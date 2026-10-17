השינויים בחוקת מצרים אושרו בשנת 2019, ובמסגרתם נקבע כי סיסי בן ה-71 יוכל לכהן עד שנת 2030 כנשיא. כבר אז טענו מבקריו כי השינויים הם צעד נוסף בדרך לביסוס שלטון אוטוריטרי במצרים, שלטון שיהיה נוקשה אפילו יותר מזה של הנשיא חוסני מובארק, שהודח בהתקוממות העממית ב-2011. הפלת משטר מובארק, נזכיר, נעשתה אחרי 29 שנים ובתקווה לכונן דמוקרטיה של ממש.

השינויים בחוקת מצרים אושרו בשנת 2019, ובמסגרתם נקבע כי סיסי בן ה-71 יוכל לכהן עד שנת 2030 כנשיא. כבר אז טענו מבקריו כי השינויים הם צעד נוסף בדרך לביסוס שלטון אוטוריטרי במצרים, שלטון שיהיה נוקשה אפילו יותר מזה של הנשיא חוסני מובארק, שהודח בהתקוממות העממית ב-2011. הפלת משטר מובארק, נזכיר, נעשתה אחרי 29 שנים ובתקווה לכונן דמוקרטיה של ממש.

השינויים בחוקת מצרים אושרו בשנת 2019, ובמסגרתם נקבע כי סיסי בן ה-71 יוכל לכהן עד שנת 2030 כנשיא. כבר אז טענו מבקריו כי השינויים הם צעד נוסף בדרך לביסוס שלטון אוטוריטרי במצרים, שלטון שיהיה נוקשה אפילו יותר מזה של הנשיא חוסני מובארק, שהודח בהתקוממות העממית ב-2011. הפלת משטר מובארק, נזכיר, נעשתה אחרי 29 שנים ובתקווה לכונן דמוקרטיה של ממש.