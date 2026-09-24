גל מחאות נרחב שטף את ניו יורק במקביל להגעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לנאום בעצרת הכללית של האו"ם, במסגרת ביקור שיימשך שעות בודדות בלבד. המחאה החלה כבר בלילה הקודם, כאשר שלטי ענק ומסרי מחאה עם פרצופו של נתניהו כ"מבוקש ברצח עם" הוקרנו על גבי גשר ברוקלין. עשרות מפגינים נעצרו, כשבהם זוכת האוסקר סוזן סרנדון וכוכבת "סקס והעיר הגדולה" סינתיה ניקסון.
מאות מפגינים ישראלים ואמריקנים יצאו לרחובות מנהטן במספר מוקדים, כאשר האירועים המרכזיים התרחשו ברחובות הסמוכים למטה האו"ם ובפארק יוניון סקוור. ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הודיע כי הוא עצמו לא ייקח חלק בהפגנות, אולם מהעירייה נמסר כי לא יינקטו צעדים משמעתיים או עונשים נגד עובדי עירייה שיבחרו לצאת להפגין. בין המפגינים גם המשפיען הדמוקרטי חסן פיקר, והמועמדים הדמוקרטים לקונגרס שכבר ניצחו בפריימריז - כריס ראב וד״ר אדם חמאווי.
ברחובות הסמוכים למטה האו"ם במזרח מנהטן חסמו מפגינים את עורקי התנועה הראשיים. כוחות משטרת ניו יורק פשטו על המקום והחלו בפינוי ובמעצרים המוניים של צועדים שסירבו לפנות את הצירים. בין העצורות נמנות השחקנית וכוכבת "סקס והעיר הגדולה" סינתיה ניקסון, השחקנית זוכת האוסקר סוזן סרנדון, ולינדה סרסור, היועצת של ראש העיר ממדאני שכניסתה לישראל נמנעה לאחרונה.
כמו כן נעצרו דריאליזה אווילה שבלייה, מועמדת המפלגה הדמוקרטית לקונגרס שזכתה בפריימריז בתמיכת ממדאני, ומדליפת מסמכי ויקיליקס צ'לסי מאנינג.
לצד העצורים, בין המפגינים שהגיעו למתחם האו"ם נראו עוד כמה דמויות מוכרות, ובהן השחקן אליוט פייג ("האודיסאה"), הקומיקאית והשחקנית היהודייה האנה איינבינדר, וכן מועמד המפלגה הדמוקרטית לקונגרס, בראד לנדר היהודי. המפגינים נשאו שלטים נגד הממשלה וקראו קריאות מחאה לעבר השיירה הממשלתית: "נתניהו לך לגיהינום".
במקביל למעצרים ליד האו"ם, פתחו עשרות מפגינים ישראלים בפארק יוניון סקוור בעיר במפגן מחאה שארגנה תנועת unXeptable. המארגנים הציבו במקום קלפיות וירטואליות במטרה לאפשר לאזרחים להצביע באופן סמלי לקראת הבחירות בישראל ולהעביר מסר של קריאה לשינוי פוליטי.
על במה שהוקמה ביוניון סקוור נשא דברים אייל אשל, אביה של התצפיתנית שנפלה רוני אשל זכרה לברכה. לצדו נאמו מנהיג המחאה עמי דרור, פעילת השלום הישראלית אמריקאית אילנה זייצ'יק, והרבה שרה רינס מבית הכנסת עמנואל. אופיר וצוות unXeptable מסרו באירוע: "רגע לפני שנתניהו נואם באו"ם, במסגרת ביקור של שבע שעות בניו יורק כדי להגן על תוצאות כישלונותיו, אנו מתכנסים כדי להצביע באופן וירטואלי ולשלוח מסר של שינוי".