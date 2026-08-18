הסיפור של בי מקבל משמעות נוספת על רקע היחסים המתוחים בין דרום אפריקה לישראל מאז 7 באוקטובר והוויכוח החריף במדינה סביב המלחמה. בעוד הממשלה הדרום-אפריקנית אימצה עמדה חריפה נגד ישראל, ואף

האשימה