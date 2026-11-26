החקירה נפתחה ונוהלה באופן סמוי זה מספר שבועות, ובמהלכה אספו החוקרים ראיות וממצאים שהעלו חשד כי הצעיר הפיץ איומים ברצח ברשתות החברתיות. לפני כשבוע, בפעילות ממוקדת בלב חברון, כוחות צה"ל והמשטרה עצרו את החשוד שהועבר לחקירה בימ"ר ירושלים, שהתנהלה תחת צו איסור פרסום.

החקירה נפתחה ונוהלה באופן סמוי זה מספר שבועות, ובמהלכה אספו החוקרים ראיות וממצאים שהעלו חשד כי הצעיר הפיץ איומים ברצח ברשתות החברתיות. לפני כשבוע, בפעילות ממוקדת בלב חברון, כוחות צה"ל והמשטרה עצרו את החשוד שהועבר לחקירה בימ"ר ירושלים, שהתנהלה תחת צו איסור פרסום.

החקירה נפתחה ונוהלה באופן סמוי זה מספר שבועות, ובמהלכה אספו החוקרים ראיות וממצאים שהעלו חשד כי הצעיר הפיץ איומים ברצח ברשתות החברתיות. לפני כשבוע, בפעילות ממוקדת בלב חברון, כוחות צה"ל והמשטרה עצרו את החשוד שהועבר לחקירה בימ"ר ירושלים, שהתנהלה תחת צו איסור פרסום.

בחקירת המשטרה, נמצא כי החשוד שלח הודעות מאיימות ומפורשות לפרופילים של שרים, נבחר ציבור בירושלים וראש מועצה. בין היתר כתב לאחד השרים: "התקרב הסוף שלך יא כלב, שבוע ימים אתה מת", ולשרה כתב: "נשבע באללה עוד ארצח אותך". לנבחר ציבור נוסף כתב: "באלוהים אני אהרוג אותך... אני תולה את הראש שלך".

בחקירת המשטרה, נמצא כי החשוד שלח הודעות מאיימות ומפורשות לפרופילים של שרים, נבחר ציבור בירושלים וראש מועצה. בין היתר כתב לאחד השרים: "התקרב הסוף שלך יא כלב, שבוע ימים אתה מת", ולשרה כתב: "נשבע באללה עוד ארצח אותך". לנבחר ציבור נוסף כתב: "באלוהים אני אהרוג אותך... אני תולה את הראש שלך".

בחקירת המשטרה, נמצא כי החשוד שלח הודעות מאיימות ומפורשות לפרופילים של שרים, נבחר ציבור בירושלים וראש מועצה. בין היתר כתב לאחד השרים: "התקרב הסוף שלך יא כלב, שבוע ימים אתה מת", ולשרה כתב: "נשבע באללה עוד ארצח אותך". לנבחר ציבור נוסף כתב: "באלוהים אני אהרוג אותך... אני תולה את הראש שלך".