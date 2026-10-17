נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי הכריז היום (שבת) כי בכוונותו לסיים את כהונתו בשנת 2030, בהתאם לחוקה המעודכנת של מצרים, ובכך הסיר מהפרק אפשרות של שינוי נוסף בחוקה. "אמרתי שלא יגעו בחוקה המצרית. זה לחלוטין נושא סגור ולא נתון לדיון", הוא אמר.
השינויים בחוקת מצרים אושרו בשנת 2019, ובמסגרתם נקבע כי סיסי בן ה-71 יוכל לכהן עד שנת 2030 כנשיא. כבר אז טענו מבקריו כי השינויים הם צעד נוסף בדרך לביסוס שלטון אוטוריטרי במצרים, שלטון שיהיה נוקשה אפילו יותר מזה של הנשיא חוסני מובארק, שהודח בהתקוממות העממית ב-2011. הפלת משטר מובארק, נזכיר, נעשתה אחרי 29 שנים ובתקווה לכונן דמוקרטיה של ממש.
בימים האחרונים הזכיר סיסי בכמה הזדמנויות את סוגיית סיום כהונתו, אבל לא נשמע נחרץ כך. בנאום היום בטקס באקדמיה הצבאית המצרית, הוא הוסיף: "חובתי היא לשמור על המדינה ולמסור את דגלה כשהוא מונף גבוה ומתנוסס. אנחנו מחויבים להכשיר אנשים המסוגלים לקחת על עצמם את האחריות להנהיג את המדינה. לא נאפשר לאנשים שאינם מסוגלים לקחת על עצמם את האחריות להנהיג". הוא גם ביקש להביע תמיכה מוחלטת במדינות המפרץ ובסעודיה, שנמצאת בימים אלה תחת מתקפה של החות'ים בתימן: "אנחנו עומדים איתן ותומכים באופן מלא בהגנה על אדמות אחינו במפרץ. ניישם כל צעד שתבקש סעודיה כדי להגן על ביטחונה וריבונותה".
סיסי עלה לשלטון במצרים לפני כעשור אחרי שהדיח בהפיכה צבאית את איש האחים המוסלמים מוחמד מורסי, שבעצמו נבחר לנשיא אחרי המהפכה שבה הודח חוסני מובארק. מאז ההפיכה צבאית שולט סיסי במדינה ללא מצָרים: בעשר שנות שלטונו ניהל מבצע דיכוי הן נגד ליברלים ופעילי שמאל והן נגד איסלאמיסטים, וארגוני זכויות אדם טוענים כי כלא עשרות אלפים. סיסי ותומכיו טוענים כי מבצע המעצרים היה הכרחי כדי לייצב את מצרים ולהצר את צעדי האיסלאם הקיצוני.
אחרי שב-2014 ניצח סיסי בבחירות עם 97% ובשנת 2018 ניצח עם נתון דומה, ב-2023 הוא זכה ל-89% מהקולות, במה שהיו לעוד בחירות עם תוצאות ידועות מראש.