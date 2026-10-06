בולגריה הודיעה היום (ג') כי אוניית משא שנפגעה מכטב"ם במים הכלכליים שלה בים השחור טבעה ו-10 אנשי צוות שהיו עליה מוגדרים נעדרים – במה שנראה כהסלמה נוספת באיום הנשקף למדינות אירופה מהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אף כי לפי שעה לא נקבע מי מהשתיים אחראית לתקיפה, גורם בתחום הביטחון הימי אמר כי ההערכות הראשוניות הן שהכטב"ם הפוגע וכטב"מים נוספים שתקפו באזור שוגרו על-ידי רוסיה.
המתקפה שדווחה היום אירעה בסביבות השעה 3:00 לפנות בוקר כ-112 קילומטרים מעיירת החוף ביאלה שבמזרח בולגריה, ובמהלכה פגעו כטב"מים בשתי אוניות משא: האונייה "אלפא ווטאן", ששטה תחת דגל טוגו, ספגה נזק אנוש וטבעה, והאונייה ABLE, ששטה תחת דגל פלאו ועלתה באש בעקבות המתקפה. כל 18 אנשי הצוות של האונייה ABLE, שהם 11 אזרחים טורקים ו-7 הודים, חולצו על-ידי מעבורת, ושניים מהמלחים שהיו עליה התבררו כפצועים באורח קשה ופונו לטיפול בבית חולים בעיר הנמל וארנה. שתי האוניות, ששתיהן בבעלות טורקית, שידרו אותות מצוקה אחרי שנפגעו מהכטב"מים.
הפגיעות היום היו הפעם הראשונה שבה כלי שיט מותקפים באזור הכלכלי הבלעדי של בולגריה, מדינה החברה בברית נאט"ו, והן באות בשעה שבאירופה גובר החשש ממתקפות היברידיות של רוסיה נגד מדינות ביבשת במקביל למלחמה שהיא מנהלת נגד אוקראינה. בולגריה אמנם אינה גובלת ברוסיה או באוקראינה, אך היא ניצבת במיקום אסטרטגי בים השחור, שבו שוכנים נמלים מרכזיים של שתי המדינות. ראש ממשלת בולגריה רומן ראדב הגדיר את הפגיעה הבוקר כהפרה בוטה של הדין הבינלאומי, אך לאחר דיון חירום של הממשלה שאותו כינס הוא הדגיש כי לפי שעה לא ברור אם הכטב"מים שוגרו על-ידי רוסיה או אוקראינה.
המתקפה היום אירעה אחרי שאתמול נרשמה תקרית אחרת, שבה אוניית המשא "רויאד ממדוב", שהובילה תבואה, עלתה באש וטבעה מול חופי רומניה. באירוע ההוא נהרג אדם אחד, כנראה רב החובל האזרי, ואדם נוסף הוכרז כנעדר. גם אז דווח כי האונייה, שאף היא בבעלות טורקית, נפגעה מכטב"מים, ואוקראינה טענה שהם שוגרו מרוסיה.
תקריות במעורבות כטב"מים הפכו תכופות יותר ויותר בחודשים האחרונים במדינות מזרח אירופה ובים השחור. לפחות 45 אוניות סוחר הותקפו במהלך 12 החודשים האחרונים באזורים בים השחור שלא הוגדרו קודם לכן ברמת סיכון גבוהה.
קייב עוברת להפסקות חשמל יזומות: "תצרכו באחריות"
בינתיים באוקראינה ממשיכה רוסיה לתקוף גשרים מרכזיים בבירה קייב, במסגרת אסטרטגיה חדשה שאימצה מאז יום חמישי שעבר, ושהביאה כבר לשיתוק חלקי או מלא של התנועה בשלושה מששת הגשרים שמשמשים למעבר כלי רכב מעל נהר הדנייפר בעיר. היום דיווחה רוסיה כי תקפה שוב את הגשר הצפוני של קייב, וגם הפעם טענה כי עשתה זאת משום שהוא משמש לשינוע של כוחות צבא.
רוסיה החלה לאחרונה לתקוף את אוקראינה בכטב"מים חדשים ומהירים במיוחד המונעים בסילון, ולפי שעה אוקראינה מתקשה מאוד ליירט אותם בהשוואה לכטב"מים מסוגים ישנים יותר. בסוף השבוע הודה נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי כי צבאו מצליח ליירט רק כ-60% מכלי הטיס הבלתי-מאוישים האלה, בעיקר באמצעות מטוסי קרב, ובימים האחרונים הם התפוצצו לא רק על גשרים, אלא גם על בתי ספר, מחסנים של סופרמרקטים ומתקני אנרגיה. רוסיה אמרה כי היא רואה בכך נקמה על מתקפות הכטב"מים שמוציאה לאחרונה אוקראינה לעומק השטח הרוסי, מתקפות שבהן גרמה נזק רב לתעשיית הנפט הרוסית, ובעקבות זאת יצרה ברוסיה משבר דלק. פיצוצי הכטב"מים על הגשרים גרמו בימים האחרונים לפקקי ענק באזורים נרחבים של קייב.
היום הבחינו עיתונאים ותושבים בבירה קייב כי הרשויות פרסו לראשונה רשתות הגנה על הגשר הצפוני, אחד הגשרים המרכזיים בעיר, בניסיון למנוע מהכטב"מים החדשים לפגוע בו או להפחית את היקף הפגיעה ועוצמתה. לא ברור אם הרשת נפרסה לפני ההודעה הרוסית על פגיעה נוספת בגשר הזה שפורסמה היום – או לפניה.
רשתות הגנה מהסוג של זו שנפרסה היום בקייב שימשו את אוקראינה באופן נרחב עוד לפני כן במזרח המדינה ובדרומה, סמוך לקו החזית, וגם שם הן נועדו להגן על צירי תנועה מרכזיים. במקומות אחרים באוקראינה פרוסות רשתות כאלה על פני רחובות שלמים, במיוחד באזור דונבאס שבמזרח המדינה.
אוקראינה מעריכה כי באמצעות המבצע האווירי שמנהלת נגדה רוסיה בימים אלה רוצה הקרמלין לגרום לה להיקלע למשבר אנרגיה לקראת החורף הקרב. היום הודיעה חברת החשמל האוקראינית DTEK על הגבלות ושיבושים שיורגשו באספקת החשמל בקייב בעקבות התקיפות הרוסיות הכבדות על מתקני האנרגיה. "הבירה עוברת להפסקות חשמל יזומות ומתוכננות לצורכי ייצוב הרשת", מסרה החברה בטלגרם, וציינה כי הדבר נעשה לבקשת חברת החשמל הלאומית, Ukrenergo. "אנא צרכו חשמל באחריות; הדבר יסייע להפחית את העומס על הרשת ולמנוע הפסקות חשמל במצבי חירום". החברה ציינה כי הפסקות החשמל יתחילו ב-15:00 לפי השעון המקומי, ויימשכו עד לסוף היום.