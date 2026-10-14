שוטרים הגיעו לזירה ופתחו בחקירת הנסיבות, אספו ממצאים ופתחו בסריקות אחר חשודים. הרקע לרצח הוא ככל הנראה סכסוך שהחל לפני שנים, והמשטרה מסרה כי מתחקור ראשוני עולה החשד שמדובר בסכסוך בין משפחות. תושבים ועדי ראייה סיפרו ל-ynet כי במזל לא היו קורבנות נוספים: "הם ירו לעבר אנשים ובנס לא רצחו עוד. האווירה מאוד מתוחה ואם זה לא יירגע התוצאות יהיו קשות". מתחילת השנה נרצחו 180 בני אדם בחברה הערבית.