שעות ספורות לפני הבחירות החליט נתניהו להכריז על כישלונו, אמנם לא במילים מפורשות אך בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. לא ברור אם בחר לעשות זאת מחמת שעצביו בגדו בו או מכיוון שאיבד את שיקול דעתו. עובדה היא שהדבר נעשה.

שעות ספורות לפני הבחירות החליט נתניהו להכריז על כישלונו, אמנם לא במילים מפורשות אך בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. לא ברור אם בחר לעשות זאת מחמת שעצביו בגדו בו או מכיוון שאיבד את שיקול דעתו. עובדה היא שהדבר נעשה.

שעות ספורות לפני הבחירות החליט נתניהו להכריז על כישלונו, אמנם לא במילים מפורשות אך בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. לא ברור אם בחר לעשות זאת מחמת שעצביו בגדו בו או מכיוון שאיבד את שיקול דעתו. עובדה היא שהדבר נעשה.

שינתקו את מערכת הבנקאות הישראלית ממערך הבנקאות העולמי. מטרת ההודעה ברורה. תעמולת הבחירות של נתניהו ותומכיו מורכבת משני שלבים בסיסיים. השלב הראשון הוא מסע הפחדה המציג את הסכנות שישראל ניצבת בפניהן, ובהן פצצות מוות שמכין המשטר האיראני, מדינה פלשתינית, חמאס, חיזבאללה, טורקיה וכו' וכו'. השלב השני הוא הבשורה שנתניהו הוא היחיד שיכול להציל אותנו מכל הסכנות הללו. התעמולה הזאת היא כמובן על משקל האמור בהגדה של פסח ש"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם." הפעם מדובר בסכנות הניצבות בפני הדור הנוכחי והמציל הוא נתניהו.

שינתקו את מערכת הבנקאות הישראלית ממערך הבנקאות העולמי. מטרת ההודעה ברורה. תעמולת הבחירות של נתניהו ותומכיו מורכבת משני שלבים בסיסיים. השלב הראשון הוא מסע הפחדה המציג את הסכנות שישראל ניצבת בפניהן, ובהן פצצות מוות שמכין המשטר האיראני, מדינה פלשתינית, חמאס, חיזבאללה, טורקיה וכו' וכו'. השלב השני הוא הבשורה שנתניהו הוא היחיד שיכול להציל אותנו מכל הסכנות הללו. התעמולה הזאת היא כמובן על משקל האמור בהגדה של פסח ש"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם." הפעם מדובר בסכנות הניצבות בפני הדור הנוכחי והמציל הוא נתניהו.

בתחום הביטחוני מוכנים תומכי נתניהו, לפחות בחלקם, להודות בחצי פה ובלשון רפה באחריות חלקית של נתניהו לאסון 7 באוקטובר (כמובן בצירוף הסבר שצה"ל ושב"כ אחראים הרבה יותר ממנו). אבל הם מייחסים לנתניהו הצלחות אדירות במלחמה המתנהלת מזה 3 שנים. אכן, בלחימה היו לא מעט הצלחות מרשימות בזכות גבורתם של לוחמי צה"ל והיכולות שגילו אנשי המוסד והשב"כ. אבל דווקא משום כך עולה השאלה החדה כיצד זה שאחרי 3 שנות לחימה ומחיר כה כבד ששולם, נותרו כל החזיתות פתוחות, כיצד החמאס ממשיך לאיים ולשלוט ברצועת עזה, והאם נתניהו אינו אחראי לחוסר הביטחון שנותר בעינו ולכך שסופה של המלחמה אינו נראה באופק?

בתחום הביטחוני מוכנים תומכי נתניהו, לפחות בחלקם, להודות בחצי פה ובלשון רפה באחריות חלקית של נתניהו לאסון 7 באוקטובר (כמובן בצירוף הסבר שצה"ל ושב"כ אחראים הרבה יותר ממנו). אבל הם מייחסים לנתניהו הצלחות אדירות במלחמה המתנהלת מזה 3 שנים. אכן, בלחימה היו לא מעט הצלחות מרשימות בזכות גבורתם של לוחמי צה"ל והיכולות שגילו אנשי המוסד והשב"כ. אבל דווקא משום כך עולה השאלה החדה כיצד זה שאחרי 3 שנות לחימה ומחיר כה כבד ששולם, נותרו כל החזיתות פתוחות, כיצד החמאס ממשיך לאיים ולשלוט ברצועת עזה, והאם נתניהו אינו אחראי לחוסר הביטחון שנותר בעינו ולכך שסופה של המלחמה אינו נראה באופק?

בתחום הביטחוני מוכנים תומכי נתניהו, לפחות בחלקם, להודות בחצי פה ובלשון רפה באחריות חלקית של נתניהו לאסון 7 באוקטובר (כמובן בצירוף הסבר שצה"ל ושב"כ אחראים הרבה יותר ממנו). אבל הם מייחסים לנתניהו הצלחות אדירות במלחמה המתנהלת מזה 3 שנים. אכן, בלחימה היו לא מעט הצלחות מרשימות בזכות גבורתם של לוחמי צה"ל והיכולות שגילו אנשי המוסד והשב"כ. אבל דווקא משום כך עולה השאלה החדה כיצד זה שאחרי 3 שנות לחימה ומחיר כה כבד ששולם, נותרו כל החזיתות פתוחות, כיצד החמאס ממשיך לאיים ולשלוט ברצועת עזה, והאם נתניהו אינו אחראי לחוסר הביטחון שנותר בעינו ולכך שסופה של המלחמה אינו נראה באופק?

אבל נתניהו חש כנראה שאין די באיומים ביטחוניים ויש להוסיף אליהם את האיום הכלכלי. נתניהו עשה זאת מבלי להבחין בכך שההודעה על האיום הכלכלי מהווה בעת ובעונה אחת הודאה דרמטית בכישלונו שלו. זאת, משום שהאיום הכלכלי בחרם עולמי הוא פרי הקריסה המוחלטת של מעמדה של ישראל בעולם. קריסה זו נגרמה על ידי הממשלה, שאימצה את המדיניות והתדמית של סמוטריץ' ובן גביר, שהפכו לדמויות הדומיננטיות בממשלת נתניהו.

אבל נתניהו חש כנראה שאין די באיומים ביטחוניים ויש להוסיף אליהם את האיום הכלכלי. נתניהו עשה זאת מבלי להבחין בכך שההודעה על האיום הכלכלי מהווה בעת ובעונה אחת הודאה דרמטית בכישלונו שלו. זאת, משום שהאיום הכלכלי בחרם עולמי הוא פרי הקריסה המוחלטת של מעמדה של ישראל בעולם. קריסה זו נגרמה על ידי הממשלה, שאימצה את המדיניות והתדמית של סמוטריץ' ובן גביר, שהפכו לדמויות הדומיננטיות בממשלת נתניהו.

אבל נתניהו חש כנראה שאין די באיומים ביטחוניים ויש להוסיף אליהם את האיום הכלכלי. נתניהו עשה זאת מבלי להבחין בכך שההודעה על האיום הכלכלי מהווה בעת ובעונה אחת הודאה דרמטית בכישלונו שלו. זאת, משום שהאיום הכלכלי בחרם עולמי הוא פרי הקריסה המוחלטת של מעמדה של ישראל בעולם. קריסה זו נגרמה על ידי הממשלה, שאימצה את המדיניות והתדמית של סמוטריץ' ובן גביר, שהפכו לדמויות הדומיננטיות בממשלת נתניהו.