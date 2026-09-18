טראמפ, כזכור, חזר לא פעם על תביעתו שדנמרק תמסור לארה"ב או תמכור לה את השליטה באי הענקי גרינלנד, שטח אוטונומי למחצה השייך לממשלה בקופנהגן. אלא שדנמרק לא מיהרה לעשות זאת. לפני כחודשיים,

אמרה ראש ממשלת דנמרק מטה פרדריקסן בפסגת נאט"ו