ספינת מכולות יוונית בשירות צים טבעה לאחר שנפגעה אתמול (רביעי) מכלי שיט בלתי מאוישים (כשב"מים) מול חופי בולגריה. הספינה הייתה בדרכה מחיפה לנמל קונסטנצה ברומניה. ממשלת בולגריה, שמסרה את המידע על טביעת הספינה, ציינה כי קיבלה התרעה על התקיפה - ככל הנראה כחלק ממלחמת רוסיה-אוקראינה - אבל לא הצליחה למנוע אותה. בתיעוד דרמטי, שפורסם באתר בולגרי, נראה אחד מכלי השיט מתקרב לספינה, רגע לפני הפגיעה:
הספינה CONTSHIP JET, שנשאה את דגל ליבריה והובילה 421 מכולות, ניזוקה קשות מפגיעתם של כלי השיט הימיים, בעת שעברה במה שמכונה האזור הכלכלי הבלעדי (EEZ) של בולגריה - אך מחוץ למים הטריטוריאליים שלה. כל 18 אנשי הצוות - 14 פיליפינים וארבעה אוקראינים - חולצו והועברו בשלום לנמל ורנה שבבולגריה.
לפי ככל ההערכות, הספינה לא הותקפה בשל הקשר שלה לישראל. עם זאת, לא ברור בשלב זה מי ביצע את התקיפה, שהגבירה את החששות מפני השפעתה של מלחמת רוסיה-אוקראינה על הספנות המסחרית באזור. מדובר באירוע האחרון בשורה של תקיפות נגד כלי שיט במערב הים השחור במהלך החודש. לפחות שש ספינות הותקפו בכטב"מים ובכשב"מים מול חופי בולגריה החודש, וכ-25 נהרגו.
מצים נמסר בתגובה: "אוניית מכולות קטנה שעליה מספר קטן של מכולות, שאותה חוכרת צים ואינה בבעלותה, נפגעה מכלי שיט בלתי מאויש בים השחור. כל אנשי הצוות פונו בשלום והנזק הכספי הצפוי, על פי הערכה ראשונית, מזערי. החברה פועלת למציאת אוניה חלופית ולהמשך השירות ללקוחותיה. ככל הידוע, בחודש האחרון אירעו מספר פגיעות דומות באוניות באזור".
אורן כספי, יו"ר ועד עובדי צים, מסר: "במציאות של חרמות ואיומים ביטחוניים, בעולם של חוסר יציבות פוליטית, חייבים לשמור על צים ישראלית. רב הנסתר על הגלוי בנוגע לתקיפה יוצאת הדופן ואנחנו עוד לומדים את הפרטים".
בולגריה אמנם אינה גובלת ברוסיה או באוקראינה, אך היא ניצבת במיקום אסטרטגי בים השחור, שבו שוכנים נמלים מרכזיים של רוסיה ואוקראינה. תקריות במעורבות כטב"מים וכשב"מים הפכו תכופות יותר ויותר בחודשים האחרונים במדינות מזרח אירופה ובים השחור. לפחות 45 אוניות סוחר הותקפו במהלך 12 החודשים האחרונים באזורים בים השחור שלא הוגדרו קודם לכן ברמת סיכון גבוהה.
פורסם לראשונה: 13:32, 29.10.26