מה שהתחיל כבדיחה על נשיא סין שי ג'ינפינג הפך לתוכנית אלימה שנועדה להשתיק קומיקאי ב טייוואן : חמישה גברים הואשמו אתמול (רביעי) בתכנון ובביצוע דריסה מכוונת של הקומיקאי הואנג יי-האו, בן 44, לאחר שלעג לנשיא הסיני ולמפלגה הקומוניסטית בהופעותיו. לפי התביעה בטייוואן, מאחורי התוכנית עמד אדם מ סין , שהציע לנאשמים כ-14 אלף דולר בתמורה לפציעתו הקשה של הקומיקאי, כדי שלא יוכל להמשיך להופיע. צפו בתיעוד רגע הפגיעה:

רגע הפגיעה בקומיקאי בטייוואן ( Mirror Daily )





גלריה הואנג יי-האו, הקומיקאי שלעג לנשיא סין ונדרס. "אני עושה את זה כי זה מצחיק, לא כי אני גיבור" ( Yahoo Taiwan )

הפרשה נחשפה לאחר שבחודש שעבר, ב-11 בספטמבר, נפגע הואנג ממכונית סמוך לביתו בעיר ניו טאיפיי, בעת שרכב על קטנוע. תחילה נראה היה שמדובר בתאונת דרכים רגילה, אך חקירת המשטרה העלתה כי הפגיעה תוכננה מראש. לדברי התובעים, החשודים עקבו אחר תנועותיו במשך שבועות, אספו מידע אישי על שגרת יומו ואף התקינו מכשיר מעקב על הקטנוע שלו.

הואנג מוכר בטייוואן בזכות הופעותיו הסאטיריות, שבהן הוא מרבה למתוח ביקורת על השלטון הסיני. באחת מהופעותיו, בדצמבר אשתקד, לעג למראהו של הנשיא שי, השווה אותו לדמות המצוירת פו הדוב ומתח ביקורת על מדיניותו בנוגע להונג קונג, מגפת הקורונה ומשבר הנדל"ן בסין. קטעים מההופעה הופצו בהמשך ברשתות החברתיות ועוררו תשומת לב רבה.

לפי כתב האישום, אדם המתגורר בסין ומזוהה לפי שעה רק בכינוי "K" פנה לאזרח טייוואני והציע לו 450 אלף דולר טייוואני, כ-13,900 דולר אמריקני, כדי לגרום להואנג פציעות חמורות שיחייבו את אשפוזו. המטרה הייתה למנוע ממנו לעלות לבמה בהופעה שתוכננה ל-20 בספטמבר. על פי החשד, המזמין אף ביקש לשבור את ידיו ואת רגליו של הקומיקאי. האיש שאליו פנה גייס בהמשך ארבעה שותפים נוספים, והחבורה החלה להיערך למבצע. בין יולי לאוגוסט הותקן מכשיר GPS על הקטנוע של הואנג, שאפשר לנאשמים לעקוב אחר מסלוליו הקבועים. הם אספו מידע על כתובת מגוריו, מספר הרישוי של הקטנוע והמקומות שבהם נהג לבקר, והעבירו את הפרטים למזמין בסין. בתמורה הועברה מקדמה בסך 250 אלף דולר טייוואני.

נשיא סין ופו הדוב. כבר שנים משווים בין השניים ( צילום:רויטרס, shutterstock )

בבוקר 11 בספטמבר התמקמו שלושה מהחשודים בקרבת ביתו של הקומיקאי והמתינו לשובו. לפי התביעה, הם החלו במארב כבר בשעה 07:31 בבוקר. בשעות אחר הצהריים, כשהואנג הגיע לאזור מגוריו, אחד מהם דיווח לנהג על התקרבותו - והמכונית פגעה בקטנוע. אחד החשודים ישב במושב הנוסע וצילם את הפגיעה, כדי שיוכל להציג למזמין הוכחה לכך שהתוכנית בוצעה. אלא שלפי החוקרים, הנהג הפסיק את התקיפה לאחר ששמע את זעקותיו של הקומיקאי. הואנג נפגע באגן, אך למזלו לא נגרמו לו הפציעות החמורות שתכננו התוקפים.

הקומיקאי סיפר לאחר חשיפת הפרשה כי המכונית סטתה לעברו בפתאומיות, פגעה תחילה בקטנוע ואז בו. לדבריו, יושבי המכונית מיהרו לצאת ממנה, התנצלו והציעו לו לשבת בתוכה, אך הוא סירב משום שלא הכיר אותם. מאחר שהפגינו כלפיו דאגה ונראו ידידותיים, הוא לא חשד בתחילה שמדובר בתקיפה מכוונת. רק לאחר שהחוקרים בחנו את צילומי מצלמות האבטחה התברר לו כי הדריסה תוכננה מראש.

שקיות עם צואה אנושית הושלכו לעבר מועדון הקומדיה

גם לאחר הדריסה ניסו החשודים, על פי כתב האישום, להסתיר את מעשיהם ולהשלים את קבלת התשלום. הם פנו להואנג בטענה שביכולתם לסייע לו בהגשת תביעת ביטוח בעקבות התאונה, ובדרך זו השיגו עותק מהאישור הרפואי שלו, שהכיל גם פרטים אישיים. את המסמך העבירו למזמין בסין כהוכחה לפציעתו. אלא שלפי התביעה, האיש התאכזב מהתוצאה: הקומיקאי נפצע באורח קל יחסית ולא נזקק לאשפוז ממושך. בעקבות זאת הוא סירב להעביר את יתרת התשלום בסך 200 אלף דולר טייוואני.

הואנג על הקטנוע שלו לפני הפגיעה ( EBC )

רגע הפגיעה ( EBC )

הפרקליטות בטייוואן הגישה כתבי אישום נגד חמשת המעורבים בעבירות הכוללות ניסיון לגרימת חבלה חמורה ושימוש בלתי חוקי במידע אישי. החשוד המרכזי מואשם גם בתיעוד בלתי חוקי של פעילותו הפרטית של הקומיקאי. התביעה מבקשת לגזור על הנאשמים עונשי מאסר הנעים בין שנתיים ושבעה חודשים לחמש שנים וחצי לפחות. לפי הרשויות, שניים מהנאשמים הודו במעורבותם בתוכנית. כל החמישה הושמו במעצר באישור בית המשפט. זהותו המלאה של המזמין מסין והרקע שלו עדיין נמצאים בבדיקה, ולא הוכח כי פעל בשליחות ישירה של השלטונות בבייג'ינג.

דריסת שלו הקומיקאי הואנג לא הייתה המתקפה הראשונה נגדו. בחודש מאי האחרון הותקף מועדון הקומדיה בטאיפיי שבו נהג להופיע, לאחר ששני גברים השליכו לעבר המבנה שקיות שהכילו צבע וצואה אנושית. הקירות, החלונות והרצפה ניזוקו, והופעתו של הקומיקאי נדחתה בשעה. גם במקרה ההוא הוגשו כתבי אישום, לאחר שהחוקרים מצאו כי אחד התוקפים פעל לכאורה בהנחיית אדם מסין. לפי התביעה, המתקפה נקשרה לסרטונים שבהם לעג הואנג לשי ג'ינפינג, שהופצו ברשתות החברתיות.

הקומיקאי התייחס אתמול לשתי הפרשות בפוסט שפרסם בפייסבוק. "בסך הכול לעגתי לשי ג'ינפינג במשך שתי דקות וחצי על במה בטייוואן. לאחר מכן הייתי מטרה למתקפה שבה השליכו צואה ולדריסה מכוונת", כתב. הואנג הבהיר כי למרות החשש, הוא אינו מתכוון להפסיק להופיע. "אני לא גיבור", כתב בפוסט נוסף. "אני כותב את זה כי זה מצחיק. אם אפסיק, זה יהיה רק מפני שזה כבר לא יעניין אותי".

מועדון הקומדיה בטאיפיי שבו מופיע הואנג, שלעברו הושלכה צואה אנושית במאי האחרון. "בסך הכול לעגתי לשי ג'ינפינג במשך שתי דקות וחצי על במה בטייוואן" ( Yahoo Taiwan )

חשיפת הפרשה עוררה תגובות חריפות בטייוואן, שמאשימה את בייג'ינג בהפעלת לחץ, איומים ואלימות נגד מבקרי המשטר הסיני גם מחוץ לגבולות המדינה. התביעה בניו טאיפיי תיארה את האירוע כמקרה חמור של דיכוי חוצה גבולות, שבמסגרתו המפלגה הקומוניסטית חשודה בהפעלת גורמים מקומיים כדי להשתיק קולות פוליטיים באמצעות אלימות. המועצה לענייני סין של ממשלת טייוואן גינתה את המתקפה והזהירה כי כל אדם שיסכים לקבל הוראות או תשלום מגורמים סיניים כדי לבצע פעולות דיכוי בתחומי האי יועמד לדין. לפי נתונים שפרסמה המועצה, לפחות 126 בני אדם בטייוואן נפגעו מפעולות המוגדרות על ידה כדיכוי חוצה גבולות מצד סין.

סין רואה בטייוואן חלק משטחה ואינה שוללת שימוש בכוח כדי להשתלט עליה, בעוד האי מתנהל כדמוקרטיה עצמאית בפועל. הרשויות בטייוואן טוענות כי מעבר לאיומים הצבאיים, בייג'ינג מנסה גם להפעיל השפעה מבפנים באמצעות גורמים מקומיים והפחדת מבקרי המשטר. עם זאת, הרשויות בסין לא הגיבו לפניות לתגובה על כתב האישום החדש.