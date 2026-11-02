תושבים בראשון לציון דיווחו גם היום (שני) על ריח חריף של גז שמורגש במרכז העיר. הורים לתלמידים בבית הספר יסודי בשכונת אברמוביץ' הגיעו לאסוף את ילדיהם, לאחר שכמה מהם התלוננו על צריבות בעיניים. בקבוצת הוואטסאפ של השכונה כתב תושב: "הזיה שאף אחד לא יודע מה מקור הריח". ראש העיר רז קינסטליך פנה למשרד להגנת הסביבה במכתב תחת הכותרת: "דרישה לבירור ולחקירה מיידית בעקבות אירוע ריח חריג חמור".

גלריה שכונת אברמוביץ' בראשון לציון, היום ( צילום: מאיר תור'גמן )

תושבים שמתגוררים במערב העיר דיווחו אמש למוקד 102 של כבאות והצלה על ריח חריף של גז באזור מגוריהם . לוחמי אש מתחנת ראשון לציון סרקו את רחובות העיר, ובהמשך עדכנו בכבאות והצלה כי לא אותרו חומרים מסוכנים. במקביל, בבית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב עדכנו כי שתי תושבות ראשון לציון פונו לטיפול לאחר שסבלו מקוצר נשימה.

היום הורגש כאמור הריח החריף של הגז במרכז העיר. תושבת שכונת אברמוביץ' סיפרה: "מאתמול אנחנו בחלונות סגורים. גם כשאומרים שלא נמצא מקור לריח הגז החריף, גם היום אנחנו מריחים ריח חריף של גז". תושבת השכונה כתבה בקבוצת הוואטסאפ: "זה ריח מטורף". תושבת אחרת כתבה: "בבית הספר מתלוננים שיש ריח חזק בכיתות". בעירייה אישרו כי כמה ילדים אכן התלוננו על צריבות בעיניים.

"דאגה רבה לנוכח היקף התלונות"

כאמור, ראש העיר קינסטליך פנה למשרד להגנת הסביבה בדרישה לפתוח בחקירה מיידית. "אתמול, החל מהשעה 19:30, התקבלו במוקד העירוני מאות פניות מתושבות ותושבי ראשון לציון, שדיווחו על ריח חריף וחריג שהתפשט ברחבי העיר", ציין ראש העיר. "לצד מטרד הריח, דווחו גם תופעות של צריבה בעיניים ובגרון ותחושות גופניות חריגות. שתי נשים אף נזקקו לפינוי לבית החולים בעקבות האירוע".

קינסטליך הוסיף: "עם קבלת הדיווחים פעלו צוותי העירייה, בשיתוף כוחות כיבוי והצלה ונציגת מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה, בניסיון לאתר את מקור הריח ולבחון את נסיבות האירוע. למרות שעות רבות של פעילות ובדיקות בשטח, לא עלה בידינו לאתר את מקור המפגע. מדובר באירוע חריג וחמור, המעורר דאגה רבה לנוכח היקף התלונות, התסמינים שעליהם דיווחו התושבים והחשש לפגיעה בבריאות הציבור. העובדה שמקור האירוע טרם אותר מחייבת בירור מעמיק ומיידי, ואינה מאפשרת להסתפק בטיפול נקודתי במפגע, ובמיוחד לאור ריבוי מתקני התשתית הארציים בעיר וסביבתה".

קבוצת הוואטסאפ של שכונת אברמוביץ'

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר ל-ynet בתגובה: "עם קבלת הדיווחים על מפגע הריח אמש בראשון לציון, חברה נציגת מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה לכוחות כבאות והצלה ולנציגי אגף איכות הסביבה בעירייה, במטרה לסייע באיתור מקור הריח ונסיבות האירוע.

"במהלך שעות הערב נערכו סיורים רבים וסריקות ברחבי העיר בהתאם למידע ולפניות שהתקבלו מאזורים שונים, אולם נכון לשלב זה טרם אותר המקור שהוביל למפגע. נציגי המשרד להגנת הסביבה ימשיכו לעקוב אחר המצב בשטח בימים הקרובים, בתיאום עם אגף איכות הסביבה בעיריית ראשון לציון, כדי לעקוב אחר הישנות אפשרית של המפגע וככל שיתקבל מידע נוסף בנושא".