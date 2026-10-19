ג'ואד סקאפי, גבר כבן 60 ממזרח ירושלים, נורה למוות סמוך למעלה אדומים, בעיירה הפלסטינית עיזרייה. הוא הובא לחבירה עם צוותי מד"א שקבעו את מותו והמשטרה פתחה בחקירה.
לפי החשד, מדובר בנקמת דם כתגובה על רצח מוחמד אשרף שויקי בן ה-24 לפני מספר ימים. תיעוד הגעת רעולי הפנים לזירה - והבריחה אחרי הרצח:
בתיעוד מזירת הרצח נראים ארבעה רעולי פנים מגיעים ברכב למקום שבו שהה ג'ואד. שלושה מהם יצאו מהרכב, דפקו בדלת - וירו בו למוות כשפתח אותה. אחד מהם נראה כמי שמתעד את הירי הקטלני באמצעות טלפון.
החשד הוא שהם התכוונו גם לרצוח את בנו של סקאפי, אך לא איתרו אותו - ותועדו כשהם נמלטים מהמקום.
הרצח של שויקי בן ה-24 אירע ברביעי שעבר בשכונת אבו תור במזרח ירושלים שבה הוא מתגורר. על פי הדיווחים, גם אז ארבעה רעולי פנים פתחו בירי לעבר כמה בני אדם, בהם שויקי שפונה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש ושם נקבע מותו כעבור שעות.
מהזירה פונו עוד ארבעה גברים, מצבם של שניים מהם הוגדר בינוני. מתחילת השנה נרצחו יותר מ-180 בני אדם בחברה הערבית.