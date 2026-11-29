שר המשפטים יריב לוין הגדיר אתמול (שבת) את המצב הפוליטי-חברתי בישראל כמאבק קיומי כפול – הן מול האיום הביטחוני החיצוני, והן במאבק הפנימי על מה שהוא מגדיר כזהות היהודית של המדינה. על רקע האפשרות שהמפלגות החרדיות או חלקן ייכנסו לממשלה שיקים מחנה השינוי, הוא קרא להן לחזור לגוש הימין והזהיר מפני פגיעה בצביונה היהודי של ישראל. צפו בתיעוד הבלעדי:
את הדברים נשא לוין באירוע לציון י"ט בכסלו של חסידות חב"ד, שנערך בביתו בלוד של הח"כ לשעבר מהליכוד, שבתאי קטש. במקביל התפרסמה הודעת ראש הממשלה על נכונותו להיכנס לממשלת אחדות עם גדי איזנקוט, והוא גם אמור היה להגיע לאירוע.
"אנחנו מתכנסים בערב מורכב וראש הממשלה בדרך הנה", אמר לוין. "הדבר מעיד על גדלות הנפש של המנהיג ומוכיח באיזה צד נמצאים טובת ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. לא מאוחר גם לאלה שפוזלים לכיוונים אחרים לחזור לגוש האמוני, ולא לשמש כמכשיר בידי מי שרוצים שלא יהיו התכנסויות מהסוג הזה".
על "האיום הכפול" הוא הוסיף: "אנחנו נמצאים במאבק קיומי בשני מישורים. המישור הגלוי הוא מול אויבים מבחוץ ובראשם איראן - איום מיידי ומוחשי שחייבים להדוף כאן ועכשיו. האיום הקיומי השני הוא על זהותה של מדינת ישראל - היכולת לקיים מדינה יהודית, עם ערכים, אופי וחינוך יהודי לדורי דורות, ולא מדינת כל אזרחיה שבה מרשים לנו רק קצת חיים יהודיים איפה שזה לא מפריע".
לוין ניסה לעקוץ את יריביו הפוליטיים בכל הנוגע ליחסם למסורת, וטען שיש צורך בשמירה על תיקים הנוגעים לחינוך ודת בידי הגוש האמוני: "הם מאוד אוהבים את חב"ד כל עוד הוא בחוץ. כשהוא כאן הם פחות אוהבים אותו. אנחנו רוצים שמי שיהיה מופקד על חינוך ילדי ישראל יהיה אדם שהדברים האלה עומדים לנגד עיניו".
את דבריו חתם בקריאה להתאחד סביב נתניהו כדי לצלוח את האתגרים: "המשימה הגדולה שלנו היא להעמיק את החיבור לשורשים. ראש הממשלה יעשה הכול כדי להתגבר על שני האיומים יחד, ואני משוכנע שכולנו נעמוד מאחוריו ונחזק אותו בשעות הלא פשוטות האלה כדי להבטיח את נצח ישראל".