ג'ואד סקאפי, גבר כבן 60 ממזרח ירושלים, נורה למוות סמוך למעלה אדומים, בעיירה הפלסטינית עיזרייה. הוא הובא לחבירה עם צוותי מד"א שקבעו את מותו והמשטרה פתחה בחקירה.

ג'ואד סקאפי, גבר כבן 60 ממזרח ירושלים, נורה למוות סמוך למעלה אדומים, בעיירה הפלסטינית עיזרייה. הוא הובא לחבירה עם צוותי מד"א שקבעו את מותו והמשטרה פתחה בחקירה.

ג'ואד סקאפי, גבר כבן 60 ממזרח ירושלים, נורה למוות סמוך למעלה אדומים, בעיירה הפלסטינית עיזרייה. הוא הובא לחבירה עם צוותי מד"א שקבעו את מותו והמשטרה פתחה בחקירה.

בתיעוד מזירת הרצח נראים ארבעה רעולי פנים מגיעים ברכב למקום שבו שהה ג'ואד. שלושה מהם יצאו מהרכב, דפקו בדלת - וירו בו למוות כשפתח אותה. אחד מהם נראה כמי שמתעד את הירי הקטלני באמצעות טלפון.

בתיעוד מזירת הרצח נראים ארבעה רעולי פנים מגיעים ברכב למקום שבו שהה ג'ואד. שלושה מהם יצאו מהרכב, דפקו בדלת - וירו בו למוות כשפתח אותה. אחד מהם נראה כמי שמתעד את הירי הקטלני באמצעות טלפון.

בתיעוד מזירת הרצח נראים ארבעה רעולי פנים מגיעים ברכב למקום שבו שהה ג'ואד. שלושה מהם יצאו מהרכב, דפקו בדלת - וירו בו למוות כשפתח אותה. אחד מהם נראה כמי שמתעד את הירי הקטלני באמצעות טלפון.