מוחמד אשרף שויקי, צעיר בן 24, נורה אמש (רביעי) למוות בשכונת אבו תור במזרח ירושלים שבה הוא מתגורר. על פי הדיווחים ארבעה רעולי פנים פתחו בירי לעבר כמה בני אדם, בהם שויקי שפונה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש ושם נקבע מותו כעבור שעות. מהזירה פונו עוד שני גברים שמצבם הוגדר בינוני.
שוטרים הגיעו לזירה ופתחו בחקירת הנסיבות, אספו ממצאים ופתחו בסריקות אחר חשודים. הרקע לרצח הוא ככל הנראה סכסוך שהחל לפני שנים, והמשטרה מסרה כי מתחקור ראשוני עולה החשד שמדובר בסכסוך בין משפחות. תושבים ועדי ראייה סיפרו ל-ynet כי במזל לא היו קורבנות נוספים: "הם ירו לעבר אנשים ובנס לא רצחו עוד. האווירה מאוד מתוחה ואם זה לא יירגע התוצאות יהיו קשות". מתחילת השנה נרצחו 180 בני אדם בחברה הערבית.
הדיווח על הירי התקבל במוקד מד"א בשעה 22:46. חובשים ופרמדיקים של מד"א הוזעקו למרפאה מקומית ופינו משם את שויקי תוך ביצוע פעולות החייאה. נמסר כי הפצועים בינוני הם גבר בן 38, וגבר נוסף שגילו לא צוין. השניים סבלו מפציעות חודרות.
הפרמדיקיות במד"א אדוה צדוק ושיר שטרנברג, ופרמדיק ביחידת האופנועים של מד"א אברהם אלוש, סיפרו על האירוע: "מדובר בזירה מורכבת. אחד מהפצועים הובא לחבירה איתנו במרפאה מקומית כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש".
שלשום נרצח ביריות באום אל פחם נימר ג'בארין, צעיר כבן 20. הוא נפצע אנושות ומותו נקבע בבית חולים העמק. באירוע נפצע באורח קל גבר נוסף. יום קודם לכן נרצח בנגב תושב שגב שלום כבן 20. הוא הובא למרפאה מקומית וצוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך על חלקת אדמה.