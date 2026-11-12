שר החוץ של צרפת ז'אן נואל בארו גינה הערב (חמישי) את "ההחלטה הדמגוגית", כלשונו, של ישראל, למנוע את כניסתם לארץ של מנהיג מפלגת השמאל הקיצונית "צרפת הבלתי כנועה" (LFI) ז'אן-לוק מלנשון ויו"ר סיעתה מתילד פנו.

"ההחלטה הדמגוגית, שמגיעה מממשלה שהפרה באופן חוזר את החוק הבינלאומי, משחקת לידיהם של אלו - כמו 'צרפת הבלתי כנועה' - שמשגשגים מניצול הסכסוך הישראלי-פלסטיני", הוסיף השר הצרפתי.

עמנואל מקרון בנימין נתניהו ( צילום: Christophe Ena / POOL / AFP, Ludovic MARIN / AFP )

מלנשון, מצידו, הגיב בריאיון ל"רדיו צרפת" על ההחלטה בישראל, וציין: "נאסר עליי להיכנס לטריטוריה שלא התכוונתי לבקר בה. אני מצר על כך שהממשלה הישראלית מסמנת אותי בדרך זו".

פנו הגיבה גם היא להחלטה, וכתבה ברשת החברתית X פוסט, שאליו צירפה דגל פלסטין: "אני עדיין מחפשת את הבשורה הרעה. מסר לרשויות הישראליות: שחררו את פלסטין!".

הגינוי הצרפתי פורסם בעקבות הודעת משרד החוץ, שלפיה, "לנוכח המדיניות האנטי-ישראלית הקיצונית של מפלגת 'צרפת הבלתי כנועה' והתבטאויותיהם השערורייתיות של ראשי המפלגה, לרבות הצהרותיהם של מנהיג המפלגה ז'אן-לוק מלנשון ויו"ר הסיעה בפרלמנט מתילד פנו, המעלילות על ישראל עלילות דם, וקריאתו של מלנשון לשיגור ספינות צרפתיות שילוו את המשטים הבלתי חוקיים לעזה, החליט שר החוץ ושר הפנים גדעון סער למנוע את כניסתם לישראל".

ההחלטה הישראלית התקבלה יום לאחר שראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן סיפר כי לא הורשה להיכנס לצרפת , שם היה אמור לקיים שורת פגישות עם נבחרי ציבור. לפי הודעת מועצת שומרון, בשבוע שעבר רשויות ההגירה הצרפתיות מנעו את כניסתו של דגן והודיעו לו כי הוא אינו מורשה לעבור את הגבול אל תוך המדינה.

מלנשון, אחד מהפוליטיקאים החזקים בצרפת, התייחס בחודש שעבר לפגישה שתכנן ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו עם כוחות פוליטיים וחברתיים שונים כדי לדון, בין השאר, בסיכונים הטמונים בבחירות בשנה הבאה, והאשים כי מקור הסיכונים הללו הוא לא אחר מאשר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו.

"אנחנו לא כאן כדי לדון איתו (עם לקורנו) בסיכוני הבחירות לנשיאות, כי אנחנו יכולים לומר לו מראש מהם הסיכונים בבחירות לנשיאות -הם לא נשקפים מארגוני השמאל הקיצוני, אלא ממר נתניהו שמשפיע על הבחירות במארסיי, בטולוז, ברובה ובפריז", אמר.

בתקשורת הצרפתית ציינו כי דבריו של מלנשון נאמרו על רקע מעורבות לכאורה של חברה ישראלית בבחירות המקומיות מוקדם יותר השנה, שנועדה לכאורה לפגוע בסיכוייהם של מועמדי מפלגת ה-LFI של מלנשון. ה-LFI הייתה הרוח החיה מאחורי ההפגנות שהתלקחו בשבועות האחרונים לכדי אירועים אלימים ברחובות צרפת, ורבים במערכת הפוליטית הצרפתית הטילו את האחריות לכך על מלנשון.