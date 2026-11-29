שווייץ מתגאה מאז ומתמיד בניטרליות הברורה שלה, המעוגנת בחוקה, בכל הנוגע לסכסוכים בעולם, כשזו מאפשרת לה לשמש לרוב כמתווכת הוגנת , גשר וציר דיפלומטי בעל השפעה רבה באזורי סכסוך רבים. היום (א'), במשאל עם מתוח במיוחד, תמכו אזרחי שווייץ במהלך היסטורי להקל בפועל במעט את הניטרליות הנוקשה הזאת: כ-55% מהמצביעים במדינה תמכו בהצעת החוק שקראה להקל בחוקי ייצוא הנשק מהמדינה, וזכתה גם לתמיכת הממשלה הפדרלית.

גלריה אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

תומכי הצעת החוק והממשלה טענו כי יש לאפשר הקלות בחוק כדי לחזק את התעשיות הצבאיות של שווייץ ואת הצבא של המדינה. מתנגדי ההצעה טענו כי אישורה יערער את הניטרליות של המדינה, יהפוך אותה לחלק פעיל בסכסוכים ויגביר את הסיכון שנשק שווייצרי יגיע לידיים של קיצוניים או מדינות מפוקפקות.

הניטרליות של שווייץ זכתה להכרה בינלאומית רשמית כבר ב-1815, בעקבות מלחמות נפוליאון וקונגרס וינה. המדינה שמרה על ניטרליות גם במהלך שתי מלחמות העולם, ועד היום אינה חברה בברית נאט"ו או באיחוד האירופי. למעשה, רק ב-2002 הצטרפה שווייץ לאו"ם, לאחר שכ-55% מהמצביעים תמכו במהלך במשאל עם. מאז 1980 היא גם מייצגת את האינטרסים של ארצות הברית באיראן ומשמשת ערוץ תקשורת דיפלומטי בין וושינגטון לטהרן, בהיעדר יחסים דיפלומטיים רשמיים בין השתיים.

משאלי עם הם אחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה הישירה והייחודית בשווייץ, כשעד ארבע פעמים מדי שנה נקראים אזרחי המדינה להצביע על שלל הצעות חוק ויוזמות אזרחיות. רק לפני כחודשיים, בסוף ספטמבר, דחו כ-70% מהמצביעים בשווייץ יוזמה שביקשה לעגן בחוקה מדיניות ניטרליות נוקשה עוד יותר, ולצמצם את יכולתה של הממשלה להטיל סנקציות על מדינות אחרות.

המלחמה באוקראינה שטלטלה את שווייץ

המלחמה באוקראינה טלטלה מאוד גם את הניטרליות של שווייץ, שהסכימה לקחת חלק בהטלת סנקציות נגד גורמים רוסיים, וגם העמידה את המדינה בדילמה בכל הנוגע לסיוע במכירת נשק. מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה בפברואר 2022 התעוררה מתיחות בין שווייץ לשורה של מדינות באירופה. גרמניה, למשל, ביקשה להעביר לאוקראינה תחמושת מתוצרת שווייץ למערכות נ"מ שרכשה שנים קודם לכן, אך נתקלה בסירוב מצד הממשלה בברן. גם בקשות דומות מצד דנמרק, ספרד והולנד נדחו.

מערכת הנ"מ גפרד, ששווייץ סירבה לאפשר לגרמניה להעביר לאוקראינה תחמושת עבורה ( צילום: Rainer Lippert, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 )

ההחלטות הללו עוררו זעם בקרב כמה משותפותיה האירופיות של שווייץ, והובילו לחשש בתעשיות הביטחוניות המקומיות כי לקוחות יעדיפו לרכוש נשק ממדינות אחרות. הצעת החוק החדשה תאפשר לשווייץ להקל את ייצוא הנשק ל-36 מדינות, מרביתן אירופיות ומערביות, בעלות רגולציות הדוקות בפיקוח על הנשק. בין המדינות הללו נמנות ארה"ב, גרמניה, צרפת, בריטניה, איטליה, קנדה, אוסטרליה, יפן ואף ארגנטינה. ישראל אינה נכללת ברשימה.

אספקת נשק באופן ישיר למדינות כמו אוקראינה, שנמצאות במלחמה ואינן נכללות ברשימה, עדיין תהיה אסורה. אלא שכעת, ברגע שהחוק ייכנס לתוקף, שווייץ לא תהיה מחויבת עוד לדרוש בכל מקרה ממדינות שקונות ממנה נשק שלא להעביר אותו הלאה למדינות שלישיות, גם באזורי סכסוך. עד כה לקוחות של נשק שווייצרי נדרשו להתחייב בכתב לקבל אישור משווייץ לכל מכירה של נשק מתוצרתה הלאה. כעת דרישה זאת כבר לא תהיה מחויבת בכל עסקה.

עם זאת, בממשלה השווייצרית הבהירו כי במקרים שבהם יעלה חשש ממשי שהנשק יועבר למדינה שנמצאת במלחמה, הרשויות עדיין יוכלו לדרוש התחייבות שלא להעבירו הלאה, ואף למנוע את העסקה. כך, לפחות באופן תיאורטי, נשק שווייצרי שיירכש בעתיד על ידי מדינות אירופיות לצורכי ההגנה שלהן עשוי להגיע כעבור שנים גם לאוקראינה.

קלפי בשווייץ. עד ארבע פעמים מדי שנה נקראים אזרחי המדינה להצביע על שלל הצעות חוק ויוזמות אזרחיות ( צילום: STEFAN WERMUTH / AFP )

אחת המדינות שעשויות ליהנות באופן משמעותי מהשינוי בחוק היא דווקא ארה"ב. לפי מזכירות המדינה לענייני כלכלה בשווייץ, מאז פרוץ המלחמה באיראן ב-28 בפברואר השנה לא אושרה אף בקשה חדשה לייצוא קבוע של ציוד לחימה משווייץ לארה"ב, בשל מעורבותה של האחרונה בסכסוך מזוין. החוק החדש יאפשר לממשלה השווייצרית לאשר מחדש עסקאות מסוג זה, כל עוד הציוד המיוצא אינו מקנה לארה"ב יתרון צבאי במלחמה נגד איראן. בממשלה בברן הסבירו כי הדבר יאפשר, למשל, לחדש את אספקתם של רכיבים לחברות ביטחוניות אמריקניות שמייצרות מערכות נשק עבור לקוחות באירופה.

הפרלמנט השווייצרי ניסה מזה שנים להקל על הגבלות ייצוא הנשק, בטענה כי הייצוא הזה מסייע לשמור על התעשייה הצבאית המקומית תחרותית אל מול מדינות אחרות, כמו גם לסייע למדינה עצמה לחזק את היכולות הצבאיות שלה. כ-80% מהייצוא של נשק שווייצרי מגיע למדינות אירופיות. הממשלה השווייצרית תוכל כעת גם לאשר אספקת נשק ל"מדינות ידידותיות" גם אם אלה מעורבות בסכסוך מזוין, כל עוד הייצוא הזה תואם את האינטרסים המדיניים והביטחוניים של שווייץ ואת מחויבותה לניטרליות.

בשנה שעברה, על רקע ההתחמשות המואצת באירופה, זינק ייצוא הנשק של שווייץ בכ-43% והסתכם ביותר מ-948 מיליון פרנק שווייצרי. גרמניה הייתה הלקוחה הגדולה ביותר של התעשיות הביטחוניות השווייצריות, עם רכישות בסך יותר מ-386 מיליון פרנק, ואחריה ארה"ב, הונגריה, איטליה ולוקסמבורג. בסך הכול ייצאה שווייץ בשנה שעברה ציוד לחימה ל-64 מדינות. בתעשיות הביטחוניות של שווייץ מועסקים כ-14 אלף עובדים.

הציוד הרגיש שמוכרת שווייץ לישראל

שווייץ מדורגת במקום ה-20 ברשימת יצואניות הנשק בעולם, לפי נתוני המכון הבינלאומי לחקר השלום בשטוקהולם לשנים 2021 עד 2025, והיא מחזיקה בנתח של כ-0.3% משוק הנשק העולמי. שווייץ לא מייצאת לישראל נשק התקפי, אולם לפי דיווחים במדינה היא מוכרת לה ציוד "דואלי", כלומר דו-שימושי, שיכול לבוא לידי שימוש בתעשיות אזרחיות כמו גם צבאיות. אחרי טבח 7 באוקטובר ועד מרץ 2025 מכרה שווייץ לישראל ציוד דו-שימושי וציוד צבאי ייעודי בשווי של יותר מ-24 מיליון פרנק (כ-30 מיליון דולר).

שווייץ אישרה ייצוא של 1,200 רכיבי לייזר לחברת אלביט הישראלית ( photobyphm / Shutterstock.com )

למרות ביקורת שהוטחה בשווייץ, המדינה ממשיכה למכור לישראל ציוד "רגיש" תוך אכיפת רגולציה. כך למשל, לפי דיווחים בשווייץ, אלביט נמנית עם הלקוחות של ציוד מסוג זה משווייץ. כ-20 חברות שווייצריות מעורבות במכירת ציוד לישראל, בין היתר לצורך ייצור נשק, תחמושת וציוד הנדסי מתקדם. בין הלקוחות שלהן נמנות גם חברות ישראליות שמייצרות מתקני קירור מיניאטוריים המשמשים במערכות כטב"מים, טילים והתרעה מפני טילים.

תחקיר שפורסם בחודש האחרון בעיתונות השווייצרית חשף כי הרשויות במדינה אישרו ייצוא של 1,200 רכיבי לייזר לחברת אלביט הישראלית, בשווי כולל של קרוב ל-17 מיליון פרנק שווייצרי. הרכיבים מיוצרים על ידי חברת Alpes Lasers, השוכנת בקנטון נשאטל בשווייץ, ושנרכשה ב-2022 על ידי אלביט. לפי התחקיר, הרשויות בשווייץ העניקו שני אישורי ייצוא לרכיבים הללו, בדצמבר 2023 ובאפריל 2025. עורכי התחקיר העלו את האפשרות שהרכיבים משמשים במערכות להגנה על מסוקים צבאיים ישראליים מפני טילים, אך לא הציגו הוכחה חד-משמעית לכך. הרשויות בשווייץ הסבירו כי לרכיבים הללו יש שימושים גם בתחום התעופה האזרחית, ולכן ניתן היה לאשר את ייצואם.