לפי ככל ההערכות, הספינה לא הותקפה בשל הקשר שלה לישראל. עם זאת, לא ברור בשלב זה מי ביצע את התקיפה, שהגבירה את החששות מפני השפעתה של מלחמת רוסיה-אוקראינה על הספנות המסחרית באזור. מדובר באירוע האחרון בשורה של תקיפות נגד כלי שיט במערב הים השחור במהלך החודש.

לפחות שש ספינות הותקפו בכטב"מים ובכשב"מים