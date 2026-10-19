שלושה חודשים אחרי הרצח של בניהו רזי , קבע הערב (שני) בית המשפט המחוזי בירושלים כי אין ראיות המבססות אישום ברצח נגד בת הזוג שלו לשעבר אגם צרפי ונגד שילת חוטה. ​עורכי הדין רועי פוליטי ועומרי שטרן, המייצגים את צרפי מטעם הסניגוריה הציבורית, מסרו הערב כי לצד אותה קביעה, ציין בית המשפט כי "קיימות ראיות לכאורה לעבירה של סיוע לרצח".

גלריה אגם צרפי ובניהו רזי

בעקבות הקביעה, ציינו השניים, הפנה בית המשפט את שתי הנאשמות לתסקיר של שירות המבחן כדי לבחון את שחרורן. "לאורך כל הדרך טענו כי אגם לא הייתה חלק מתכנון הרצח ולא רצתה במותו של המנוח", מסרו. "בית המשפט קיבל את טענותינו ודחה את עמדת הפרקליטות".

הם הוסיפו כי "מאז מעצרה אגם סובלת מיחס קשה ומשפיל מצד שב"ס. אנו מקווים שהיא תשתחרר לחלופת מעצר בקרוב, ותזכה ליחס הוגן מצד שב"ס כל עוד היא נמצאת באחריותו".

משפחתו של בניהו, האשימה כי מדובר ב"החלטה הזויה וחסרת אחריות של בית המשפט על ידי שופט שספק בקיא בתיק הרצח המזעזע שעדיין מטלטל מדינה שלמה. ברור לנו שהסנגורים משתמשים שימוש ציני ומניפולטיבי בהחלטה בזויה זו. אגם ושילת ושאר הנאשמים והשותפים לרצח צריכים להיות מאחורי סורג ובריח כדי להגן מפניהם על החברה. כל החלטה אחרת סותרת מוסריות והתנהלות של מדינה מתוקנת".

הפרקליטות ייחסה לאגם צרפי ולשילת חוטה עבירת רצח בכוונה, אף שלא נטען כי הן ביצעו בעצמן את הדקירות שהובילו למותו של בניהו רזי. לטענת הפרקליטות, לאחר שהשתיים סיפרו לארבעה קטינים כי רזי נהג כלפיהן באלימות, התקבלה החלטה משותפת לתקוף אותו ואת חברו, תוך שהמעורבים הצהירו כי בכוונתם "לגמור אותו".

על פי כתב האישום, הקטינים הצטיידו בסכינים ובכלי תקיפה נוספים, והשתיים הכווינו אותם למקום שבו שהו רזי וחברו. שילת אף התלוותה לקטינים אל הדירה שבה התרחש הרצח, בעוד אגם נותרה ברכב וצפתה במתרחש באמצעות שיחת וידיאו שיזמה שילת.

בפרקליטות טענו כי אף שהשתיים לא השתתפו פיזית בדקירות, חלקן בהחלטה לתקוף את רזי, בהכוונת התוקפים ובאירועים שהובילו למותו מבסס אחריות לרצח כמבצעות בצוותא. אלא שכעת קבע בית המשפט המחוזי בירושלים כי אין ראיות לכאורה המבססות את אישום הרצח נגד השתיים, וכי קיימות ראיות לכאורה לעבירה של סיוע לרצח בלבד.

התיעוד המשפיל מאבו כביר ( מתוך X )

בחודש שעבר, נזכיר, לאחר שצרפי הועברה לאבו כביר, תיעוד שלה מבית המעצר הוביל את הסניגוריה הציבורית לכתוב כי היחס שזכתה לו משירות בתי הסוהר הוא "מחפיר, מבזה ובלתי מוצדק - וממחיש את המשבר החמור בבתי הסוהר בארץ". היא תועדה במסדרונות שב"ס כשסביבה לוחמים רעולי פנים עם קסדות ומגנומטרים. הם נראים בין היתר מחפשים בתוך שקית, שבה נמצאים חפציה האישיים, כולל מוצרי היגיינה נשית. לצד הפרסום ה"בלעדי" של הסרטון נכתב - "מדיניות השר בן גביר: אגם צרפי מקבלת יחס של מחבלים".

לפי כתב האישום שהוגש נגד צרפי וחוטה, השתיים טענו כי רזי נהג כלפיהן באלימות - וכאמור סיפרו על כך לארבעה קטינים. בעקבות השיחה החליטה החבורה לתקוף את רזי, והנערים הצטיידו מבעוד מועד בכלי תקיפה בהם סכינים, אלה, דוקרן, תערי גילוח ופטיש שניצלים. לינור ששון, חשודה נוספת, הסיעה את חוטה, צרפי והקטינים לכיוון הדירה בעודם מדברים על כוונתם "לגמור" את רזי, ובמקביל שלחה צרפי לרזי הודעות מאיימות. עם ההגעה למקום, צרפי ולינור נותרו ברכב, בעוד חוטה והנערים שכנעו את רזי ואת חברו, מ', לעלות עמם לדירה.