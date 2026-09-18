נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז ברשת החברתית Truth Social כי הגיע להסכם היסטורי מול דנמרק, שמעניק לארה"ב שליטה ביטחונית מלאה באי גרינלנד - לצמיתות. "ההסכם נותן מענה מלא לכל החששות הרבים שלנו. לא תהיה לכך שום עלות עבורנו", כתב הלילה (בין שישי לשבת). הוא טען בנוסף כי ההסכם מתייחס גם "לכל צורך אחר" של ארה"ב. בדנמרק אישרו את ההכרזה, והודיעו כי המדינות יחתמו על ההסכם באופן רשמי בשולי העצרת הכללית של האו"ם.
"פעלנו מול נציגי דנמרק וגרינלנד כדי להבטיח שלארה"ב תהיה לנצח יכולת מלאה לעשות את הדרוש כדי להבטיח את ביטחונן של גרינלנד ואמריקה", הודיע הנשיא. עוד כתב: "שום יריב של ארה"ב לא יוכל לעולם להקים בסיס בגרינלנד, לנכוח בה צבאית או להשקיע בשטחה ללא אישורנו המפורש בכתב".
"במשך יותר מ-100 שנה נשיאי ארה"ב היו מודעים לחשיבותו האסטרטגית של גרינלנד, אבל אף אחד מהם לא עשה דבר. אני גאה להיות הנשיא שטיפל בסוגיה החשובה הזאת. להסכם יש 'תוקף נצחי' - אין לו סוף! כל מה שסוכם היום יזכה להערכה רבה מצד העם האמריקני. נתחיל מיד בפיתוח הנוכחות הצבאית בגרינלנד, ישנם חלקים רבים מתאימים. נפעל בשיתוף פעולה עם תושבי האי בתהליכי פיתוח ובנייה. הפתרון הזה מצוין עבור ארה"ב, דנמרק, גרינלנד וכל בעלות בריתנו. נעבוד יחד עם תושבי דנמרק וגרינלנד למען עתיד מזהיר".
הוא הוסיף: "זה שטח אדמה גדול ובעל חשיבות אסטרטגית עליונה. נגן עליו בקנאות. זה חלום שהתגשם עבור ארצות הברית של אמריקה. חלום חשוב מאוד, היסטורי ומיוחד".
טראמפ, כזכור, חזר לא פעם על תביעתו שדנמרק תמסור לארה"ב או תמכור לה את השליטה באי הענקי גרינלנד, שטח אוטונומי למחצה השייך לממשלה בקופנהגן. אלא שדנמרק לא מיהרה לעשות זאת. לפני כחודשיים, אמרה ראש ממשלת דנמרק מטה פרדריקסן בפסגת נאט"ו בטורקיה כי מדינתה מוכנה להגן על כל שעל מאדמת נאט"ו – בכלל זה על ממלכת דנמרק.
"שמעתי את נשיא ארה"ב, ואני חושבת שעמדת ארה"ב היא למרבה הצער ברורה מאוד בעניין הזה, והעמדה שלנו ברורה בדיוק באותה מידה למן ההתחלה – גרינלנד כמובן אינה למכירה", אמרה אז פרדריקסן. "אנחנו מוכנים להגן על כל סנטימטר מאדמת נאט"ו, כולל על הטריטוריה שלנו. אחת הסיבות לכך שהקמנו את נאט"ו לפני הרבה-הרבה שנים היא שאם משהו יקרה לאחת מאתנו (המדינות החברות – ynet) – כולם צריכים להתגייס זו למען זו".
את הרעיון שארה"ב תרכוש את גרינלנד או תשתלט עליה טראמפ העלה כבר במהלך כהונתו הראשונה, ואחרי שובו לבית הלבן בשנה שעברה הוא החל לקדם אותו באופן בוטה יותר, תוך שהוא רומז גם לאפשרות שישתלט על האי בכוח. גרינלנד הוא האי הגדול בעולם, והוא שוכן במיקום אסטרטגי. טראמפ טען כי אם השליטה בנתיבי הים סביבו תיפול לידי רוסיה, הדבר יסכן את ארה"ב, ומכיוון שלדנמרק ולאירופה אין יכולת ממשית להגן עליו – הוא חייב להפוך לאמריקני. האי גם עשיר מאוד במחצבים שטרם נוצלו, ולפי הערכות גם אליהם לוטש טראמפ עיניים.