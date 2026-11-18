היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הבהירה לראש הממשלה בנימין נתניהו כי מינויו של חבר כנסת שאינו שר מכהן (כמו אוחנה - ט"צ) לשר במשרד שאינו פעיל דורש את אישורה של הכנסת, שבה לגוש נתניהו כבר אין רוב החל מהשבעת הכנסת ה-26 לפני כשבוע.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הבהירה לראש הממשלה בנימין נתניהו כי מינויו של חבר כנסת שאינו שר מכהן (כמו אוחנה - ט"צ) לשר במשרד שאינו פעיל דורש את אישורה של הכנסת, שבה לגוש נתניהו כבר אין רוב החל מהשבעת הכנסת ה-26 לפני כשבוע.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הבהירה לראש הממשלה בנימין נתניהו כי מינויו של חבר כנסת שאינו שר מכהן (כמו אוחנה - ט"צ) לשר במשרד שאינו פעיל דורש את אישורה של הכנסת, שבה לגוש נתניהו כבר אין רוב החל מהשבעת הכנסת ה-26 לפני כשבוע.