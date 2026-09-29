ממשלת ספרד הכריזה היום (ג') על שורת צעדים שהיא מציעה לנקוט בניסיון להתמודד עם משבר הדיור במדינה, בעקבות המחאה שפרצה בימים האחרונים על רקע גירושה של קשישה בת 87 מהבית שבו גרה במדריד במשך יותר מ-70 שנה. ראש הממשלה הסוציאליסט פדרו סנצ'ס ושריו הגישו הצעת חוק שנקראת על שמה של המגורשת, ובה הם מציעים בין השאר לאסור פינוי דיירים מעתה ועד לשנת 2030.

גלריה מריקרמן אבסקל וההפגנה הגדולה בשבת בעקבות גירושה. היא עדיין מאושפזת בבית החולים ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

הקשישה בת ה-87 מפונה מדירתה בניגוד לרצונה, על אלונקה, ביום רביעי שעבר ( צילום: REUTERS/Susana Vera )

מפגינים למען אבסקל צורחים מול ביתה בדרישה לחדול מהפינוי, בשבוע שעבר ( צילום: REUTERS/Susana Vera )

עשרות אלפי בני אדם צעדו בסוף שבוע במדריד במחאה על פינויה של מריה דל קרמן אבסקל מדירתה בשכונת רטירו היוקרתית, דירה שבה התגוררה מאז הייתה נערה בת 17. אבסקל פונתה מדירתה ביום רביעי האחרון, 23 בספטמבר, על גבי אלונקה והוכנסה לאמבולנס, בעוד תומכיה – שניסו ללא הצלחה למנוע את הפינוי – קראו בקצב את כינויה, "מריקרמן". "לא הצלחתי להגן על ביתי, אבל נלחמתי כדי שאחרים יוכלו ללמוד להילחם על מה ששלהם", אמרה אבסקל בסרטון שהוקלט ממיטתה בבית החולים, שם היא מאושפזת מאז הפינוי.

כלי תקשורת בספרד דיווחו כי אביה של אבסקל שכר את הדירה לראשונה ב-1956 וכי היא נותרה בה כשוכרת תחת פיקוח על שכר הדירה לאחר שהוריה הלכו לעולמם. ב-2018 הוחלפה הבעלות על הבניין, ולאבסקל ניתנה האפשרות לרכוש את הדירה, אך לפי איגוד השוכרים של מדריד ידה לא הייתה משגת. "אורבאחסטיון" (Urbagestión), קרן השקעות שרכשה מאוחר יותר את יחידת הדיור, העלתה את שכר הדירה החודשי שלה מ-500 אירו (570 דולר) ל-2,650 אירו, ואף שבהמשך הפחיתה את שכר הדירה ל-1,650 אירו, עדיין היה מדובר בהעלאה של 230% ובסכום שאבסקל אינה יכולה לעמוד בו באמצעות קצבת הפנסיה שלה.

ראש ממשלת ספרד סנצ'ס. מנסה להרגיע עם "צו מריקרמן" ( צילום: REUTERS/Tingshu Wang )

מחנה האוהלים בכיכר פוארטה דל סול. גם דגל פלסטין הונף שם ( צילום: REUTERS/Juan Medina )

פעילי המחאה מכינים שלטים להמשך המאבק, בכיכר במדריד ( צילום: REUTERS/Susana Vera )

התמונות שבהן תועד פינוי אבסקל מדירתה ביום רביעי נפוצו ברחבי ספרד ועוררו זעם וביקורת כלפי השלטונות וכלפי חברות ההשקעות בנדל"ן, המואשמות בדחיקת תושבים מבתיהם בשל עליות מחירים. לאחר ההפגנה בשבת נשארו עשרות פעילי מחאה בכיכר המרכזית פוארטה דל סול, הקימו אוהלים והודיעו שלא יתפנו עד שהממשלה תטפל ברצינות במשבר הדיור, שלדבריהם סילוקה של אבסקל הוא רק דוגמה קיצונית אחת לחומרתו. הפגנות נערכו בימים האחרונים גם בערים אחרות בספרד, והמפגינים דורשים לספק לשוכרי הדירות הגנות חזקות יותר, לנקוט צעדים למאבק בהונאות ולאסור לפנות דיירים כשלא זמין להם דיור חלופי.

אתמול הודיעה עורכת דינה של אבסקל כי בצל המחאות על גירושה הציעה לה חברת UrbaGestion, הקרן שבבעלותה נמצאת כאמור הדירה, הסכם עקרוני שעשוי לאפשר לה לשוב לביתה אם תסכים לתנאיו. ההסכם ידרוש מאבסקל לשלם כ-30% מקצבת הפנסיה שלה במשך שמונה השנים הבאות, סכום השווה לכ-500 אירו בחודש. הסדר זה יביא אותה לשלם סכום דומה לזה ששילמה לפני הפינוי. "אסור היה לכפות עליה לעזוב מלכתחילה", אמרה עורכת הדין ביאטריס דורו לכתבים. "אני מקווה שהמקרה הזה ישמש מנוף למתן מענה כולל למשבר הדיור". הערב כבר הודיעה דורו כי אבסקל אישרה את ההסכם ותשוב לביתה כשתשוחרר מבית החולים.

לסנצ'ס עדיין אין רוב, גם האפיפיור מתערב

שרת הבריאות של ספרד מוניקה גרסייה אמרה היום כי המפלגה הסוציאליסטית שבשלטון הגיעה להסכמות עם שותפתה הזוטרה לקואליציה, מפלגת "סומאר", על צו הכולל צעדים חדשים בתחום הדיור, ובהם הארכת חוזים קיימים עד 2028 והרחקת מה שמכונה "קרנות נשרים" (קרנות גידור ספקולטיביות) משוק הדיור. צעדים נוספים שאושרו בישיבת הממשלה היום כללו רגולציה מחמירה יותר על השכרות לטווח קצר והשכרת חדרים בודדים, הארכה אוטומטית של חוזים והגבלת העלאות שכר הדירה. עם זאת הסוציאליסטים עומדים בראש ממשלת מיעוט, וצפוי להם מאבק קשה כדי להשיג בפרלמנט את הרוב הדרוש לאישור הצו, שנקרא על שמה של הקשישה המגורשת, "צו מריקרמן".

האוהלים בפוארטה דל סול. דורשים הגנה מוגברת לשוכרי הדירות ( צילום: Thomas COEX / AFP )

( צילום: REUTERS/Juan Medina )

האלפים בכיכר המרכזית במדריד בשבת האחרונה. היום היו מי שחגגו שם ראשיתו של ניצחון ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

לרשות הממשלה עומדים 30 יום ממועד פרסום הצו כדי להגיע להסכמות עם בעלות בריתה בפרלמנט. מפלגת "חונטס" הקטלאנית, שדוגלת בעצמאות לחבל קטלוניה ושקולותיה חיוניים לאישור הצו, הבהירה היום כי היא עדיין רחוקה מלתמוך בו וכי היא דורשת להגן על בעלי דירות קטנים, המהווים את רובם המכריע של בעלי הנכסים בספרד. "כולנו מסכימים שפינויים – במקרים שבהם הנכס נמצא בבעלות קרן, קרן נשרים, המנוהלת בידי גורם שמגלגל מיליוני אירו – הם כמובן דבר שיש לעצור", אמרה דוברת סיעת חונטס בפרלמנט, מרים נוגראס, בריאיון לרשת RTVE, "אבל להכליל תחת אותה הגדרה את מי שהשקיעו את חסכונותיהם בדירה, במסעדה או בנכס, לשים את כולם באותו הסל – זו טעות".

דוברת איגוד שוכרי הדירות הספרדי אליסיה דל ריו אמרה בצהריים מכיכר פוארטה דל סול כי היא וחבריה "חוגגים את הניצחון הזה של כוחו של האדם", אך סייגה והוסיפה כי הם עדיין ממתינים לנוסח הקונקרטי של ההצעות. יש להזכיר כאמור כי לממשלה גם לא צפוי בהכרח רוב להצעות החוק בפרלמנט.

המוחים בכיכר במדריד. עדיין מחכים לניסוח הקונקרטי ( צילום: Thomas COEX / AFP )