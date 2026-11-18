בליכוד הודיעו על כוונתם למנות את יו"ר הכנסת היוצא אמיר אוחנה לשר לעניינים אסטרטגיים כ"פרס ניחומים", אחרי שהוחלף בתפקיד על ידי חבר הכנסת מתן כהנא, אך הבוקר (רביעי) נודע שהמינוי צפוי להיתקל בקשיים.
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הבהירה לראש הממשלה בנימין נתניהו כי מינויו של חבר כנסת שאינו שר מכהן (כמו אוחנה - ט"צ) לשר במשרד שאינו פעיל דורש את אישורה של הכנסת, שבה לגוש נתניהו כבר אין רוב החל מהשבעת הכנסת ה-26 לפני כשבוע.
בניגוד לאוחנה, הממשלה אישרה בשבוע שעבר ששר החוץ גדעון סער יכהן גם כשר הפנים - ומכיוון שסער כיהן כשר בממשלה המכהנת, מינויו לא נתקל בקשיים משפטיים, וגם הכנסת לא נדרשה לאשרו.
בליכוד טענו כי היועמ"שית טענה שמינויו של אוחנה לתפקיד זה לא יתאפשר מכיוון שמדובר במשרד שאינו פעיל. בג"ץ פסק בעבר כי "יש לפרש בצמצום את הסמכות המוקנית בסעיף זה (מינוי שרים) לממשלת מעבר, כך שתבטיח את המשך העשייה השלטונית ותמנע פגיעה אפשרית באינטרס הציבורי".
לפי פסק הדין, בשונה מממשלה הזוכה לאמון הכנסת ושמוענק לה חופש פעולה ניכר בכל הנוגע למינוי שרים, "על ממשלת מעבר להימנע מביצוע שינויים בהרכבה מקום שבו הדבר אינו דרוש לשם הבטחת תפקודה התקין".
בג"ץ מחריג בפסק דין זה "מצבים שבהם מתעורר צורך, כדוגמת הצורך להחליף שר שהתפטר מהממשלה או שנפטר חלילה, ובין מצבים שאין בהם חשש להיווצרותו של 'חלל שלטוני', למשל, כאשר הממשלה שואפת לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים המכהנים או לצרף שר חדש במקום שר המוסיף לכהן כחבר בממשלה בתפקיד שר אחר".
אתמול כאמור סיים אוחנה את תפקידו כיו"ר הכנסת. ח"כ מתן כהנא ממפלגת ישר! של גדי איזנקוט נבחר להחליפו. 66 חברי כנסת תמכו בכהנא, שגבר בהצבעה במליאה על מועמד הליכוד, ח"כ אופיר כץ שבו תמכו 52 חברי כנסת. בכך השלים גוש איזנקוט את העברת השליטה בניהול בית המחוקקים לידיו - בזמן המגעים להקמת הממשלה.