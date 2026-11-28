נתניהו יוצר פיצול במפלגה החרדית? אחרי הודעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב (שבת), ביהדות התורה נשמעו הערב בשני קולות. בעוד בכיר במפלגה, שנותר בעילום שם, לעג לנתניהו על כך שהוא מטיף מוסר נגד ישיבה עם גדי איזנקוט בזמן שהוא מוכן לוותר לו על כס ראש הממשלה, שני חברי כנסת מהרשימה - ח"כ מאיר פרוש וח"כ אליקים שטארק - עודכנו מראש על הודעתו. השניים נחשבים לציר המקורב לגוש נתניהו בתוך יהדות התורה.

גלריה חלק מ"הציר הימני" ביהדות התורה. ח"כ מאיר פרוש ( צילום: שלו שלום )

"אני מחזק את ראש הממשלה נתניהו על נכונותו לוויתורים כדי להקים ממשלת אחדות. אין ספק שזו האפשרות המועדפת בעת הזו, לנוכח הסכנות המאיימות על עם ישראל. אני קורא לח"כ איזנקוט להיענות לקריאת רה"מ לאחדות. אני בטוח שגם נושאים רגישים וחשובים לציבור החרדי יכולים לקבל פתרון בתקופת שיח של אחדות ופיוס", מסר חבר הכנסת פרוש מיד אחרי הודעת נתניהו. גורמים ביהדות התורה אמרו הערב כי "בכל שיחה נתניהו הבטיח לנו ששום אחדות לא מגיעה על חשבון החרדים, הם בפנים בכל מקרה".

בניגוד לפרוש, כאמור, בכיר במפלגה עקץ את נתניהו: "בזמן שביבי והימין מטיפים לחרדים מוסר שלא ילכו עם אייזנקוט בנט ולפיד, ביבי מסכים להיות שני ברוטציה, להעיף את בן גביר והחרדים על טיל, העיקר שהחברה 'השמאלנים' הנ"ל יקימו איתו ממשלה וישאירו את הליכוד איכשהו בשלטון".

הבכיר הוסיף: "פשוט מאוד, אם בנט רוצה אחדות בשביל ברית המשרתים, אז חוק גיוס לא יהיה, החרדים לא יהיו חלק מזה. ביבי פועל עכשיו אקטיבית נגד מי ששמר עליו כל השנים האחרונות".

דוחף לכיוון גוש השינוי. השר לשעבר יצחק גולדקנופף ( צילום: אלכס קולומויסקי )