יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נפגש אמש (שבת) עם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט. מחר הוא צפוי לקיים תדרוך סגור לעיתונאים ולקיים הצהרה לתקשורת. התדרוך יתקיים במטה המפלגה במודיעין.

( צילום: שאול גולן )

ההערכה בגוש השינוי כרגע היא שלאיזנקוט יש את הממליצים של מפלגות ישר!, ביחד והדמוקרטים. מי שעדיין לא התבטא בנושא גם במהלך השיחות הסגורות של ראשי גוש השינוי הוא ליברמן - ששומר את הקלפים קרוב מאוד לחזה.

בגוש השינוי תמהים לגבי התנהלותו של ליברמן והעובדה כי הוא שומר על שתיקה רועמת מאז פרסום תוצאות הבחירות, למעט פוסטים פומביים שפרסם ברשתות החברתיות. מחר כאמור ליברמן צפוי לכנס ישיבת סיעה ראשונה ולצאת עם הכרזה לתקשורת. ליברמן עצמו טען כי לא ביקש את תפקיד יו"ר הכנסת בשבילו לאחר פרסום כי בגוש השינוי הציעו לתת לו את התפקיד או לחבר סיעתו, ח"כ עודד פורר.

ביום רביעי הנשיא יצחק הרצוג יחל בסבב ההתייעצויות לקראת הטלת המנדט להקמת ממשלה. הנשיא נוהג להטיל את המשימה על חבר הכנסת בעל הסיכוי הטוב ביותר לעשות זאת. כלומר, מי שיש לו הכי הרבה ממליצים. לפי החישוב הנוכחי, מדובר באיזנקוט. גם אם ישראל ביתנו תחליט בסופו של דבר שלא להמליץ עליו, הוא צפוי לזכות ב-60 המלצות. לנתניהו מנגד, צפויות להיות 46 המלצות, ובין הכיסאות צפויה להישאר יהדות התורה.

על-פי התוכנית של הגוש , אם איזנקוט יקבל מנשיא המדינה יצחק הרצוג את המנדט להרכבת הממשלה לפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא יקבל גם את השליטה על הוועדה המסדרת שתוכל להכריע בשני נושאים דרמטיים שעל סדר היום מבחינת גוש השינוי: החלפת יו"ר הכנסת; וביטול חוקי המהפכה המשפטית.