרבים. מעת לעת דווח כי הוא נצפה במרוץ סוסים בבלגרד או במשחק כדורגל, ובשנת 2004 דיווחה נאט"ו כי הוא נראה מרים כוסית עם חברים ותיקים וחובבי שתייה בבונקר לשעבר שלו בחאן פייסאק שבבוסניה. כשנעצר סוף סוף בשנת 2011 הוא לא גילה כל התנגדות. זרועו הימנית הייתה משותקת, ככל הנראה כתוצאה משבץ מוחי שלא טופל, והוא כלל לא נראה כמו הגנרל החסון במדי ההסוואה שהכול זכרו מהצילומים בסרברניצה ב-1995. שנתיים אחר כך, ב-2013, עבר התקף לב, שהרע את מצבו עוד יותר.

משחק שחמט עם בכירי צבא בבאניה לוקה שבבוסניה ב-1995 ( צילום: AP Photo/Radivoje Pavicic, File )