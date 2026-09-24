, במסגרת ביקור שיימשך שעות בודדות בלבד. המחאה החלה כבר בלילה הקודם, כאשר שלטי ענק ומסרי מחאה עם פרצופו של נתניהו כ"מבוקש ברצח עם" הוקרנו על גבי גשר ברוקלין. עשרות מפגינים נעצרו, כשבהם זוכת האוסקר סוזן סרנדון וכוכבת "סקס והעיר הגדולה" סינתיה ניקסון.

, במסגרת ביקור שיימשך שעות בודדות בלבד. המחאה החלה כבר בלילה הקודם, כאשר שלטי ענק ומסרי מחאה עם פרצופו של נתניהו כ"מבוקש ברצח עם" הוקרנו על גבי גשר ברוקלין. עשרות מפגינים נעצרו, כשבהם זוכת האוסקר סוזן סרנדון וכוכבת "סקס והעיר הגדולה" סינתיה ניקסון.