שר המשפטים

יריב לוין

הגדיר אתמול (שבת) את המצב הפוליטי-חברתי בישראל כמאבק קיומי כפול – הן מול האיום הביטחוני החיצוני, והן במאבק הפנימי על מה שהוא מגדיר כזהות היהודית של המדינה. על רקע האפשרות שהמפלגות החרדיות או חלקן

ייכנסו לממשלה שיקים מחנה השינוי

, הוא קרא להן לחזור לגוש הימין והזהיר מפני פגיעה בצביונה היהודי של ישראל.