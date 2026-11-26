הצהרת תובע לפני כתב אישום תוגש היום (חמישי) נגד תושב חברון בן 20, בגין שורת איומים ברצח כלפי שרים ונבחרי ציבור, וקשרים עם ארגון פתח. החשוד נעצר לפני כשבוע, בחשד ששלח הודעות איום ברצח והטריד את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', השרה למשימות לאומית אורית סטרוק, ראש מועצת שומרון יוסי דגן וסגן ראש העיר ירושלים אריה קינג.
החקירה נפתחה ונוהלה באופן סמוי זה מספר שבועות, ובמהלכה אספו החוקרים ראיות וממצאים שהעלו חשד כי הצעיר הפיץ איומים ברצח ברשתות החברתיות. לפני כשבוע, בפעילות ממוקדת בלב חברון, כוחות צה"ל והמשטרה עצרו את החשוד שהועבר לחקירה בימ"ר ירושלים, שהתנהלה תחת צו איסור פרסום.
בחקירת המשטרה, נמצא כי החשוד שלח הודעות מאיימות ומפורשות לפרופילים של שרים, נבחר ציבור בירושלים וראש מועצה. בין היתר כתב לאחד השרים: "התקרב הסוף שלך יא כלב, שבוע ימים אתה מת", ולשרה כתב: "נשבע באללה עוד ארצח אותך". לנבחר ציבור נוסף כתב: "באלוהים אני אהרוג אותך... אני תולה את הראש שלך".
ממצאי החקירה חשפו כי החשוד קיבל סיוע ומימון ללימודיו מארגון הפתח, יצר קשר עם גורמים ברשות הפלסטינית במטרה לקבל הכשרה צבאית, ואף תועד במכשירו כשהוא לבוש במדי הארגון ואוחז בנשק.
סגן ראש העיר ירושלים אריה קינג ספג את האיומים, לכאורה בגלל פוסט שפרסם ברשתות החברתיות, ובו קרא לעודד הגירה מרצועת עזה, כפי שפורסם השבוע ב-ynet.
קינג אמר בשיחה עם ynet: "בעקבות פרסום שלי שנועד לסייע לערבים להגר מרצונם אל מחוץ לגבולות ישראל, פנה אליי ערבי שלא מוכר לי ובמשך מספר שבועות איים על חיי, הטריד וקילל אותי. לאחר כחודש שהערבי לא חדל מאיומיו, פניתי לפני כשבועיים למשטרת ירושלים והיום אני מודה לשוטרי הימ"ר והסייבר על שבעודי בשירות מילואים פעיל, עוצרים את הערבי שהתברר שהוא תושב חברון שאיים עלי ובכך מסירים ממני את הדאגה שהייתה לביטחוני וביטחון משפחתי".