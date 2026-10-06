רוסיה החלה לאחרונה לתקוף את אוקראינה בכטב"מים חדשים ומהירים במיוחד המונעים בסילון, ולפי שעה אוקראינה מתקשה מאוד ליירט אותם בהשוואה לכטב"מים מסוגים ישנים יותר. בסוף השבוע הודה נשיא אוקראינה

וולודימיר זלנסקי