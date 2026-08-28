שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק-ארז החליטה היום (שישי) להקפיא באופן זמני את העברת הטיפול בפרשת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי לפרקליט המדינה עמית איסמן. ברק-ארז קבעה כי ההקפאה תהיה "למען הזהירות בלבד", ועד להחלטה אחרת, והדגישה כי אין בהחלטתה משום נקיטת עמדה באשר לבקשה לדיון נוסף שהוגשה בפרשה.

יפעת תומר-ירושלמי ( צילום: שרון צור )

ההחלטה ניתנה לאחר שהעותרים המקוריים בפרשה – ח"כ אביחי בוארון, עמותת "בחרנו בחיים" ועמותת לביא – הגישו בקשה לדיון נוסף בפסק הדין שניתן לפני כשבועיים. הבקשה הועברה לטיפולה של ברק-ארז.

הפרשה עוסקת בחקירת הדלפת סרטון ממצלמות האבטחה במתקן שדה תימן לתקשורת, בחשד להגשת תצהיר כוזב לבג"ץ ובטיוח הבדיקה באשר להדלפה. החקירה הפלילית התמקדה, בין היתר, בפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר תומר-ירושלמי ובקצינים נוספים בפרקליטות הצבאית. באוקטובר 2025 הודיעה תומר-ירושלמי לרמטכ"ל כי היא אישרה את העברת החומרים לתקשורת ונושאת באחריות לכך, ולאחר מכן סיימה את תפקידה.

הטיפול בפרשה לווה במחלוקת סביב זהות הגורם שיפקח על החקירה. בנובמבר 2025 קבע בג"ץ כי בנסיבות שנוצרו אין להעביר את הפיקוח על החקירה לידי בכירי הייעוץ המשפטי לממשלה או פרקליטות המדינה, וכי יש לאפשר מינוי גורם חיצוני שיפקח עליה.

בהמשך התקדמה החקירה המשטרתית. במרץ 2026 קבעה היועצת המשפטית למשרד המשפטים, יעל קוטיק, כי לנוכח ממצאי החקירה אין עוד מניעה להעביר את חומרי החקירה לטיפול פרקליט המדינה. קוטיק קבעה כי עמית איסמן יטפל בתיק, והוא או מי מטעמו יחליטו אם להגיש כתבי אישום וינהלו את ההליך המשפטי, אם יוגשו כתבי אישום.

בג"ץ דחה את העתירה

העותרים התנגדו להעברת התיק לאיסמן וטענו כי קיימת מניעות של הפרקליטות ושל פרקליט המדינה לעסוק בפרשה. בעתירה שהוגשה במרץ הם ביקשו, בין היתר, למנוע את העברת ניהול החקירה לפרקליט המדינה ולמנות גורם חיצוני שיפקח עליה.

בפסק הדין שניתן לפני כשבועיים דחה בג"ץ את העתירה וקבע כי אין להתערב בעמדה שלפיה איסמן רשאי לעסוק בפרשה, לאחר שהחקירה המשטרתית לא העלתה מידע על מעורבות משמעותית שלו בפרשה. בעקבות פסק הדין הגישו העותרים בקשות לדיון נוסף.